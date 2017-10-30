Balıkesir'de 28 Ekim

10.haftada rakip Adanaspor’du. Bir sezon süren Süper Lig serüveni sonrasında, çıktığı yere tekrar geri gelen turuncu beyazlılar, teknik direktörlük görevine, Balıkesir doğumlu Kemal Kılıç’ı getirdiler. Kemal hoca, sezon başında 9 yeni oyuncuyu kadroya katmıştı.

Savunmada; Uğur Daşdemir, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Gökhan Meral

Orta sahada; Abdulaziz Solmaz, Yener Arıca

Hücum hattında; Sercan Kaya, Oğuz Han Aynaoğlu, Bahattin Köse

Müsabaka öncesinde, 14 puanla 9.sırada bulunan rakibin 9 haftalık durumu;

G B M A Y

İç saha 5 maç 4 1 0 8 2

Dış saha 4 maç 0 1 3 1 9

Toplam 9 maç 4 2 3 9 11

9 haftalık sürede iki takımın aynı takımlarla oynadığı maçların sonuçları ve oluşan puan tablosu;

Adanademirspor 1 - Adanaspor 0

Balıkesirspor 2- Adanademirspor 2

Adanaspor 2 - Erzurumspor 1

Erzurumspor 4 - Balıkesirspor 3

Altınordu 1 - Adanaspor 1

Balıkesirspor 2 - Altınordu 1

Adanaspor 0 - Ankaragücü 0

Ankaragücü 1 - Balıkesirspor 2

O G B M A Y P

BALIKESİRSPOR 4 2 1 1 9 8 7

ADANASPOR 4 1 2 1 3 3 5

Gelelim müsabakanın özetine. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 20 - 22 derece. Başlama düdüğüyle, meşin yuvarlağı dar alanda kısa ve yan paslarla oynayan iki takım vardı. Fırsat bulunca, Balkes uzun toplarla, Adanaspor ise kanatlardan ve göbekten gelmeye çalıştı. Kemal hoca, Onur ve Didi’yi geride bırakarak Otoo ve Abdulkadir’i kapatmaya çalıştı. Can hoca da Glumac ve Oğuz’a Megaye’yi tutma görevi vermişti. 10 dakikalık bölümde, Oğuz ve Koman’ın araya attığı toplarla tehlike yaratan turuncu beyazlı takım oldu. İki gollük şutu, savunmamız çıkardı.

İlk çeyrek biterken Aissati, Foxi ve Otoo üçlüsünün pay sahibi olduğu golümüz geldi. Gol sonrasında rakip alanda top kayıplarımız çoğaldı ve bunlardan birinde gününde olmayan Cüneyt’in kaptırdığı top kalemizde penaltı ve sonrasında gol oldu. Eşitliği sağlayan rakip, Bülent ve Cüneyt’in tarafını çok kullandı, kolay geçti ama tek kalan Megaye, savunmamız içinde etkisiz kaldı.

Balkes, ikinci yarıya önde basan oyun planıyla başladı ve Adanaspor’a fırsat vermedi. 52.dakikadaki, erken korner golümüzden sonra Kemal hocanın oyuna müdahalesi geldi. Hatalı değişiklikler yaptı. Oğuz ve Koman’ı çıkartarak, çalışan 2.bölgeyi durdurdu. Topu ayağında tutan sadece Abdulaziz kaldı. Oyuna giren Bahattin’le 4-4-2 ye döndü ama pas yapamayan Adanaspor durdu. Ön taraf oyuncuları da geri gelmekte isteksiz kalınca orta sahamız rahatladı. Baskı görmeyen Balkes, savunmadan hücuma çıkmaya başladı. Duran top ve kontratak golleriyle iyi bir takımı yendik. İkinci defa 4 gol attık. Aleyhimize verilen üçüncü penaltı da gol oldu.

Maç Merkezi İstatistiklerine bakalım;

BLK.BLT--------------ADANASPOR

47% Topa Sahip Olma 53

%15 Gol Girişimi 4

10 İsabetli Vuruş 3

5 İsabetsiz Vuruş 1

0 Bloklanan Şutlar 1

3 Korne r5

12 Serbest Atış 14

4 Ofsayt 1

6 Kale Vuruşu 8

12 Taç 21

1 Sarı Kart 2

106 Top Güvenli Yerde 114

106 Hücum 102

61 Tehlikeli Atak 51

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.

Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.