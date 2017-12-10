Dikkat! Aranıyor

Ümraniyespor’un futbol yolculuğuna bakalım; 2010-2011, Bölgesel Amatör Lig Şampiyonluğu, 2013-2014, 3. Lig Şampiyonluğu ve 2015-2016, 2. Lig Şampiyonluğu. Kısa sürede yakaladıkları bir başarı var ve tesadüf olmadığını geçen sezon oynadıkları futbolla gösterdiler.

Rakibin yükselen grafiği, kaldığı yerden devam ediyordu. 14 hafta sonunda; 3 haftayı, 3. sırada tamamlarken kalan 11 haftada, ilk iki takımdan biriydi. İstanbul’a gelen rakipleri, gerisin geriye gönderiyordu. Sahasında yenilgisi yoktu. 1 puan alan tek takım Gazişehir Gaziantepspor’du. Liderliği geçen hafta Ankaragücü karşısında, 1-0 galip durumdayken 2-1’lik skorla kaybetmişlerdi.

Bizde ise değişmeyen tek şey; para, para, para ve tekrar paraydı. Kaptan Nizamettin Çalışkan alacağı için başvuru yapmış, diğer futbolcular başvuru için sıraya girmiş, Salı gününe kadar eski oyuncumuz Andre Santos için 358 bin Euro ve Temmuz ayına kadar 25 milyon lazımdı.

Ümraniyespor 4-2-3-1, Balıkesirspor 4-3-2-1 dizilişiyle başladı. Rakibin 5 yabancı oyuncusu da; Stoper Aaron Appindangoye, forvet arkası Cleyton, sol kanat Jean-Armel Drole, sağ kanat Andreas Vasilogiannis ve santrafor Dimitar Rangelov, sahadaydı. Tek eksik, kart cezalısı Mehmet Sedef’di. Balkesde geçen hafta 11’de başlayan Sedat yerine Furkan vardı.

Ev sahibi, müsabakaya ısırarak başladı. Oyununu kabul ettirdi ve bizim alanda kaldı. Orta sahası baskı kurup ileri çıkartmadı, kendine çekerek 2. bölgemizi bozdu, arkadan gelen oyunculara gol yollarını açmaya çalıştı. Çokça olmasa da, süratli ve isabetli oynadı.

Balıkesirspor Baltok, rakibini, bloklar arası mesafeyi kısa tutarak, 2. bölgeden itibaren karşılamaya başladı, baskı yaptı. Ümraniyespor oyuncularının karşısında hep ayakta kaldı. Kaptığımız toplarla hızlı çıkamadık, forvet hattına isabetli top atamadık, geri ve yana oynadık.

Dengeli giden oyun, 35’ dakikada net penaltı olmayan hareketle aleyhimize döndü.

Bu dakikada gözlerimiz maçın hakem heyetine, ceza sahası dışında düşen Ümraniyespor’lu Andreas Vasilogiannis’e ve penaltı atmaya gelen İbrahim Akdağ’a döndü. Dikkat ! şeref, haysiyet, terbiye, fair play Aranıyordu.

İkinci yarıya böylece mağlup başladık. Balkes oyunu bırakmış gibiydi. Geri gelemiyor, maç bitsin de gidelimi oynuyordu. Akabinde 5 kişi arasından 2. golü kalemizde gördük. Dikkat ! bir futbol takım Aranıyordu.

Aranan takım, sonradan ortaya çıkmaya başladı. Rakibin, erkenden 3 puan bizim havası, Balıkesirspor’a yaradı ve iyi de kullandı. Sedat- Abdulkadir ve Aissati-Otoo ikilisinin golleri arka arkaya geldi. 2. golü atan Otoo’ya sormak isterim; 39. dakikada golü nasıl kaçırdın ?

Uzatmalarla kalan 27 dakikada iki takımda pozisyon buldu. Maçın hakkı beraberlikti ve öylede bitti.

Ümraniyespor kendi sahasında, 2. puanını kaybetti.

Aleyhimize verilen beşinci penaltı da gol oldu.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.

Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.