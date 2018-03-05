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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler>Yazarlar>Mete Kozdağ>Atasözü

Atasözü

Türk Dil Kurumu; Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, eski kuşakların denemelerinden kalma yol gösterici, akıl verici yargı ve öğüt, anonim özellik taşıyan, atalardan kaldığı kabul edilen ve toplumun yüzyıllar boyunca geçirdiği gözlem ve denemelerden, ortak düşünce, tutum ve davranışlarıyla dünya görüşünden oluşan, genel kural niteliğindeki kısa, özlü, kalıplaşmış söz, şeklinde tanımlamaktadır, atasözünü.

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Mete Kozdağ

Spor Arena

Balıkesirspor

25. haftada, onuruyla futbol oynamaya devam eden, Gaziantepspor’a misafir olduk. Rakibin durumu belliydi. Matematiksel olmasa da küme düşmüş kabul ediliyordu. Analizlere bakıldığında, 21-22 yaş ortalamalı gençler karşısında; bir, 25. dakikaya kadar, golü bulmalı, iki, ilk 45 dakikada soyunma odasına gol yemeden galip girmeli, bu ikisi bir arada olmazsa sürprizle karşılaşabilirdik.

Balıkesirspor, zayıf rakibini, çantada keklik gibi görmeyerek, müsabakaya başladı. Giray hoca, geçen hafta kazanan kadroyu, sakat olan Cüneyt yerine aldığı Oğuz haricinde bozmamıştı. Bülent ve Burak’lı ataklarla, kenardan gol aradık. Boztepe’nin bulunduğu kanat hiç kullanılmadı desek yerinde olur. Otoo, sırtı kaleye dönük olarak oynadı ve sol kanadı beslemeye çalıştı. Ama topla buluşamadık.

Gaziantepspor’da, 2. bölgede yaptığı presle ayakta kaldı ve hızlı toplarla pozisyon üretti. Savunma oyuncularının ilk hamleleri yerindeydi ve ceza yayı üzerinde top kaybetmedi, yüksek toplarda, duruş hatası yapmadı.

20. dakikada Otoo-Bülent-Burak üçlüsü nihayet hatasız oynadı ve golümüz geldi, iki ölçüp, bir biçtik, 1-0. Skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyunu soğutma yerine, rakip alana yığdık ve defansımız ileride kaldı. Dereyi görmeden, paçayı sıvamış, maçı aldık havasında kaptırdığımız topu, kalemizde gol olarak gördük 1-1. Golle beraber, Gaziantep oyun kontrolünü eline aldı ve etkili oldu. İlk yarı bitinceye kadar, Otoo ve Nizamettin haricinde, verimli olan yoktu.
İkinci yarıya, Boztepe/Sedat değişikliğiyle ve Otoo sayesinde penaltı alarak başladık.

Nizamettin gole çevirdi, 2-1. Gol sonrasında, ilk yarıda yaptığımız hatayı tekrarlamadık. Topu yanlara ve geriye oynadık. Gaziantep, korkmadan üzerimize geldi. Vukoviç’le beraber savunmamız, uzun toplarla kenarları hareketlendirdi, Burak çok yoruldu. Oyun boyu çok uzadı, iki takımda orta sahayı rahat geçti, buna karşılık pas hataları çoğaldı. Okan/Uğur değişikliği, yorulan Balkesi 2. bölgede tuttu. Otoo, yüzünü kaleye dönük oynamaya başlayınca pozisyonlar bulduk. 80. dakikada Oğuz, kornerden skoru 3-1 yaptı. Su akarken testiyi doldurduk.

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.

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