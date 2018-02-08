Test edildi, onaylandı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aykut Kocaman, bir “teknik direktör takımı” yaratmak istiyor. Böyle bir isteğiniz varsa rakibin kim olduğundan ve sahaya çıkardığınız oyuncuların isimlerinden bağımsız olarak aynı oyunu oynatabiliyor olmalısınız.
Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe’nin testi geçtiğini söylemeliyiz. Karşısında bir alt kümede olmasına karşın saygı duyulması gereken bir rakip vardı ve Fenerbahçe, Kocaman’ın istediği takım olmak yolunda çok mesafe aldığını gösterdi. Bu, yediği gol için de geçerli, attığı goller için de!
KENDİNİ İSPATLAMIŞ
TÜM takımın hem savunmayı hem hücumu düşünmesini isteyen bir hocanın takımı, bir kez daha maçın başında yenik duruma düştü. Golü daha önce Sinan’dan da yiyebilirlerdi, direkten dönen topa şükrettiler ama Dialiba’nın defans arkasına 2. koşusunda gol bulmuş olması, düşündürücü.
F.Bahçeliler için önemli olan şüphesiz öncelikle turu geçmekti ancak “gençlerin” ne yapacağı da önemliydi. Oğuz Kağan kendisini ispat etmiş, artık ligde de daha fazla süre alacak ve gelecek sezon için kazanç olacak. Eljif Elmas, yaşından ve tecrübesinden beklenmeyecek kadar olgun. Nispeten kolay maçlarda süre aldıkça güçlenecek, lige alışacak ve o da gelecek sezonun bir şeyler beklenen oyuncusu olacak.
Samed’i bilinçli olarak sona bıraktım. Bir sırat köprüsünden geçiyor. Alt yaş gruplarında kendisine sağlanan pozisyonu bu düzeyde bulabilmesi olanaksız. Ama önüne çıkan büyük bir fırsat var ve dün bu fırsatı kullanabileceğinin işaretlerini verdi. Kocaman’ı kutluyorum, Fenerbahçe’nin bu mali yapı içinde bu tür deneyimlere ve kazanımlara ihtiyacı var. Darısı diğer kulüplerin başına.
Böylece bir ay içinde 3 Fenerbahçe–Beşiktaş maçı izleyeceğiz ki sıkı bir eğlence olacak!