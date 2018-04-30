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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.04.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Tatlıya bağladık

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
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Balkes sezonun son deplasmanında, Gaziantep’deydi. 16. haftada Balıkesirspor’un 1-0 galip geldiği müsabaka sonrası, Erkan Sözeri hoca ve futbolcuları, bitiş düdüğünün ardından Balıkesirspor yedek kulübesine saldırmaya çalışmış, gerginliği araya giren emniyet güçleri önlemişti. Bu nedenle maçın tansiyonu yüksekti.

33. haftada karşı karşıya gelen, Gazişehir Gaziantep ve Balıkesirspor Baltok takımlarının temsil ettiği şehirler, tatlılarıyla da ünlüydü. Ev sahibinde baklava, katmer, fıstık ezmesi ve gelin bohçası, bizde ise kaymaklı, zerde, höşmerim ve mafiş tatlısı, önde gelenlerdi.

Erkan hoca ve takımı, bu hafta 3 puan alırsa, Play-Off’u garantilemiş olacaktı. Çünkü son maçta Rizespor’la karşılaşacaktı. Bu nedenle riske girmek istemezlerdi. Ofansif kadroyla maça çıkan evsahibi yanlış oyuncu tercihleri yapmıştı. Cezalı Gökhan Aslan yerine, bu sezon çok az 11’de maça başlayan Ermin Zec ve geçen haftanın kötü sağbeki Yasin, sahadaydı.

Gazişehir’in geniş alan bırakan ve birbirinden uzak oynayan oyuncu grubunda, Jefferson, Del Valle ve Özgür Can Özcan etkili oldu. Müsabakanın kırılma noktası, erken geldi, 5. dakikada Özgür Can Özcan’ın kafa vuruşunu Vukovic çıkarttı.     

Giray hoca ve Balıkesirspor Baltok, son vitrin maçına 5 eksikle gelmişti. Sakat olan; Okan Alkan, Burak Çalık, Foxi Kethevoama ve Steve Beleck’le kart cezalısı Oğuzhan Çapar, yoktu. Cüneyt Köz sahadaydı. Rakibin geniş alanda, birbirinden uzak oyununa iyi karşılık verdik. Adam adama oynayıp, topa ilk basan biz olduk. Boşluklardan, dikine toplarla tehlike yarattık. Gol geliyorum demişti. 40. dakikada Furkan’ın çizgiyi geçmeyen şutunun hemen sonrasında Otoo, savunmayı ve kaleyi avladı 0 -1.     

İkinci yarıda geriye çekilen Balıkesirspor vardı ama, savunma yapmayı beceremedi. Rakibin duvar paslarına ve geçişlerine engel olamadı. Müsabaka ceza sahamızda hatta penaltı noktasında oynanıyordu. Özgür Can Özcan-Muhammed Himmet Ertürk ikilisinin final paslarını Kaleci Vukovic karşıladı. Gidip geldiğimiz çok anlar oldu. Ofansif oyun için sadece Sedat ileri çıktı. Otoo, Bülent’e yardıma geldi ve savunmada kaldı.            

Müsabakayı tatlıya bağladık ve 3 puan tatlısını yedik.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz. 

Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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