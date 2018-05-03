7 Mayıs Ve Sonrası
Umarım, 07 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Karesi AVM Toplantı Salonunda yapılacak, Balıkesirspor olağan genel kurul toplantısında, BİR BABAYİĞİT GÖRECEĞİZ.
Balıkesir’de Babayiğit çok. Balıkesirspor’un 7 Mayıs ve Sonrasını düşünmemiz lazım. Yani günü kurtaran, pansuman yapan değil ihtiyaca göre, kendini güncelleyen bir yönetim.
7 Mayıs’dan itibaren Balıkesirspor’u Dernek görüntüsünden kurtarıp Şirket haline getireceğinden emin olduklarım;
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Sanayi Odası
Balıkesir Ticaret Odası
Balıkesir Ticaret Borsası
Ayinesi (aynası) iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bir kişi hakkında yargıya varmak, nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? O hâlde onun hakkında söylenen sözler yerine, yaptığı işe bakınız. Çünkü yaptığı o iş, onun ne kadar sorumlu, bilgili ve yetenekli olduğunu açığa çıkarır.
Gerisi lafügüzafdır, boşa konuşmadır.
Babayiğit Yönetim Kurulu Kapısından desturla giren; futbolcu, menajer, teknik heyet ve taraftar, hakkının verileceğini bilir.
UMARIM, 07 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Karesi AVM Toplantı Salonunda yapılacak, Balıkesirspor olağan genel kurul toplantısında, Babayiğit Balıkesirspor Yönetimi GÖRECEĞİZ.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.
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