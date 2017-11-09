. Motorun devamlÄ± yÃ¼ksek devirde dÃ¶nmesi hem yakÄ±t sarfiyatÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r hem de mekanik aksamlarÄ±n hasara uÄŸramasÄ±na sebep olur. FarklÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki yÃ¼kleri, en iktisatlÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lamak Ã¼zere motor devrinin deÄŸiÅŸtirilmesi, bir baÅŸka ifadeyle motor gÃ¼cÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtirilmesi istenilir. Bu iÅŸlem diÅŸli gruplarÄ±ndan meydana gelen vites donanÄ±mÄ± ile saÄŸlanÄ±r. Temel olarak 2 Ã§eÅŸit vites vardÄ±r. DÃ¼z ve otomatik.

Â Â Â Â Â Â Â ÂÄ°stanbulspor A.Åž., 11. haftada rakibimiz oldu. BaÅŸkanÄ±, Ã–mer SarÄ±alioÄŸlu. TakÄ±mÄ± bu lige Ã§Ä±karan, Teknik DirektÃ¶r YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak ile devam ediyor. 15 yeni oyuncusu var. Savunmada OÄŸuzhan Berber, Eslem Ã–ztÃ¼rk, Tuncer Duhan Aksu, kaleciler Okan KoÃ§uk, Emirhan Emir, AnÄ±l Ã–zer. Orta sahada Ali Dere, Aldin Cajic, Tolga Åžahin, Wellington, Muhammed Demirci, Yunus Emre YalÃ§Ä±n. HÃ¼cum hattÄ±nda Hakan YÄ±lmaz, Nemanja Kojic, Jean-Jacques Bougouhi.

Â Â Â Â Â Â Â Â MÃ¼sabaka Ã¶ncesinde 14 puanla 8.sÄ±rada bulunan rakibin 10 haftalÄ±k durumuna bakalÄ±m;

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GÂ BÂ Â MÂ AÂ Â Y

Ä°Ã§ saha 5 maÃ§Â Â Â Â 2Â Â 2Â Â 1Â Â 7Â Â Â 5

DÄ±ÅŸ saha 5 maÃ§Â 2Â Â- Â Â Â 3Â Â 3Â Â 4

Toplam 10 maÃ§Â Â 4Â Â 2Â Â 4Â 10Â 9

Â Â Â Â Â Â Â Â YalÃ§Ä±n hocanÄ±n Ä°stanbulsporâ€™unda prensip, topu oynat. 4-1-4-1 diziliÅŸinde ezberlenmiÅŸ bir oyun ÅŸekli var. AltÄ±nordu ve Ãœmraniyesporâ€™u Ã¶rnek alÄ±yor. 1 puan iÃ§in deÄŸil 3 puan iÃ§in sahaya Ã§Ä±kÄ±yor. Kaleci Okan, savunmasÄ±nÄ± iyi yÃ¶netiyor ve aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± kapatÄ±yor. Muhsin ve Zeki, savunma yaptÄ±ÄŸÄ± gibi takÄ±mÄ± ileri Ã§Ä±kartÄ±yor ve geriye de hemen geliyor. SaÄŸÄ± solu belli olmayan Kojic, forvet arkasÄ±nda oynayan Halil ile daha etkili. Rakip forvet hattÄ±nÄ± durdurma ve geriden hÄ±zlÄ± oyun kurma gÃ¶revi OÄŸuzhanâ€™da. Ä°brahim, savunmadan atÄ±lan toplarÄ± sÃ¼rati sayesinde alÄ±yor. SarÄ± boÄŸalar, geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri maÃ§larda atak konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor. Bu maÃ§larda Zekiâ€™nin savunmadan ileriye Ã§Ä±kÄ±p attÄ±ÄŸÄ± ve gol olan ÅŸutlarÄ± var. Jean-Jacques, Kubilay ve Yunus, oyuna girdikleri maÃ§larda faydalÄ± oldular.

AynÄ± takÄ±mlarla oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larÄ±n sonuÃ§larÄ± ve puan durumu;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ä°stanbulspor A.Åž. 2Â -Â Adanademirspor 2

BalÄ±kesirspor 2 - Â Adanademirspor 2

Erzurumspor 4 - BalÄ±kesirspor 3

Erzurumspor 1 - Ä°stanbulspor A.Åž. 0

Ä°stanbulspor A.Åž. 2 - AltÄ±nordu 0

BalÄ±kesirspor 2 -Â AltÄ±nordu 1Â

AnkaragÃ¼cÃ¼ 1 - Ä°stanbulspor A.Åž. 0

AnkaragÃ¼cÃ¼ 1 - BalÄ±kesirspor 2

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â O G BÂ M A YÂ Â P

BALIKESÄ°RSPOR BLT. 4Â 2Â 1Â 1Â 9Â 8Â 7

Ä°STANBULSPOR A.Åž.Â 4Â 1Â 1Â 2Â 4Â 4Â 4

Â Â Â Â Â Â Â ÂBu bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda maÃ§ Ã¶ncesinde Ä°rlanda AtasÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rladÄ±m; yeni sÃ¼pÃ¼rge iyi sÃ¼pÃ¼rÃ¼r ama kÃ¶ÅŸeleri bilen de eski sÃ¼pÃ¼rgedir.

