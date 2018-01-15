HatÄ±rlayalÄ±m

2017 yÄ±lÄ±nÄ± Ã¶nce rÃ¼zgarlÄ± sonra fÄ±rtÄ±nalÄ± geÃ§iren BalÄ±kesirspor Baltok, Ä±lÄ±man dÃ¶neme geÃ§ti. Futbol, netice oyunu olmasÄ±na raÄŸmen kÃ¶tÃ¼ ve iyi neticeler bazen aynÄ± adrese Ã§Ä±kÄ±yor, Ä°STÄ°FA !

Â Â Â Â Â Â Â Â NasÄ±l mÄ± ?

Â Â Â Â Â Â Â Â MESUT DÄ°LSÃ–Z;

Â Â Â Â Â Â Â ÂBandÄ±rmasporâ€™da baÅŸlayan antrenÃ¶rlÃ¼k kariyeri, BalÄ±kesirspor Baltok U21 Ligi Teknik Sorumlusu olarak devam ediyor. 2011-2012 yÄ±llarÄ±nda Profesyonel TakÄ±m Teknik Sorumlusu olarak gÃ¶rev yaptÄ±. 09.12.2012 tarihinde, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takÄ±mlarÄ±ndan BalÄ±kesirspor'un Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mesut DilsÃ¶z gÃ¶revinden istifa etti haberi ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaratmÄ±ÅŸ ve ulusal medyada Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu, sahasÄ±nda Ä°negÃ¶lspor'u 1-0 yenerek, liderliÄŸe yÃ¼kselen takÄ±mÄ±n hocasÄ±, istifa ediyordu. DÄ°K DURDU VE KENDÄ°SÄ° GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°SMAÄ°L ERTEKÄ°N;Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â BalÄ±kesirspor Baltok, 38 yÄ±l uzak kaldÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig'e 2013-2014 sezonunda Ä°smail Ertekin hocayla Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. 25 KasÄ±m 2014 tarihinde, BalÄ±kesirsporâ€™un 3-1 maÄŸlubiyeti ile sona eren Sivasspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan istifasÄ±nÄ± verdi. DAYANAMADI VE GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â ÂKEMAL Ã–ZDEÅž;Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â 26.04.2015 tarihinde, Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kalarak kÃ¼mede kalma umutlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yitiren BalÄ±kesirspor Baltok Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Kemal Ã–zdeÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. 17 maÃ§ sonrasÄ±nda, DAYANAMADI VE GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â Â CÄ°HAT ARSLAN;

Â Â Â Â Â Â Â Â TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 5 hafta kalan Cihat hoca, SÃ¼per Lig'de Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmek isteÄŸinden DAYANAMADI VE GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â Â ERKAN SÃ–ZERÄ°;

Â Â Â Â Â Â Â Â 2015-2016 sezonunun 7. haftasÄ±nda istifa etti. DAYANAMADI VE GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â Â FÄ°KRET YILMAZ;

Â Â Â Â Â Â Â Â Burak YÄ±lmazâ€™Ä±n babasÄ± olan Fikret hoca, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 5 mÃ¼sabakaya Ã§Ä±ktÄ± ve alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar neticesinde istifa etti. DAYANAMADI VE GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â Â REHA KEMAL ERGINER;

Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°lk sezonunda Balkesi Play Off'a taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ, ancak hedefe ulaÅŸamamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kinci sezonunda, 4. hafta sonunda DAYANAMADI VE GÄ°TTÄ°.

Â Â Â Â Â Â Â Â CAN CANGÃ–K;

Â Â Â Â Â Â Â ÂMaddi durum ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Ã¶zÃ¼ne dÃ¶nen kulÃ¼p, kurtarÄ±cÄ± olarak Can hocaya sarÄ±ldÄ±. Can CangÃ¶k futbol dÄ±ÅŸÄ±nda herÅŸeyle uÄŸraÅŸtÄ±. ArkasÄ±na saklanÄ±ldÄ±. Bu seviyede bir ligde ilk defa gÃ¶rev yapmasÄ±na raÄŸmen artÄ±larÄ±, eksilerinden fazlaydÄ±. Silinen 3 puan olmasa, Balkes altÄ± takÄ±m iÃ§inde kalacaktÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± olarak kabul etmeliyiz. DÄ°K DURDU VE KENDÄ°SÄ° GÄ°TTÄ°.Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â GÄ°RAY BULAK;

Â Â Â Â Â Â Â ÂBekleyip gÃ¶relim !Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Gol atÄ±p yemeyen, yediÄŸi golÃ¼ Ã§Ä±kartan, fazlasÄ±nÄ± atan, maddi sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ, puan silme cezasÄ± almayan, transfer yasaÄŸÄ± olmayan ve ÅŸirketleÅŸen, BalÄ±kesirspor gÃ¶rmek istiyoruz.

Â Â Â Â Â Â Â Â Okunuyor olmak dileÄŸiyle, saygÄ±lar.