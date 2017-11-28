Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Denizlispor Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, futbolcularına, Balıkesir Baltok maçı öncesi toplam 680 bin TL. ödeme yaparak başarılar diledi.
Transfer yasağı ile sezona başlayan Denizlispor, 6. haftada 1 puanla son sıradaydı. 7. haftaya teknik direktör değişikliğiyle başladılar. Yusuf Şimşek gitti, yerine Reha Erginer geldi. Reha hocanın son çalıştırdığı takım Balıkesirspor’du. 23.09.2016 - 29.09.2017 arası yani bir senedir boştaydı. Reha’nın bıraktığı yerden, Can Cangök devam etmekte.
Müsabaka bu nedenle ’’ Halef - Selef ’’ olan teknik direktörlerin prestij mücadelesiydi. Dersine daha iyi çalışan, yağmurla oynamasını bilen ve 13. Adamı da yanına alan takım, 3 puanı hak etti.
12. Adamın taraftar olduğunu biliyoruz. Müsabakada vardı demek yalan olur. Peki o zaman, 13. Adam kim ? Yuvarlak olan top, top yuvarlaktır.
Balıkesirspor Baltok müsabakaya yağmurlu hava ve ıslanan zemin nedeniyle, Foxi yerine Sedat’lı onbiriyle daha diri ve gençleşmiş olarak çıktı. Cumali’nin yanına da Nizamettin çekilerek önde karşılama ve hızlı oyun planlanmıştı. Denizlispor’da ise Moritz ve Kerem’den yoksun kadroda, daha önce futbolu bırakacağını açıklayan ama transfer yasağı nedeniyle erteleyen 36’lık emektar kaptan Veli ve önceki maçlarda şu andaki yerini yadırgayan Yasin vardı.
Can hoca bloklar arası mesafeyi kısa tutarak 3. bölgeden itibaren rakibi karşılamaya başladı. 10 kişiyle de baskı yaptı. Denizlispor oyuncuları, karşılarında hep 2 kişi buldu. Özellikle pas trafiğini yöneten Anıl’a 3 kişi nefes aldırmadı. Atılan ara topların çoğu boş yerlere gitti. Böyle olunca hücum hattı top alamadı.
Kazanılan topları süratli şekilde Otoo, Abdulkadir ikilisine gönderen Balkes, rakip savunmadan dönen topları da alınca ilk golü attı. Gol sonrasında yine top kaybı yapan ve oyunu rakibe bırakan bizdik. Resmen ceza sahası içine gömüldük. 13. Adam ortaya çıktıda kendimize geldik. Yorulan Denizlispor önde yakalanmaya başlayınca soyunma odasına iki farkla gittik.
Denizlispor ikinci yarıya 3-5-2 dizilişiyle başladı. Oyuna ortak olmak için baskıyı arttırdı. 65. dakikaya kadar Bülent’in 3 Otoo’nun 2 ve Nizamettin’in kaybettiği toplarla tekrar sahamızda kaldık, ileri çıkamadık. Takım devamlı top ve adam kovaladı. Horoz’un, Ziya - Kappel - Barış üçlüsüne ilave olarak geriden gelen adamları, şutlarla kalemizi yokladı. Bunaldık, 13. Adam tekrar ortaya çıktıda, ikinci defa kendimize getirdi.
65’den sonra Can hoca taktiği değiştirdi. Geriden oyun kurma yerine, baskı yememek ve takıma nefes aldırmak için Vukovic’e, uzun degajlar yaptırdı. Topları Denizlispor almasına rağmen, sahamıza gelinceye kadar maç boyunun uzaması, onları yordu. Ağırlaşan sahada etkileri azaldı. Giren oyuncular yanlış seçilince de, horozun sesi kalan sürede ötemedi.
13 yıl sonra, Denizlispor’u kendi sahasında yendik.
Bu sezon 3. deplasman galibiyetini aldık ve ilk defa, gol yemeden döndük.
Son olarak, maçı yöneten Adana Bölgesi A Klasman hakemi Zorbay Küçük başarılı yönetimi ile dikkat çekti. Maçın içinde futbolcuların kendilerini kolaylıkla yere bırakmalarında oyunu kesmeyen, özellikle Denizlispor’lu futbolcuların ceza sahası içinde penaltı beklentileriyle, kendilerini abartılı olarak yere atmalarına prim tanımayan genç hakem, oyunun akışkanlığını kesmemek için avantaj kurallarını da layıkıyla uyguladı. Tebrikler.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.