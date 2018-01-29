Şöyle düşündüm: Ligin ilk yarısında da bu kombinasyon denenmiş ve çok başarısız olduğu görülmemiş miydi?

Buna fazla takılmadım, çünkü listede alışık olmadığım ikinci ismin bulunduğu yeri görünce, gözlerim yuvalarından oynadı! Hasan Ali Kaldırım, Josef’in kader arkadaşı rolüne soyunmuştu.

Sonra Aykut Kocaman, televizyon ekranına çıktı ve amacının Trabzon’u şaşırtmak olduğunu söyledi. Şaşırdılar mı? Muhtemelen evet, benim kadar şaşırmış olmalılar. İşe yaradı mı? Neredeyse yarıyordu! Fenerbahçe’nin, devre arasında soyunma odasına galip olarak gitmemiş olması futbolun bir cilvesi sayılmalı.

ELJIF ÜMİT VERİYOR

Bütün ilk yarı boyunca Trabzonspor, defans arkasına atılacak toplara yetişecek Burak’ı aradı ama o ofsaytta durmaya kararlıydı. İkinci yarıda bunu iki kez yaptılar, birinde golü de buldular. İkinci yarı, Trabzon’da Sosa değişikliğiyle başladı. Yusuf ile Sosa yanyana oynasa, bu takım daha iyi top yapmaz mıydı?

Kocaman oyundan memnundu ki değişiklik için önce gol yemeyi, sonra 60. dakikanın gelmesini bekledi.

Hasan Ali çıkarken, Eljif oyuna girdi. Buna da şaşırdım. Hiç oynamamış Eljif yerine, Oğuz Kağan daha doğru bir seçim olmaz mıydı?

Ya da en başında Oğuz ile başlayıp, Eljif ile devam etmek?

Eljif’i ilk kez seyrettik. Şimdilik söyleyebileceğim “ümit verici” olduğu ama bu düzeydeki bir yarışma için henüz olmuş sayılmaz. Bir not da hakem için: Maçın 15. dakikasında, Perreria, Alper’e ciddi sakatlığa da neden olabilecek şekilde bastı. Sarı kart hakemlerin cebine ne için konuluyor? Trabzon cephesinin psikolojik savaşı belli ki işe yaramıştı! Josef’in golden sonra sarı kart gördüğünü de hatırlarsak!

MAÇIN ADAMI: ABDÜLKADİR

Dün sahada seyretmekten zevk aldığım bir tek oyuncu vardı: Abdülkadir. Etrafı nereden bulunduğunu bilmediğim kazmalar ile çevrili olmasaydı kuşkusuz ki bizlere daha iyi şeyler gösterecekti.