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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.04.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Sobe

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com

Genel olarak koşmaca, saklambaç gibi çocuk oyunlarında ebe olan, gördüğü oyuncuları ya da oyuncu olan, ebe olana görünmeden, kararlaştırılmış-belirlenmiş yere ulaştığında sobe diye bağırır ve kazanmış olur.

Giresunspor ve Balıkesirspor, sezonun ilk yarısındaki müsabakada Play-Off sırasında bulunan takımlardı. 31. haftaya geldiğimizde, Giresunspor itibar, Balıkesirspor 6.sıra için sahaya çıktı.

51. yaşına basan ev sahibi, küsen taraftarını stadyuma çekmek için, kutlama yürüyüşü düzenlerken, misafir ekip futbolcuları, ödenmeyen alacaklarına karşılık, antreman boykotuyla, Giresuna geldi.

Metin hoca, geçen haftaki kadrodan üç değişiklik yapmıştı. Dodo yerine Dialiba, Abdülkerim yerine Hüsamettin ve Ahmed Abed yerine Recep Aydın. Böylece daha kalabalık ve dirençli orta saha oluşturmuştu. Müsabaka başladığında, bunun karşılığını almaya başladı. Çağlar, attığı uzun ve isabetli toplarla özellikle sağ kanadı atağa çıkardı. 10 dakika içinde Balkes kalesine 2 kornerle yüklenirken, Korkishko’nun gollük sert şutu, Vukovic’de kaldı.
Giresunspor rakibin üzerine giderken, Balkes 1 ve 2. bölgede kalabalık durarak, rakibin, hareketli 3. bölgesiyle, görerek oynadı, adam ve alan savunmasını beraber yaptı. Uğur, Dialiba’yı iyi kapatınca, ev sahibi ekip, sol tarafı kullanamadı. 14 ve 20. dakikalarda, Giresunspor defansının kaptırdığı topları, Abdulkadir-Burak ikilisi, harcadı.

41. dakikada müsabakanın başarılı hakemi Zorbay Küçük, tek hatasını yaptı ve Cumali’nin, Muhammet Reis’e yaptığı penaltıyı, es geçti. Giresunspor’un uzatmalarda gelen golü, hakemin hatasını telafi etti. Golde, Çağlar’ın önünde baraj yapan bizden biri yoktu ve topun gideceği yer, belli olmasına rağmen savunmamız ve havaya çıkmayan Vukovic, hatalıydı.

İkinci yarıya Balıkesirspor etkili başladı. 45-55 arasında bir gol çıkartabilirdik, olmadı. İki hocanın da ilk oyuncu değişiklikleri hatalıydı. Diyadin hoca, Fatih Atik varken Murat Gürbüzerol’u, Giray hoca da iyi oynayan Furkan Çil yerine Doğa İşeri’yi, neden aldı? Furkan çıkınca, Uğur’un kanadı zayıfladı ve Dialiba etkili olmaya başladı, 2 net gol fırsatı yakaladı. Balkes 60. dakikadan sonra durdu, Bülent-Sedat değişikliği olması gerekirdi. Müsabaka, 2. bölgede, karşılıklı bol pas hatasıyla geçti ve bitti, 1 - 0.

Balıkesirspor, kendi sahasında az golle kazanan rakibine, sobelendi.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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