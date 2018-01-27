Goller ısıttı

Rakibin bu ligde ilk sezonuydu. Teknik Direktör olarak, Osman Özköylü’yle 11 hafta geçirmiş ve 12 puan toplamıştı. 12. haftadan itibaren Mehmet Altıparmak’la 7 haftada, mağlup olmadan 13 puan alarak yoluna devam ediyordu. Maç başı 1 puan yerine, 2 puan hesabı tutmuş gibiydi. İçimden ‘’ birinin parmağı var bu işte ! ‘’ dedim.



B.B. Erzurumspor, ara transfer dönemimde; savunmayı Erman Bulucu, orta sahayı Metin Yüksel ve forveti de eski golgeneralimiz, Bekamenga ile takviye etmişti. Geçen hafta sahasında oynadığı Ankaragücü maçını televizyondan seyretmiştim. Korkusuz ve özgüvenli oynadığı müsabakada, penaltı kaçırsa bile, sahadan sildiği Ankaragücü vardı. Yenememiş ama liderlikten indirmişti. Müsabaka sonrası, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın "1 puan, bizim için güzel puan" cümlesi fazla söze gerek bırakmıyordu.



Seyrettiğim Erzurumspor; oyun mesafesini açmada, ortada baskı yapmada, uzun pasla ayağa top oynamada, hızlı atağa çıkmada, kenarları etkili kullanmada ve özellikle kaleyi bulan şutlarda, daha da iyi olmuştu.



Başlama düdüğüyle, topa sahip olan Balkes ve oyunu rakibe bırakan Erzurumspor vardı. Mehmet hoca 4-3-2-1 dizilişinde savunmayı sağlama aldı. Nobre’yi stoperlerimiz arasına sokarak, top kapmaya çalıştı. Ortada kilitlenen oyunu, kenarlara açmaya çalıştık ama yüzünü kaleye dönemeyen Abdulkadir ve Otoo etkisiz kaldı, kanatlardan getirdiğimiz topları da rakip savunma aldı. Bu dakikalarda santra dairesi etrafında, 30 metreye şıkışan futbol oynanıyordu.



20. dakikadan itibaren Erzurumspor kendisini hissettirmeye başladı. Nobre, Gökhan Burhan üçlüsene Erhan ve Metin yardımcı olarak geldi. Orta sahanın sadece dairesini değil tüm alanını kullanmaya başladı. Rakibin dikine oyunun kestik, yanlara oynatmaya mecbur bırakarak, savunmamız; görme ve hamle yapma zamanı kazandı.



İleri çıkan rakibi zorlamaya başladık ve 37. dakikada Abdulkadir-Otoo beraber yüklenince, paylaşım hatası yapan 4 kişini arasından, Otoo vurdu ve skoru 1-0 yaptı.



Mehmet hoca ikinci yarıya, Nobre-Bekemenga ve Gökhan-Abdülkadir değişikliğiyle, 4-1-4-1 dizilişinde başladı. Geçen haftanın takımı gibi, Balkesin üzerine geldiler. Ceza sahamızda şıkıştık ama duruş hatası yapmadan atağa geçtik. Bunların birinde 55. dakikada Uğur’un kenardan ortaladığı topu, 1.92 lik Trtovak’ın önünde 1.73 boyuyla kafayla kaleye gönderen Sedat, ikinci golümüzü attı. Bu golde Abdulkadir’in savunmayı yanıltmasını da unutmayalım. Geçen haftada aynı dakikalarda iki farka ulaşmıştık. 18 dakikaya sığan gollerle ısınmıştık.



Uzatmalarla 40 dakika daha oynanan oyunun en önemli pozisyonunda, 72. dakikada Sedat tekrar sahneye çıktı ve orta saha çizgisinden aldığı topla 50 metre tek başına gitti, kaleciyle karşı karşıya kaldı, zor olanı yaptı, kaleci, topu kornere gönderdi.

Göreve geldiği 8. haftada yenilgiyle tanışan Mehmet Altıparmak; bulursam ve yakalarsam golü atarım, ikide iki yapan Giray Bulak da, görerek oynarsak kazanırız, sistemiyle müsabakaya çıkmıştı.



B.B. Erzurumspor’da ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Bekamenga varken diğer forvet oyuncuları Hamza ve Haris kadroda bile yoktu. Cezalı olan Taylan’ı çok aradılar.



Balıkesirspor Baltok’da ise yorulan Abdulkadir yerine Steve Beleck oyuna alınmalıydı.



Balkeslerin iki golü de 5 pas sonrasında geldi. Sedat bir gol ve bir asistle oynadı.



Gol yemeden galip geldiğimiz 5. maç, 2-0’lık skorla kazandığımız, 4. maç oldu.



Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.