Â Â Â Â Â Â Â ÂSarÄ± BoÄŸalar 3-4-3, Balkes 4-1-3-2 diziliÅŸinde, oyuna baÅŸladÄ±. Ä°stanbulspor, genÃ§ oyuncularÄ±, Zeki - Kubilayâ€™la, 1 ve 2. bÃ¶lgenin direncini yÃ¼ksek tuttu. ÃœÃ§lÃ¼ savunmayÄ± tercih eden YalÃ§Ä±n hoca, ileride daha etkili olmak iÃ§in iki kanadÄ± da kulanabilen Zafer ve Halilâ€™e gÃ¶rev verirken, forvet Kojicâ€™in arkasÄ±nda yine Halilâ€™i oynattÄ±. Savunmaya ve baskÄ±ya 3. bÃ¶lgede baÅŸlayan rakip, Balkesin ikramlarÄ±nÄ± geri Ã§evirmedi. ToplarÄ±n kaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerde BÃ¼lent, CÃ¼neyt ve Cumali ne yapÄ±yordu? 36.dakika, maÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma anÄ±; ÅŸansÄ±z Abdulkadirâ€™in ÅŸutu direkten dÃ¶nÃ¼yor, dÃ¶nen topa laubali vuruÅŸ Otooâ€™dan.

Â Â Â Â Â Â Â Â Balkes kenar yÃ¶netimi ikinci yarÄ±ya, CÃ¼neyt - Aissati yerine UÄŸur - Sedat deÄŸiÅŸikliyle baÅŸlayabilirdi. Kanatlar yerine dikine futbolla oyuna ortak olabilirdik. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler sonuÃ§ vermediÄŸi gibi, dÃ¼ÅŸen orta saha ve savunmanÄ±n Ã§ok ileri Ã§Ä±kmasÄ±, rakip kaleye aÃ§Ä±k vererek yÃ¼klenmek, Ä°stanbulsporâ€™un hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarÄ±yla 3 ve 4. golleri getirdi. Vites farkÄ± budur.

Â Â Â Â Â Â Â Â BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä±ndan sonra ikinci defa kalemizde 4 gol gÃ¶rdÃ¼k. Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°stanbulspor A.Åž maÃ§Ä±yla birlikte ilk dakikalarda (Adana Demirspor, ElazÄ±ÄŸspor, Boluspor) yediÄŸimiz gol sayÄ±sÄ± 4 oldu.

Â Â Â Â Â Â Â ÂÄ°lginÃ§ bir ayrÄ±ntÄ±; 4 gol yediÄŸimiz Â iki maÃ§Ä±n birinde Atilla, diÄŸerinde Vukovic kaledeyken, aynÄ± ikili, erken yediÄŸimiz 4 golÃ¼, yarÄ± yarÄ±ya paylaÅŸmÄ±ÅŸlar.

Â Â Â Â Â Â Â Â Samsunspor, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor maÃ§Ä±ndan sonra 3. deplasman yenilgimizi aldÄ±k.

Â Â Â Â Â Â Â ÂSon olarak; tarih 2 KasÄ±m, BalÄ±kesirspor Baltok KulÃ¼p duyurusu; Kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan profesyonel oyuncularÄ±mÄ±zdan Okan Alkan ve Burak Ã‡alÄ±k, BalÄ±kesir Devlet Hastanesiâ€™nden aldÄ±klarÄ± 10 gÃ¼nlÃ¼k rapor dolayÄ±sÄ±yla uygulamalarÄ± gereken programÄ±nÄ± uygulayamamaktadÄ±r. Oyunculara antrenman programlarÄ±nÄ± aksatmamalarÄ± adÄ±na antrenÃ¶r tahsis edilmiÅŸ ancak oyuncular aldÄ±klarÄ± rapor nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±r. Okan Alkanâ€™Ä±n raporu 25 Ekim - 4 KasÄ±m, Burak Ã‡alÄ±kâ€™Ä±n raporu ise 31 Ekim - 09 KasÄ±m tarihlerini kapsamaktadÄ±r. Duyuruda bu raporun iÃ§eriÄŸi ve raporu veren doktorun da kim olduÄŸu yazÄ±lmalÄ±ydÄ±. Siz ne dersiniz ?

Â Â Â Â Â Â Â Â Gol atÄ±p yemeyen, yediÄŸi golÃ¼ Ã§Ä±kartan, fazlasÄ±nÄ± atan, maddi sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ, puan silme cezasÄ± almayan, transfer yasaÄŸÄ± olmayan ve ÅŸirketleÅŸen, BalÄ±kesirspor gÃ¶rmek istiyoruz.

Â Â Â Â Â Â Â Â Okunuyor olmak dileÄŸiyle, saygÄ±lar.