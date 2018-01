Geçen sezonun favori takımlarından biri olan Gazişehir Gaziantep, son haftada aldığı 3 puanla, ligde kalmıştı. Başkan Adil Sani Konukoğlu, sezona, ismini yenilediği gibi takımda da değişime giderek, 14 yeni oyuncuyu; savunmaya Ahmet Kesim, Sinan Osmanoğlu, Ali Aytemur, orta sahaya Cihat Çelik, Gürcan Gözüm, Mehmet Erdem Uğurlu, Sami Can Keskin, hücum hattına Nathan Kabasele, Ermin Zec, Pierre Webo, Özgür Can Özcan, Daoud Bousbiba, Adama Ba, Yonathan Del Valle’yi transfer etmişti.



İlk iki takımdan biri olma hedefiyle ve Hüseyin Kalpar hocayla başlayan sezonun 7. haftası bitmiş ama işler iyi gitmemişti. 1 galibiyet, 3’er yenilgi ve beraberlikle, 6 puanla 14. sırada kalınca, Erkan Sözeri 8. haftada takımın başına geçti. Değişen teknik direktörle, 8 müsabaka sonrasında; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve yenilgisiz, 20 puanla 7. sırada bulunuyordu.



Geçen hafta skoru koruyamayıp, 2 puan kaybeden Gazişehir Gaziantep ve skoru dengeleyip, 1 puan alan Balıkesirspor Baltok takımlarının mücadelesi seyir zevki veren bir müsabaka oldu.



Gazişehir Gaziantep, oyun temposu ve faydalı top kulllanma yüzdesi yüksek, 2. ve 3. bölgesiyle ilk 10 dakika baskı kurdu. Balkesin yarı alanında ve ceza sahasına yakın oynadı. 3-5-2 dizilişiyle erken gol bulmak istedi. Erkan hoca, sakat Muhammet Reis’in yokluğunda Okan Derici’ye görev verdi. Reis’in oynadığı yerde Gökhan Alsan’ı gördük. Ahmet-Sinan ikilisi iyi savunma yaptı. Kenar oyuncuları Himmet ve Özgür, adam adama oynarken, karşı ataklarda da başarılı oldu. Gökhan-Webo- Del Valle, hareketli olmakla beraberi etkili değildi.



Okan Derici, şut atacak pozisyon bulamadı. Geriye düştükten sonra Erkan hocanın yaptığı değişikliklerden, Sami Can 11’de olabilirdi. İkinci yarıya, Özgür Can Özcan’la başlamalıydı.



Balkes, rakibe geniş alan bırakmadı, 10 kişiyle de adam kovaladı, rakip oyuncuların hızını kesti ve önüne geçti. Uzun atılan toplarda, ilk müdahaleyi yaparak oynadı. Webo, presle yoruldu. Rakibin kesilen ataklarında, topu ileriye çabuk oynamadık. Cüneyt, Glumac’ın yokluğunu aratmadı. Golü ilk yarıda atmalıydık ama altı pasdan dönen topları, ceza sahasında alamadık. İkinci yarıya bir tık aşağıda başladık. Santra yuvarlağı bölgesinde top kaybettik. Gidip gelen oyunda, Otoo’nun, 4 kişiyi peşine takıp aralarından attığı gol, görerek oynadığımız futbolun karşılığıydı. Maçın kırılma anlarında hep Vukovic vardı.

Balıkesirspor, Gaziantep Şehrinin iki takımını da yenerek 6 puan aldı.



Kalemizde gol görmediğimiz 3. maçımız oldu.



Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.



Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.