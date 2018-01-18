DÃ¼nden bugÃ¼ne

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Â ÂSEZONÂ SIRA Â O Â Â G Â B Â Â M Â Â A Â Â Y Â AV Â Â P Â Â BAÅžARI

2013-2014 Â Â 4Â Â Â Â 18 Â 11Â 2Â Â 5 Â Â 31 Â 18Â 13Â 35Â Â SÃ¼perlig

2015-2016 Â Â 8Â Â Â Â 17Â Â 5 Â 10Â 2Â Â 22 Â 13Â Â 9Â Â 25Â Â Play-off

2016-2017 Â Â 7Â Â Â Â 17Â Â 6Â Â 6Â Â 5Â Â 28 Â 19 Â Â 9Â Â 24 Â Â 9.sÄ±ra

2017-2018Â Â 8Â Â Â Â 17Â Â 7Â Â 5Â Â 5Â Â 32 Â 28Â Â 4Â Â 23Â Â ????

DÃ¶rt sezonun ilk maÃ§larÄ±nÄ± sahamÄ±zda oynadÄ±k. Son Ã¼Ã§ sezonun ilk maÃ§larÄ±nda galibiyetimiz yok.

2 sezon Ã¶ncesine gÃ¶re, beraberlikler azalmÄ±ÅŸ, galibiyet ve maÄŸlubiyetlere geÃ§iÅŸ yapmÄ±ÅŸÄ±z.

SÃ¼perlige Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sezonun gol sayÄ±sÄ±nÄ± yakalamÄ±ÅŸÄ±z ama en fazla gol yediÄŸimiz sezona da baÅŸlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z.

Son 3 sezonun en az puan topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ilk yarÄ±sÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nsede, eksi 3 puanÄ±mÄ±z silinmemiÅŸ olsa, 26 puanla, en Ã§ok puan topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ilk yarÄ±mÄ±z diyebilecektik, ÅŸuÃ§lu ayaÄŸa kalkmalÄ±, ama ........ ! Â Â Â Â Â Â Â

Olan olmuÅŸ, dediÄŸinizi duyar gibiyim. Bu nedenle, Ã¶nÃ¼mÃ¼ze bakalÄ±m; Giray Bulak, TÃ¼rkiyeâ€™nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve BalÄ±kesirspor tarihinde, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen en kariyerli veya etiketi dolu olan teknik direktÃ¶r. 60 yaÅŸÄ±ndaki hocamÄ±zÄ±n, 1991 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan profesyonel takÄ±m hocalÄ±ÄŸÄ±nda, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluk var mÄ±?Â Sorusunun cevabÄ±, 1996-97 sezonunda KarabÃ¼kspor'u 2. Ligde ÅŸampiyon yaparak bir Ã¼st lige yÃ¼kselmesini saÄŸladÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

8 Mart 2013 tarihinden 2017 yÄ±lana kadar, 4 sezondur takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±ÅŸtÄ±. Futbol yorumculuÄŸu yaparken, 2017-2018 sezonunda Adana Demirsporâ€™la Balkesle sezon sonuna kadar sÃ¶zleÅŸme imzalayan Giray Bulakâ€™Ä±n ekibinde; yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rler Zafer HÄ±zarcÄ± ve Mesut DilsÃ¶z, antrenÃ¶rler Cem Sinan Antalya kampÄ±nÄ± tamamlayan BalÄ±kesirspor, 4 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yaptÄ±. AlÄ±nan sonuÃ§lara deÄŸil de beÅŸibiryerde olmasÄ± gerekenlere bakalÄ±m;



Savunma yaparken, penaltÄ± noktasÄ± ile ceza yayÄ± arasÄ±ndaki doÄŸru adam paylaÅŸÄ±mÄ±,

1. Rakip ceza sahasÄ± iÃ§inde, dÃ¶nen toplarÄ±n alÄ±nmasÄ± ve isabetli ÅŸuta dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼imesi,

2. Etkili duran top organizasyonlarÄ± ve neredeyse hiÃ§ olmayan, kornerlerden kafayla gol atÄ±lmasÄ±,

3. HÃ¼cum hattÄ± oyuncularÄ±nÄ±n kaleye yÃ¼zleri dÃ¶nÃ¼k halde iken, Ã¶nlerine top atÄ±lmasÄ±,

4. Kalecilerimizin, giderilmiÅŸ olmasÄ± gereken eksiklikleri.

BeÅŸibiryerde olmasada dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k veya Ã¼Ã§Ã¼ bir arada olsada olur mu derseniz ? CevabÄ±m,Ââ€™â€™gerisini rakibe bÄ±rakalÄ±mâ€™â€™

Gol atÄ±p yemeyen, yediÄŸi golÃ¼ Ã§Ä±kartan, fazlasÄ±nÄ± atan, maddi sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ, puan silme cezasÄ± almayan, transfer yasaÄŸÄ± olmayan ve ÅŸirketleÅŸen, BalÄ±kesirspor gÃ¶rmek istiyoruz.

Okunuyor olmak dileÄŸiyle, saygÄ±lar.