Zekâ olmayınca böyle oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Nitekim Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin, aynı stadyumda dört gün arayla oynadıkları iki maç bu sözün doğruluğunu bir kez daha kanıtladı.
Dört gün öncesini hatırlayanlar için maçın nasıl geçeceğini tahmin etmek kolaydı.
Fenerbahçe oyunun oynandığı alanı daraltmak isteyecek, Beşiktaş tam tersine genişletip boş alan bulmaya çalışacak ve golleri Beşiktaş atıp, belki de turu bu maçta geçecek.
Beşiktaş’ın rotasyon kadrosuna bakınca da böyle düşünmek gerekiyordu.
Beşiktaş’ın rotasyon oyuncularının her biri Fenerbahçe’nin ilk 11’inde kendisinde yer bulabilirdi. Ama ilk yarı, önceden yazılmış bu hikayenin tam tersi gelişti.
ÖLDÜRÜCÜ PAS
Fenerbahçe yine takım boyunu fazla da uzatmadan oynadı ama bu kez topu ileride tutmaya çalıştı, ikinci topları almak için mücadele etti, bunun da ödülünü aldı.
Beklenmeyen şey Alper’in maçın başından beri gösterdiği “beni oyundan atın” ısrarıydı ve buna zaten hazır olan Fırat Aydınus’tan da karşılığını buldu.
Ama Mehmet Ekici’nin o öldürücü pası atacağını, Şener’in ortaya çevirmek istediği topun Vida’ya çarpıp gol olacağını kimse düşünmemişti.
İkinci yarı Şenol Güneş’in hamlesi ile başladı: Babel ve Qaresma’nın oyuna girmesi, 10 kişi kalmış bir rakibe karşı Beşiktaş’ın turu bitirme hamlesi olarak yorumlanmalıydı.
Ama Güneş de Quaresma’nın ne yapacağını tahmin edemedi doğal olarak ve maç durduk yerde 10-10 oynanmaya başladı. Fenerbahçe için beklenmedik bir ikramdı. Volkan duruma “isyan” edene kadar!
Fırat Aydınus, bazen hakem oluyor, bazen idareci! 63. dakikada Aatıf’a Gökhan’ın yaptığı hareket penaltı olmalıydı, devam ettirdi.
HAKEM TUTARSIZ
Neredeyse karbon kopya pozisyonda, iki dakika sonra Roman-Babel mücadelesinde Babel lehine faul çaldı.
Maçın sonunda Babel’e yapılan penaltıyı çalmaması da sanırım bundan kaynaklandı.
Hakem kararlarında tutarlılık arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz. Bulunması zor olan bir başka şey de zeka! Bazı oyuncularda da yok maalesef.
Zeka yoksunluğunda birinciliği kime versem karar veremedim. Alper mi, Quaresma mı, Volkan mı? Seç, beğen, al!
MAÇIN ADAMI: ŞENER
BİR futbolcunun maç boyunca yapması gereken her doğru hamleyi yaptı. Bir sihirbaz değil ama orta sahada iki kişilik oynadı desem yeridir.