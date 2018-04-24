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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Oyunbozan

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com

15. haftada 2-2 biten maçın rövanşında, Balıkesirspor Baltok itibar, Ümraniyespor ise Süper Lig için mutlak 3 puan peşindeydi. Bu nedenle 32. haftada güzel ve zevkli bir müsabaka bizi bekliyordu.

Geçen hafta Giresunspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası ’’buraya kadar’’ diyen Balkesli oyunculara karşı, Giray Bulak hocanın ‘’kalan 3 maçta, neden 9 puan olmasın’’ söylemi, heyecan yaratmadı.

Rakibin en etkili oyuncusu İbrahim Akdağ, Bulut Kaya ile birlikte cezalıydı. Haftaya sahasında Rizespor’la karşılaşacak Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş’ın sıkıntısı, banko oynayan 5 oyuncusu; Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, Merthan Açıl ve Tarık Tekdal sarı kart sınırında bulunuyordu.

Ümraniyespor, ensesinde olan Ankaragücü’nün 4-0 lık galibiyeti nedeniyle müsabakaya hızlı ve istekli başladı. 3’lü savunmayla, 2. bölgede kalabalık durup oyuna ve alana hakim oldu. Kale vuruşlarında yaptığı presle bizi uzun top kullanmaya zorladı. Balkes, rakibin eksik savunmasını, 3. dakikada yakaladı ama Otoo’nun şutu direği yaladı.

Sonrasında biz durduk, Otoo-Bülent ikilisi çok top kaybetti ve doğru durmayan defansımızı geçmek zor olmadı, Rangelov golünü attı, 0-1. Ümraniye bu moralle topun arkasında kaldı ve Drole atılan uzun toplarla etkili oldu. Farkı arttıracak pozisyonlara, Vukovic ve direk izin vermedi. Biraz kendimize geldiğimiz 24. dakikada Sedat’ın şutu direğe takıldı. Kalan dakikalar 20 metre içinde, orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

Bektaş hoca, ikinci yarıda yorulan Drole’yi, Samet’le değiştirerek, kontratak futbola devam etti ve birazda geri çekildi. Giray hoca, kenardan oyunu iyi yönetmeye başladı. Takıma alan yarattı. Boşluklara atılan isabetli paslarla, rakibin hızını düşürdü. Burak hamlesiyle de, rakibi çıkartmadı ve bunalttı. Bunun sonucunu, 73. dakikada penaltıyla aldık ve dengeyi sağladık, 1-1. Kalan dakikalarda Ümraniyespor’a göre net pozisyonlar bulduk, son vuruşlarımız kötüydü.
Ümraniyespor’un Süper Lige çıkma hayalini, oyunbozan Balıkesirspor engelledi ve sahadan dik ayrıldı.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.

Mete Kozdağ
Mete Kozdağ
nursankozdag@hotmail.com
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