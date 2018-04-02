  Şaka gibi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

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Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com

28. haftada yani 18 Mart Pazar günü, sahamızda, İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin üzerinden geçen, 13 gün içinde, yönetim, teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar, birbirleriyle ilgili sorunları;

1- Zamana bırakarak, sabrederek ve kabul edilebilir seviyede düzelterek,

2- Şapkayı önüne alarak, düşünerek, olup bitenlerin farkına vararak, özeleştiri yaparak, doğru tespitle, çözüm yolları bularak,

3- Aynaya bakarak, gerçek yüzünü görerek ve kendini sorguya çekmiş olarak, 1 Nisan’da oynayacağı Eskişehirspor müsabakasına hazırlanmış ve çıkmış.

Aklın yolu birdir. Aklı olan ve aklını kullanan insan, böyle yapmalıydı.

29. haftada 3 puanı silinmiş olan iki takımdan ev sahibi olanı, 2. ve 3. bölgesiyle önde basarak, maça başladı. Semih Şentürk, Ofoedu, Hasan Hüseyin, Dorukhan, Kaan ve Hasan Ayaroğlu’yla şaka gibi goller kaçırdı. Mezenga, isteksizdi. Balkes, adam adama oyunla karşılık vermek istedi ama beceremedi. Savunmadan, hücuma ve tekrar savunmaya geçişte ayakta kalamadı, sahada doğru yerde duramadı. Ofoedu’nun hızını kesemedi, yüzünü kaleye dönük oynattı. Otoo, mecburen savunmaya yardıma geldi. Pas hatası ve top kayıpları çok olunca, oyunu ileriye taşımakta sıkıntı yaşayan rakip karşısında, Burak ve Sedat etkisiz kaldı.

42. dakikaya kadar; savunma yapamayan Balıkesirspor ve gol atamayan Eskişehirspor vardı. Bu dakikada Semih Şentürk, kırmızı kart gördü. Sonrası pozisyonda, Otoo’yla Balkes, golü buldu. Şaka gibi olan bu gol, çalışmayan saatin günde iki defa doğru zamanı göstermesi gibiydi.      10 kişi kalan Es-Es, ikinci yarı, Semih Şentürk’ün ceza sahası içindeki adam eksiltmesini, savunma dengesini bozmasını, aradı. Ofoedu yoruldu, durmaya başladı, sakatlanarak çıktı. Bizde kendimize geldik, ayağa isabetli oynamaya başladık. Kanatları bırakıp, olması gerekeni yani rakibin savunmayı, ortadan ve arkaya atılan toplarla geçmeye başladık. Nizamettin, Sedat, Burak ve 2 kişilik oynayan Otoo, etkili olmaya başladı. İkinci golü ararken, golü biz yedik. Kaan Kanak, savunmadan geldi ve topukla, şaka gibi bir gol attı.

Yücel hoca, beraberlik golünden sonra savunmayı öne çıkarttı. Giray hoca da Furkan ve Uğur’u ofansa çekti. Böyle olunca Sedat ve Burak daha rahatladı. Yorulmak bilmeyen Otoo, Nizamettin’e yol açtı. Pas trafiği düzelince, 68 ve 73 de goller geldi. Sedat ve Burak’ın zor pozisyonlardaki net vuruşları, oyundan kopmadıklarını gösteriyordu.

Çok gol yiyen ve çok gol atan, iki takımın 1 Nisan Şaka Gününe denk gelen müsabakasında, kim kime şaka yaptı dersek, cevap, meşin yuvarlaktan geldi bence, ‘’Nisan Bir’’ Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.                                                          
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.Ü

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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