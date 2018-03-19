BİR EL ALDI VE GİTTİ
28. haftadaki rakip, Play-Off iddiasını devam ettiren, İstanbulspor’du. 39 puanla 8. sırada bulunan rakip, son dört haftada 1 puan toplarken, 39 puanla 7. sırada bulunan Balkesler, 12 puan toplamıştı. Deplasman karnesi orta halli olan Sarı Boğalar, puan veya puanlar almak için gelmişti.
Balıkesirspor, ilk karşılaşmayı 4 - 1 kaybetmişti. İstanbulspor, 31 golün 9 tanesinde imzası olan ve 2’sini bize atan, İbrahim Halil Çolak’tan yoksun gelmişti. Rakibin şimdiye kadar oynadığı müsabakalarda 2 ve üzeri gol attığı tek takım bizdik. Eksiklerimiz çoktu; Beleck - Foxi cezalı, Glumac - Cüneyt - Abdulkadir, sakattı.
Kadrolar açıklandığında; İstanbulspor’da, rakibin forvet hattını durduran ve geriden hızlı oyun kuran Oğuzhan yerine sadece 2 maçta 90 dakika oynayan Tuncer Aksu’nun, Balıkesirspor’da ise forvet oyuncusunun yerine, Muhammed Ali Doğan’ın olması dikkat çekti.
4-3-2-1’le geriden oyun kuran İstanbulspor topu ayağında tutan ve oynatan taraftı. Topun atıldığı yerde oldular. Verimli koşularla hızlı atağa çıkıp, topa sahip olup, önde kalmak istediyse de sadece bir pozisyon buldu, Oğuz mutlak golü çıkardı. Yalçın ve Kubilay, savunmadan fazla ileri çıkmadı. Onur pas trafiğinde verimli olamadı.
Balıkesirspor, 4-4-2 ve 4-2-4 dizilişini iyi uyguladı. Rakibin pasa dayalı oyun isteğini bozdu ve alana sahip oldu. 2.bölgede tutundu ve adam kaçırmadı. Sırtını kaleye dönmeden oynadı. Furkan - Muhammed ikilisi, rakip savunmayı rahatsız etti ve geriden isabetli oynatmadı. Cumali, baskılı oyunla, geriden gelen Nizamettin’e pozisyon yaratmaya çalıştıysa da, bizde bir pozisyon bulabildik, direğe takıldık.
İkinci yarıya yorulmuş başladık. Top alamayan Otoo ve Sedat oyundan düşünce, kenarlardan atak yedik. 56. dakikada elin çarptığı top vardı. Penaltı golüne engel olmadık. Gol sonrasında, müsabaka bitimine, uzatma hariç 34 dakika olmasına rağmen toparlanamadık. Duruş hataları, pas hataları arka arkaya gelince, taraftar da desteği bıraktı, futbolcularla ve Giray hocayla uğraşmaya başladı. Bu dakikalarda Nizamettin’in oyundan çıkmak istemesine karşılık, hakemin bile ona destek vermesi, oyunda kalmasını istemesi, sahalarda az görülmüştür.
Oyuncu değişikliğine giden iki teknik adamdan, Giray hocanın müdahalesi daha iyi sonuç verse de son vuruşları gole çeviremedik. Yalçın hocanın düşen futbolcuları yerde kalınca ve kendilerini yere bırakınca, soğuyan oyunu canlandıramadık. Bülent, takımı eksik oynattı.
1.dakikadan sonra, uzatmalarla 38 dakika oynanan maçı çevirebilirdik… 3 puanı bir el aldı ve gitti.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.
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