Kale korudu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
22. haftada rakip, Elazığspor’du. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la başlayan birliktelik 10. hafta sonunda, 15 puan ve 7. sıradayken bitmiş, 12. haftadan itibaren Hüseyin Kalpar’la başlayan birliktelik de 30 puan ve 9. sırada, devam ediyordu.
Ara transfer döneminde; savunmayı Canberk Dilaver, Murat Akça, Orhan Şam, orta sahayı Muhammed İldiz, Halil Ibrahim Pekşen, hücum hattını Ioan Hora, Lamine Diarra’yla takviye etmişti.
Yeni transferlerin hepsini geçen hafta oynatan ve verim alan Hüseyin hoca, bu hafta da aynısını yaptı. Hücum futbolu ve oyunu rakip sahada tutarak müsabakaya başladı. Burak ve Otoo’yu adam adama takip etti. Net bir oyun karakteri oturtamadı ama bireysel becerilerle gol aramaya başladı
Elazığspor sahanın iki kanadını verimli kullanırken, Balıkesirspor, alan ve adam savunmasını beraber yapıyordu. Diarra ve Tom, etkisiz kaldı. Diarra’yı ilk yarıda, sadece 3. ve 22. dakikalarda gördük. On numara pozisyonunda oynayan Tatos’a, defansımızdan dönen topları vermedik ve şut attırmadık. Rakip çizgi oyuncularının hücum etkinliği, Balkeslere, ileri çıkma fırsatı vermediği gibi dikine top geçiremeyen Balkesler, dış şutlarda da başarılı olamadı.
Fizik gücünü iyi kullanan iki takım, sahada doğru durarak, az hatayla oynadı ve pozisyon bulamadan ilk devreyi kapattı.
İkinci yarı golle başladı. Duran toplardan yediği gollerle maç kaybeden Balıkesirspor, bu sefer golü atan taraf oldu. Nizamettin’in serbest vuruştan gönderdiği topa iyi yükselen Abdulkadir, golümüzü attı, 1-0. Elazığspor defasının uzun ve fizik gücü iyi olan savunmasını, bu sefer geçmiştik. Sonrasında Hüseyin hocanın Hora ve Mertan değişikliği etkili oldu. Dağınık oynamaya başlayan Balıkesirspor’un üzerine geldiler ve hızlı hücumdan Diarra’yla beraberlik golünü buldular. Sahada olmayan Diarra’ya sabreden Hüseyin hoca, onu, oyunu iki taraflı oynayan Muhammed’le değiştirdi. Giray hocanın Burak yerine Boztepe değişikliğine ise hiç gerek yoktu. Seyirci istedi diye değişiklik yapılmaz. Boztepe 24 dakika hiçbir şey yapmadı. Burak çıkınca, onu tutan kenar oyuncuları daha fazla oyuna girdi ve 2. bölgemizi kolay geçmeye başladılar.
Geriye yaslanmaya başlayan Balkes, top çıkartamadı ve ceza alanı içine sıkıştı. Rakibin baskısı sonuç verdi, hızlı ve hareketli olan Muhammed, penaltıyı aldı. Kalecimiz Vukoviç, penaltıyı kurtardı. Gününde olduğunu, maç içindeki pozisyonlarda görmüştük.
Penaltının moraliyle oyunu tekrar elimize aldık ama uzun toplarda başarılı olamadık. Pas hataları da artınca, ataklar boşa gitti. Golü atan Abdulkadir kenara alınıp Foxi ve Sedat daha erken oyuna girmeliydi. Cumali, Nizamettin, Oğuzhan, Furkan ve Uğur hep oyunda kaldı.
3 puan alabileceğimiz müsabakada, bir puanımızı kale korudu.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz. Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.