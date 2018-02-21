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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Mete Kozdağ>3 Puan mı alacaktık?

3 Puan mı alacaktık?

7 Şubat Çarşamba, Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı; ”17 Şubat Cumartesi günü oynayacağımız  Elazığspor maçının ardından, 20 Şubat Salı günü saat 13:00’da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Rizespor kendi sahasında oynamasına rağmen maçları Cuma ve Salı oynuyor, biz deplasmanda oynamamıza rağmen Cumartesi ve Salı oynuyoruz. Bizim oyuncularımız ne zaman dinlenip, ne zaman antrenman yapacak. Elazığ maçı bittiği gibi yollara düşeceğiz. Bu haksız bir rekabet. Rizespor son haftalarda sürekli Murigi’nin golleriyle puanlar alıyor. Bu transferlerin Bakanlar kanalıyla gerçekleşmesinden son derece rahatsızız. Ortada bir haksızlık var” açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet Haber
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Mete Kozdağ

Yazarlar

Balıkesirspor

10 Şubat Cumartesi, Balıkesirspor Baltok kulübü; ‘’Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra Rizespor Başkanı sayın Hasan Kemal Yardımcı, Başkanımız sayın Remzi Boncuk'u arayarak yaptıkları bu transfer konusunda bilgilendirmiştir. Yardımcı, oyuncunun çok yüksek bir bonservis ücreti ile bu ligin çok üzerinde rakamlara transfer edildiğini belirterek, böyle bir durumda dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaçları olmadığını, kendilerinin bu transferi yapabilecek kabiliyette olduklarını, Spor Bakanının bu konuda bir girişimde bulunmadığını ve gazetelerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemiştir‘’ açıklamasını yapmıştı.

10 Şubat Cumartesi, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3-0 mağlup oldukları Altınordu maçı sonrasında; "Balıkesir Başkanın gözü aydın, Vedat gol atamadı" açıklamasını yapmıştı.

17 Şubat Cumartesi, Teknik Direktörümüz Giray Bulak; “Elazığspor’a karşı çok baskın oynadık. İnşallah burada kaybettiğimiz puanı Rize’de telafi edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Bu maçın sonucuna, yukarıda yazılı olan hususların nasıl bir etki yapacağını, kimin veya kimlerin karizmasının çizileceğini görecektik.

1.haftada, averaj farkıyla 2 .sırada bulunan Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşılaştık. Ara transfer döneminde savunmayı; kaleci Kaya Tarakçı, Koray Altınay orta sahayı; Abdullah Durak, Galip Güzel hücum hattını Turgut Şahin ve Vedat Muriqi’yle takviye etmişti.

Rizespor, 45+2 dakikalık ilk yarıda; 2. bölgede daha çok top yaptı. Topun arkasında kaldı ve yavaş oyunu tercih etti. Geride kalarak, bizi az adamla yakalamaya çalıştı. Bu oyunu presle de devam ettirdi. Hızlı atağa çıkarak uzun ve ayağa paslarla pozisyon üretmeye çalıştı. Recep Niyaz’ın forvet arkasında etkisiz kalması ve topu emniyetli alanda oynaması yeşil-mavili takımı durdurdu. Dikine ve kanatlarda üretken olan Süleyman ve Samu top alamadı. Buna karşılık Balkesler; sahada doğru durarak, kademeleri kapatarak ve ilk hamlede topa sahip olarak oynadı. Vedat Muriq, stoperlerimiz arasında etkisiz kaldı. Okan’ın kanadı aksasa bile takım halinde yapılan savunma ve Kaleci Vukoviç şanslı günündeydi. Otoo, Sedat ve Abdulkadir, oyun boyunu uzun tutan rakibin en zayıf yerini yani; savunma oyuncularının birbirinden uzak kalmasını ve defans göbeğindeki açıkları kullanamadı. Bunda, çok top kaybeden, final paslarında geç kalan ve isabetsiz paslar atan, Foxi’nin payı büyüktü.

İbrahim Üzülmez hoca; ikinci yarıya, dikine etkili oynayan Lincoln’ü forvet arkasına alarak, Recep Niyazı da orta sahaya çekerek başladı. Oyunu yanlara genişleterek, Balkes savunmasının dengesini bozmaya başladı. Müsabaka tek kaleye dönmüştü. İlk yarıda, böyle oynarsak puan alabiliriz derken, ikinci yarı, böyle oynarsak nasıl puan alırız, demeye başladık. Abdulkadir’in sakatlığı sonrasında Otoo’yu oyunda tutup, kaybolan 2. bölgeyi, Uğur ve Doğay’la takviye ederek, 73 dakika dayanan takım, tekrar direnç kazanırdı. Böylece Mehmet Uslu, Oğulcan ve Samu’yu adam adama oyunla durdururduk,  Muhammed de pas trafiğinde yanlız kalmazdı. Giray hoca, beli kırılmış olan takıma aldığı Beleck’le ne yapmak istemişti, 3 puan mı alacaktık ?

Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.

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