Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin ilk iki takımdan biri olmayı hedefe koyan Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, sezona Teknik Direktör Metin Diyadin’le anlaşarak başlarken, 13 oyuncuyu gönderdi, 15 yeni oyuncuyu transfer etti.
Rakibimizin son haftalarda düşüşe geçmesi; yönetim, hoca, oyuncu ve taraftar arasında homurdanma başlatmıştı ki, Ziraat Türkiye Kupasında, Alanyaspor kaşısında alınan 4-2’lik skor, keyifleri tekrar yerine getirmişti.
Müsabakaya bu keyifle başlayan Giresunspor, 4 dakikada, 4 korner ve 1 gollük şutla, Balkesi uyardı. Aykut ve Çağlar çakılı oynarken, Caner ve Canberk kenarları kapattı. Dimitriadis, Dodo ikilisi bu maçta birbirinden ayrı ve uzak oynadı. Dimitriadis savunmanın önünde kalarak Balıkesirsporun ataklarını karşıladı. Her yöne oynuyan Dodo ise dikine gidemedi, araya top atamadı, enine oynamak zorunda kaldı.
Savunmayı rakibe yakın durarak yapan Balıkesirspor, oyunu kendi alanına kabul etmekle beraber rakibin boşluklarından, hızlı çıkamadığı için faydalanamadı. Otoo, Caner’i rahat geçerdi ama geriden uzun top alamadı. Uğur Aygören, Dialiba’ya fırsat vermedi, az hatayla oynadı. Cumali, Glumac ve Oğuz, yerinde müdahalelerde bulundu. Boşa hamle yaparak oyundan düşmediler, Özellikle Cumali’nin, sarı kart alabileceği pozisyonlarda hakeme yönelik pozitif hareketi ve Nizamettin’in kaptanlık davranışı futbol dışında güzel hareketlerdi. Sarıdan kurtulan Cumali, son dakikalarda, Dialiba’ya kart aldırdı.
İkinci yarıda roller değişti. Net pozisyonları harcayan, Balıkesirspor vardı sahada. Son vuruşları yapamadığımız gibi, orta alanda çok top kaybetmeye başladık. Görerek başladığımız oyuna bakarak devam ettik. Giresunspor’da aynı oyunu oynayınca, 70. dakikaya kadar pas hatası çok olan mücadele seyrettik. Bülent Cevahir 46-65 arası, sezonun en iyi futbolunu oynadı. Hem savundu, hem de oyunu ileri taşıdı. Sonrasında yine eski Bülent oldu.
59 ve 73. dakikalarda yaptığımız değişikliklere gerek yoktu. Nizamettin ve Sedat oyunda kalmalıydı. Girenlerin faydası olmadı, aksine takımı durdurdu. Boztepe kalan 17 dakikada bir kere topla buluşabildi. İleri geri oynayıp yorulan Abdulkadir alınıp, orta saha çoğaltılarak, rakip, göbekten geçilebilirdi.
Metin hoca da, sonradan oyuna aldığı Mert’le maça başlamalıydı. Fatih ve Jones etkili değildi.
Maç istatistiklerine bakalım;
Balıkesirspor Giresunspor
49% Topa Sahip Olma 51%
8 Gol Girişimi 9
4 İsabetli Vuruş 2
4 İsabetsiz Vuruş 7
2 Korner 13
18 Serbest Atış 12
73 Hücum 95
29 Tehlikeli Atak 48
İstatistiklere bakıldığında iki takımında 3 puan alabileceği görülüyor. 3 olmadı 1 oldu.
Giresunspor, 7. deplasmandan da yenilmeden döndü.
Gol atamadığı ikinci maç oldu.
Bu sezon Balıkesirspor, ilk defa bir maçta gol atamadı.
Gol atıp yemeyen, yediği golü çıkartan, fazlasını atan, maddi sorunlarını çözmüş, puan silme cezası almayan, transfer yasağı olmayan ve şirketleşen, Balıkesirspor görmek istiyoruz.
Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.