Nerede kalmıştık

Yepyeni olan teknik heyeti tanıtmak isterim; Teknik Direktör Giray Bulak, yardımcı antrenörler Zafer Hızarcı ve Mesut Dilsöz, antrenörler Cem Sinan Aslan ve Mustafa Pir, kaleci antrenörü Hasan Terzi.

2017 - 2018 sezonunun ikinci yarısını Adana’da açtık. Ligin ilk maçında, 18.haftada Adana Demirspor’la deplasmanda oynadık. Rakibimiz olan Adana Demirspor, kuruluşunun 77. yılını çoşkulu bir şekilde, geçen hafta kutlamıştı. Ben de tebrik ediyorum.

Mavi Şimşekler, 14.haftada teknik direktörlük görevine, eski futbolcusu Timuçin Bayazıt’ı getirdi. Savunmayı Kubilay Sönmez’le, orta sahayı Süper Ligden Aydın Yılmaz’la takviye etti. 2 futbolcu da hazırlık maçlarında süre almasına rağmen transfer tahtası için ödenmesi gereken para yatırılamadı ve bu iki oyuncu kadroda yer alamadı.

Maç öncesinde 20 puanla 13.sırada bulunan rakibin 17 haftalık durumu;

-----------------------G B M A Y P

İç saha 8 maç----4 2 2 15 12 14

Dış saha 9 maç...1 3 5 8 14 6

Toplam 14 maç...5 5 7 23 26 20, şeklindeydi.

Timuçin hoca sahaya sarı kart cezası olan Yiğitcan, Erhan, Tambe ve sakat olan Yiğit ve Abdulkadir’den yoksun çıktı. 4-4-1-1 dizilişinde kalabalık ve atletik orta sahayı tercih etti. Adil, Mendy ve Atabey onbiriyle sahaya çıktı.

Balıkesirspor Baltok, maddi problemler dışında, takımı ilgilendiren sorunlardan kurtulmuş olarak Adana’ya gitmişti. Bıraktığı eski takımıyla karşılaşacak Giray hoca ve kendisini göreve getiren Kulüp Yönetimi için çok önemli bir maçtı. Alınacak mağlubiyet öncü deprem gibi olurdu.

Bakıldığında, kozlar Giray hocanın elindeydi, çünkü eski takımında değişen bir şey yoktu. Sarı kart cezası nedeniyle Cumali, Aissati ve Cüneyt kadroda yoktu. 4-2-3-1 dizilişinde Furkan ve Foxi oynadı.

İki takımın kalesinde de değişiklik vardı. Uzun süredir oynamayan Kurtuluş ve Atilla formayı almıştı. Atilla, ilk maçta da Adana Demirspor’a karşı oynamıştı.

Her iki takım, savunma ağırlıklı futbolla müsabakaya başladı. Rakip daha iyi pas yapıyor ve hücum hattına, pozisyon yaratıyordu. Kornerlerle gol aradılar. Balkesler ise kenarlara attıkları uzun toplarla ani ve hızlı atak yapmaya çalıştı. Oyunu kendi ceza alanımızda kabullenmiş buna karşılık toplara yerinde müdahalelerle Demirspor’u durdurduk. Sezona ve müsabakaya çok iyi başlayan Bülent gördük.

İlk çeyrek sonrasında dengeyi sağladık. 2.bölgeyi pas ve baskıyla aldık. Duran toplarla etkili olmaya çalıştık ama pozisyon üretmede sıkıntı yaşadık. Özellikle Foxi çok top kaybetti, pas hatası yaptı ve fazlaca düştü, paten var mı diye, baktım ayaklarına ! 36 ve 42.dakikalarda gol olacak toplar kaleye girmedi ve soyunma odasının yolu tutuldu.

İkinci yarıya golle başladık, duran rakip savunmayı geçen Sedat, ceza sahasına girerken golümüz attı. Asist, patenleri çıkartıp futbol ayakkabısı giyen ! Foxi’den geldi. Rakip savunmanın, ilk 45 dakikada iyi oynayan Adil, Sezer, Issoumaila Lingane ve Joseph Douhadji, dörtlüsünde işler tersine dönünce, sahneye Abdullkadir çıktı ve 53.dakikada farkı ikiye çıkardı. Gollerimizin, ceza sahasına girerken, uzaktan şutla atılmış olması, dikkat çekiciydi.

Son yarım saat, rakip seyircinin; Kaleci Kurtuluş’u, topu Abdulkadir’e kaptıran, Issoumaila Lingane’yi ve yönetimi protesto etmesiyle geçti. Maçı bırakan Adana Demirspor üstüne, fazla gitmek istemedik. Bunu gören Timuçin hoca gençleri sahaya sürdü. Mustafa Yılmaz etkili oynadı. Mendy ve Savaş Yılmaz 97 dakika, hep istekliydi.

Giray hoca, Otoo yerine yorulan Abdulkadir’i kenara almalıydı. Oyuna giren Boztepe hiç top alamadı. Sakatlanan Glumac’nın yerine oyuna giren, Oğuzhan Çapar, ben hazırım ! mesajı verdi. Balkes, eksiklerini aramadı

Müsabakada; kazanılan topları hızlı kullanan, final paslarını geçiren ve net vuruş yapan takım, gülen taraf oldu.

Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.