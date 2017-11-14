Maç yok, soru var

SEZON SIRA O G B M A Y AV P BAŞARI
2013-2014 4 11 7 0 4 19 10 9 21 Süperlig
2015-2016 9 11 3 6 2 12 11 1 15 Play-off
2016-2017 5 11 4 4 3 19 11 8 16 9.sıra
2017-2018 8 11 5 3 3 24 20 4 15 ?
İlk defa eksi 3 puan cezası aldı. Dört sezonun gol sayısını geçti ama en fazla gol yediği sezonun içindeyiz. 10 golden, 20 gole, tam 2 katı golü kalesinde görmüş durumda.
Süper Ligden geri geldikten sonraki sezonların içinde azalan beraberlikler, yerini galibiyet ve mağlubiyete bırakmış görünüyor.
3-1 önde giderken, 4-3 yenildiği Erzurumspor maçını ve -3 puan cezasını yani 6 puanı çok arar. 15 yerine 21 puanda olmak vardı.
34 maç sonunda ne olur ? Herşey olabilir.
Sezon içindeki teknik kadro değişiklikleri;
Büyükşehir Belediye Erzurumspor; Osman Özköylü gitti, Mehmet Altıparmak geldi.
Elazığspor; Mehmet Altıparmak gitti, Hüseyin Kalpar geldi.
Adana Demirspor; Giray Bulak gitti, Gürcan Aday geldi.
Boluspor; Fuat Çapa gitti, Sait Karafırtınalar geldi.
Gaziantepspor; Bünyamin Süral gitti, Faik Demir geldi.
Çaykur Rizespor A.Ş.; Hikmet Karaman gitti, İbrahim Üzülmez geldi.
Grandmedıcal Manisaspor; Sait Karafırtınalar gitti, Fatih Tekke geldi.
Gazişehir Gaziantep F.K.; Hüseyin Kalpar gitti, Erkan Sözeri geldi.
Samsunspor; Alpay Özalan gitti, Engin İpekoğlu geldi.
Grandmedıcal Manisaspor; Yusuf Şimşek gitti, Reha Erginer geldi.
Eskişehirspor; Sergen Yalçın gitti, Yücel İldiz geldi.
17 takımdan, 11 takım, teknik direktör değişikliğine gitmiş. 6 takım; ÜMRANİYESPOR, AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR, MKE ANKARAGÜCÜ, İSTANBULSPOR A.Ş., ADANASPOR A.Ş., BALIKESİRSPOR BALTOK, ve ALTINORDU A.Ş., lige başladığı teknik direktörle devam ediyor.
Ligin üçte biri tamamlanırken, 17 teknik direktörün üçte ikisi değişmiş.
3 teknik direktör; Mehmet Altıparmak, Hüseyin Kalpar, Sait Karafırtınalar, aynı ligde farklı takımlarda çalışmaya devam ediyor.
Bunlar ne demek oluyor ? İçler acısı durumdayız.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.