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Mete Kozdağ

Maç yok, soru var

Dünden bugüne;Milli maç arasından faydalanarak, Balıkesirspor Baltok Futbol Takımı’nın bulunduğu ligde, geçirmiş olduğu dört sezonun, dünden bugüne,  11 nci haftalarına bakmak istedim. Dört sezonda, 11 müsabakada yaptıkları ve sezon bitiminde yakaladığı başarı, aşağıda görülmekte.

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Mete Kozdağ

Mete Kozdağ

Balıkesirspor

SEZON  SIRA O  G  B  M   A   Y  AV   P BAŞARI

2013-2014   4    11  7   0   4  19  10  9    21  Süperlig

2015-2016   9    11  3   6   2  12  11  1    15  Play-off

2016-2017   5    11  4   4   3  19  11  8    16  9.sıra

2017-2018   8    11  5   3   3  24  20  4    15     ?

İlk defa eksi 3 puan cezası aldı. Dört sezonun gol sayısını geçti ama en fazla gol yediği sezonun içindeyiz. 10 golden, 20 gole, tam 2 katı golü kalesinde görmüş durumda.

Süper Ligden geri geldikten sonraki sezonların içinde azalan beraberlikler, yerini galibiyet ve mağlubiyete bırakmış görünüyor.

3-1 önde giderken, 4-3 yenildiği Erzurumspor maçını ve -3 puan cezasını yani 6 puanı çok arar. 15 yerine 21 puanda olmak vardı.

34 maç sonunda ne olur ? Herşey olabilir.

Sezon içindeki teknik kadro değişiklikleri;

Büyükşehir Belediye Erzurumspor; Osman Özköylü gitti, Mehmet Altıparmak geldi.

Elazığspor; Mehmet Altıparmak gitti, Hüseyin Kalpar geldi.

Adana Demirspor; Giray Bulak gitti, Gürcan Aday geldi.

Boluspor; Fuat Çapa gitti, Sait Karafırtınalar geldi.

Gaziantepspor; Bünyamin Süral gitti, Faik Demir geldi.

Çaykur Rizespor A.Ş.; Hikmet Karaman gitti, İbrahim Üzülmez geldi.

Grandmedıcal Manisaspor; Sait Karafırtınalar gitti, Fatih Tekke geldi.

Gazişehir Gaziantep F.K.; Hüseyin Kalpar gitti, Erkan Sözeri geldi.           

Samsunspor; Alpay Özalan gitti, Engin İpekoğlu geldi.

Grandmedıcal Manisaspor; Yusuf Şimşek gitti, Reha Erginer geldi.

Eskişehirspor; Sergen Yalçın gitti, Yücel İldiz geldi.

17 takımdan, 11 takım, teknik direktör değişikliğine gitmiş. 6 takım; ÜMRANİYESPOR, AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR, MKE ANKARAGÜCÜ, İSTANBULSPOR A.Ş., ADANASPOR A.Ş., BALIKESİRSPOR BALTOK, ve ALTINORDU A.Ş., lige başladığı teknik direktörle devam ediyor.

Ligin üçte biri tamamlanırken, 17 teknik direktörün üçte ikisi değişmiş.

3 teknik direktör; Mehmet Altıparmak, Hüseyin Kalpar, Sait Karafırtınalar, aynı ligde farklı takımlarda çalışmaya devam ediyor.

Bunlar ne demek oluyor ? İçler acısı durumdayız.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.

Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.

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