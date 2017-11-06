Ders futbol konu kardeşlik

Keza saha içinde de herhangi bir gerginlik yaşanmaması bu dostluğa katkıda bulundu. Ligimizde şu durumda olan başka 2 takım olduğunu söylemek güç. Tüm lig adına Kayserispor ve Trabzonspor kardeşliğinin hem iyi bir örnek hem de güzel bir renk olduğunu düşünüyorum.

Dengesizlik

Trabzonspor'un bu seneki hastalığı kesinlikle dengesizlik. Her maç ayrı bir taraftan patlak veren, her maç ayrı bir zayıflık gösteren bir takım var elimizde. Sezonun başından beri oyun içinde aktif paslar yapan ve kolay pozisyon bulup bunu gole çeviren Trabzonspor, yediği basit goller ve verdiği kolay pozisyonlar yüzünden şuan sıralamanın çok altındaydı aslında. Ancak bugün işler terse döndü. Hem bireysel oyuncu performansları, hemde genel takım performansı çok kötüydü. Sezonun başından beri çok iyi paslaşan Trabzonspor %66 gibi inanılmaz kötü bir pas yüzdesiyle oynadı ve sadece 151 başarılı pas yapabildi. Ve çektiği 4 şutun hiçbiri kaleyi bulmadı. Oyun yapısı olarak bugün biraz daha dikine ve hızlı oynamayı tercih etti Rıza Hoca ve bu doğal olarak pas yüzdesini düşürdü, hücuma çıkarken top kayıplarına sebep oldu. Çıkarken yapılan top kayıpları ise kalesinde birçok pozisyona döndü Trabzonspor'un ve Onur uzun zaman sonra ilk defa kalesinde kendini gösterdi. Bu kadar hücum konusunda kısır bir maç geçiren takımın savunma yerleşiminde de sık sık hata yapması ve geç hamlede bulunması işin içine girince ligin 4'üncüsü Kayserispor deplasmanından bir puan ile ayrılması şanslı olduğunu gösteriyor.

Üretkenlik

Trabzonspor bugün yaratıcılıkta sınıfta kaldı. Bero, hücum oyununa neredeyse hiçbir katkıda bulunmadı. Castillo, kendi takımının bir numaralı hücum silahı olarak gözüküyordu ama hem savunmaya hiç yardımcı olmadı hem de hiç fırsat yaratamadı takımına. Yusuf, vasatı geçemedi ve bu dikine oynanan futbolda ne kendine bir partner bulabildi ne de kendi görevlerini tam yapabildi. N'Doye ise bir santrfordan beklenen hiçbir şeyi yapamadı, ne top tutma, ne pas dağıtma, ne de gol atma. Tüm bu oyuncuların kötü bireysel performansları tüm takımı etkiledi. İleride hiçbir pozisyon bulunamazken ve top tutup 3. bölgede takım olarak çoğalamazken doğal olarak gol atmak neredeyse imkansızlaştı Trabzonspor adına. Burada ki asıl sorumlu ise Rıza Hoca. Maçın başından beri bu uzun top ve dikine futbolun işe yaramadığını görüp bir hamle yapması gerekirdi. 2 oyuncu sakatlık yüzünden çıktı bunu kabul ediyorum ama burada hamleden bahsederken oyuncu hamlesi değil taktik hamleden bahsediyorum. Zira hiçbir uzun topu kontrol edemedi ileri dörtlü, orta saha ikilisi ise dönen toplara sahip çıkamadı. Bu durumda daha ayağa ve daha yerden bir futbol denemeye değerdi. Göz göre göre işe yaramayan bir taktiği 90 dakika kullanarak bir puanı iyi kurtardı Çalımbay.

Futbol dersi

60.dakika da oyuna lige transferi ile herkesi heyecanlandıran Gyan dahil oldu. Bu dakikaya kadar oyunun üstünlüğü yine ev sahibinindi ancak Gyan'ın oyuna dahil olması ile çok daha akıcı bir sisteme geçtiler. Özellikle çift santrfora döndükten sonra Trabzonspor savunması uzun süre afalladı ve birçok fırsat buldu rakip kalede Kayserispor. Ancak bazen kendi şanssızlıklarına bazen ise Onur'a takıldılar. Kısacası Kayserispor bir futbol dersi verdi Trabzonspor'a saha içinde. Dikine futbol nasıl oynanır, boşa düşen toplar nasıl toplanır, savunma hattının arkasına nasıl top atılır, oyun nasıl okunup sistem nasıl değiştirilir. Trabzonspor'un 90 dakika içinde yapamadığı her şeyi iyi yapan Kayserispor bugün kaçırdığı iki puan için üzülmeli.