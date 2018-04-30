Tatlıya bağladık
Balkes sezonun son deplasmanında, Gaziantep’deydi. 16. haftada Balıkesirspor’un 1-0 galip geldiği müsabaka sonrası, Erkan Sözeri hoca ve futbolcuları, bitiş düdüğünün ardından Balıkesirspor yedek kulübesine saldırmaya çalışmış, gerginliği araya giren emniyet güçleri önlemişti. Bu nedenle maçın tansiyonu yüksekti.
33. haftada karşı karşıya gelen, Gazişehir Gaziantep ve Balıkesirspor Baltok takımlarının temsil ettiği şehirler, tatlılarıyla da ünlüydü. Ev sahibinde baklava, katmer, fıstık ezmesi ve gelin bohçası, bizde ise kaymaklı, zerde, höşmerim ve mafiş tatlısı, önde gelenlerdi.
Erkan hoca ve takımı, bu hafta 3 puan alırsa, Play-Off’u garantilemiş olacaktı. Çünkü son maçta Rizespor’la karşılaşacaktı. Bu nedenle riske girmek istemezlerdi. Ofansif kadroyla maça çıkan evsahibi yanlış oyuncu tercihleri yapmıştı. Cezalı Gökhan Aslan yerine, bu sezon çok az 11’de maça başlayan Ermin Zec ve geçen haftanın kötü sağbeki Yasin, sahadaydı.
Gazişehir’in geniş alan bırakan ve birbirinden uzak oynayan oyuncu grubunda, Jefferson, Del Valle ve Özgür Can Özcan etkili oldu. Müsabakanın kırılma noktası, erken geldi, 5. dakikada Özgür Can Özcan’ın kafa vuruşunu Vukovic çıkarttı.
Giray hoca ve Balıkesirspor Baltok, son vitrin maçına 5 eksikle gelmişti. Sakat olan; Okan Alkan, Burak Çalık, Foxi Kethevoama ve Steve Beleck’le kart cezalısı Oğuzhan Çapar, yoktu. Cüneyt Köz sahadaydı. Rakibin geniş alanda, birbirinden uzak oyununa iyi karşılık verdik. Adam adama oynayıp, topa ilk basan biz olduk. Boşluklardan, dikine toplarla tehlike yarattık. Gol geliyorum demişti. 40. dakikada Furkan’ın çizgiyi geçmeyen şutunun hemen sonrasında Otoo, savunmayı ve kaleyi avladı 0 -1.
İkinci yarıda geriye çekilen Balıkesirspor vardı ama, savunma yapmayı beceremedi. Rakibin duvar paslarına ve geçişlerine engel olamadı. Müsabaka ceza sahamızda hatta penaltı noktasında oynanıyordu. Özgür Can Özcan-Muhammed Himmet Ertürk ikilisinin final paslarını Kaleci Vukovic karşıladı. Gidip geldiğimiz çok anlar oldu. Ofansif oyun için sadece Sedat ileri çıktı. Otoo, Bülent’e yardıma geldi ve savunmada kaldı.
Müsabakayı tatlıya bağladık ve 3 puan tatlısını yedik.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.
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