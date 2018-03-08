Suçlu sadece 1 kişi mi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Boluspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa’yla başlayan birliktelik, 10. haftadan itibaren Sait Karafirtınalar’la devam ediyor. Son 5 haftada yenilmeden ve 1 beraberlikle Balıkesir’e geldi. Oyuna ve topa, tam hakim olarak Altınordu’yu 5-1, Ankaragücü’nü 3-1’le geçti ama son iki haftada aldığı bu skorları, rakipleri sayesinde aldı diyebilirim.
Balıkesirspor, yenen veya yenilen bir takımla oynayacaktı. Süper Ligi hedefleyen takımlar arasında en az berabere kalan ve en az gol yiyen takımdı.
Rakip, etkili iki oyncusucundan mahrum geldi. Cezalı Poepon - Mustafa Durak ikilisinin yerine Akabueze - Guido 11’deydi. Sefa da, santrafor pozisyonuna geçmişti.
Sait hocanın takımı, başlangıçta orta alan üstünlüğünü ele geçirmeye başladı, maç boyunu kısa tuttu ve sürekli alan daraltı. Balkes oyun kuramadı, pas atacak yer ve oyuncu bulamadı, yan ve geriye oynamaya başladı. Daha 10 dakika geçmişti ki, Oğuz’un geri pası kalemize gol oldu 0 -1. Vukovic, baskı olmadığı halde, gelen topu kontrol edemedi. Erken gol yeme alışkanlığımızı, kendi kalemize gol atarak devam ediyorduk.
Bu gole Boluspor bile şaşırdı, oyun disiplinini kaybetti. Bu dakikalarda etkili olduk ve gole çok yaklaştık. 20. dakikadan itibaren, kontrolü tekrar verdik. Akabueze, Guido’yla yer değiştirdi ve fizik gücünü kullanarak Okan’la Sedat’ı etkisiz bıraktı. Rakip, bozulan dengesini düzeltti ve bize fazla pozisyon vermeden ilk yarı bitti.
Balkes ikinci yarıya küskün, Bolu iştahlı başladı. Çabuk atağa çıktı. Orta saha oyuncuları önde baskı yaparak, bizim defansı uzun top kullanmaya zorladı. Skor üstünlüğüyle oyun mesafesini açtı, uzun toplarla kanatlardan ve hızlı oyuncularla da, dikine ara paslarla sahamızda kaldı. Bunun karşılığını çabuk aldı. 50. dakikada Vukovic tekrar sahneye çıktı ve tutabileceği topu rakibe itti 0 - 2.
Golden sonra yaslanan rakibe karşı boşluk bulduk ama şutlarımız hep savunmadan döndü. Boluspor’un kenarları iyi çalışmaya devam etti. Orta saha oyuncularının ceza alanımıza yaptığı koşu yollarını kapatamadık, pas trafiğini engelleyemedik.
Giray hocanın Balkesi, oyunu soğutarak rakibin açıklarından faydalanamadı. Cumali-Furkan ikilisini Uğur’la takviye etmeliydi. Rakibin 3. bölgedeki etkisini kırmak için Uğur’la yapılacak adam markajı, takıma direnç kazandırabilirdi. Her iki ceza yayı üzerinde doğru yerde kalamadık, kaybettiğimiz toplarla oyunun hakimi olamadık. Bloklar arası mesafeyi kısa tutmadık, Otoo’yu hızlı toplalarla, rakibin arkasında buluşturmadık. Renato ve Dıarra’yı rahat oynattık. Oyuncu değişikliği yaptık, oyunu değiştiremedik.
Boluspor kolay kazandı ama suçlu sadece 1 kişi mi ?
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.