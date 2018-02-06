Bozgun ve sonrasÄ±

BalÄ±kesirâ€™in kadrosuna baktÄ±k; Nizamettin libero, Foxi merkez orta saha mevkisinde. Ne alaka dedik, AltÄ±nordu takÄ±mÄ±nÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. Sedat ve UÄŸur, hem kendi bÃ¶lgesini kapatacak hem de bu 30â€™luk ikiliye yardÄ±m edecekti.

BaÅŸlama dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle, basan Balkes ama top yapan ve oynayan AltÄ±nordu gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Dakikalar 11â€™i gÃ¶sterdiÄŸinde iki gol vardÄ± kalemizde. Bu bozgun neden dersek ? karÅŸÄ±mÄ±zda;

1. GÃ¶rerek koÅŸan,



2. SahanÄ±n tamamÄ±nda baskÄ± yapan,



3. Alan daraltan ve kademeye giren,



4. Geriden iyi oyun kuran,



5. Orta sahayÄ± sÃ¼ratli geÃ§en,



6. Yerden ve havadan, ceza sahasÄ±na her ÅŸekilde giren,



7. Mesafeleri kÄ±sa tutarak, ara toplarla pozisyon bulan,



8. Kaybettikleri toplarÄ± sÃ¼ratle geri alan,



9. KontrataÄŸa Ã§abuk Ã§Ä±karken 1 ve 2. bÃ¶lgede de oyunu ileri taÅŸÄ±yan, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran ve

ataklarÄ±mÄ±zÄ± kesen,

10. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n etrafÄ±nda; basan, topu takip eden yardÄ±ma geleni bozan, 3'lÃ¼ kademeyle oynayan, ve bunlarÄ± bir arada yapan, bronz deÄŸil gÃ¼mÃ¼ÅŸ deÄŸil, altÄ±ndan bir ordu vardÄ±.



Giray hoca; sahada gÃ¶remediÄŸimiz Foxi, Ã§ok yorulan UÄŸur ve savunmasÄ± zayÄ±f olan Sedat yerine, Burak-Okan-Furkan Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼yle dengeyi saÄŸladÄ±. Rakip savunma arkasÄ±na atÄ±lan toplar, kenardan ataklar ve karambol yaratan pozisyonlarla bozgunu unutmuÅŸ, sonrasÄ±na bakmaya baÅŸladÄ±k. Erken sayÄ±labilecek bir zamanda, 64. dakikada duran toptan, Abdulkadir harika bir gol attÄ±. Gol daha Ã¶nce de gelebilirdi, Otoo net vuruÅŸ yapamadÄ±, Kaleci Erceâ€™yi parlattÄ±.

HÃ¼seyin hoca da savunmaya geÃ§erek, genÃ§leri sahaya sÃ¼rdÃ¼ ve adama adama oynamaya baÅŸladÄ±. HÄ±zlÄ± toplarla 3. golÃ¼ aradÄ±, bulamadÄ± ve takÄ±mÄ± top kaybetmeye baÅŸladÄ±. Kalan sÃ¼rede bunalan AltÄ±nordu iyi kapandÄ±.



Ä°ki takÄ±mda birer 45 dakikayÄ± galip bitirdi. Gol sayÄ±sÄ±, kazananÄ± belirledi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Gol atÄ±p yemeyen, yediÄŸi golÃ¼ Ã§Ä±kartan, fazlasÄ±nÄ± atan, maddi sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ, puan silme cezasÄ± almayan, transfer yasaÄŸÄ± olmayan ve ÅŸirketleÅŸen, BalÄ±kesirspor gÃ¶rmek istiyoruz.

Â Â Â Â Â Â Â Okunuyor olmak dileÄŸiyle, saygÄ±lar.

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