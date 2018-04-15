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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Kocaman’ı anlayamadım

Mehmet Y. YILMAZ
Mehmet Y. YILMAZ
myy@hurriyet.com.tr
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Mehmet Y. YILMAZ
Mehmet Y. YILMAZ
myy@hurriyet.com.tr

MAÇ başlarken Samet Aybaba’nın planı çok açıktı: Fenerbahçe’yi kendi yarı sahasında beklemek, geride kalacak boş alanı da hızlı adamlarıyla kullanarak skoru ele geçirmek!

İlk 30 dakika bu planın işlediğini de gördük. Hesaplanamamış olan şey Bifouma’nın 24 ve 29. dakikalarda harcadığı fırsatlardı.

Hakemin kaçırdığı ofsayt nedeniyle doğan pozisyonu da buna eklerseniz 3 gol fırsatı!

Emre’nin direkten dönen topunu da ekleyin 4 gol olabilirdi.

Buna karşılık devreyi bitiren düdük çaldığında tabelada Fenerbahçe’nin 2-0 önde olduğunu gördük.

İlk yarı sonucu daha da farklı olabilirdi. Şanslı olan kimdi, karar veremedim.

Gollerden sonra Sivasspor hücuma çıkmaya çalışırken baskıyla kapılan toplar ikinci yarı için de bir işaret olmalıydı.

Fenerbahçe gibi bir rakiple oynuyorsanız, topu ona bırakıp hata yapmasını beklemek çok gerçekçi bir plan değil.

İKİNCİ YARIDA ROLLER DEĞİŞTİ

İkinci yarı beklediğim gibi başladı. Roller değişti, Sivas savunmasını öne çıkardı, topu daha çok kullanmaya çalıştı. Fenerbahçe de baskıyla kaptığı toplarla hızlı atak deneyecekti ama sahadaki ekip böyle bir oyunu oynayabilecek durumda değildi.

Hızlılar, adam eksiltenler teknik direktöre saha kenarında eşlik ediyorlardı.

68. dakikaya geldiğimizde Fenerbahçe’nin en iyi iki adamından biri olan Soldado çıktı ve yerine Fernandao girdi.

Soldado’nun kart sorunu varmış, çıkmasını normal karşılayalım. Peki böyle bir oyunda, tercih Fernandao mu olmalıydı?

Onun hızı ve teknik becerileri böyle bir oyuna uygun muydu?

Defansı ihmal etmeye başlamış bir rakibe karşı kendi sahanda beklerken hızlı oyunu oynayabilecek kimse yok muydu kulübede?

Aykut Kocaman ile aynı maçı mı izledim, kuşkulanmamak mümkün değil. Bu tercihini hiç anlayamadım!

MAÇIN ADAMI: SOLDADO

BİR hücumcu olmanın ne demek olduğunu gösterdi. Gollerin hazırlanmasındaki payı dışında takım oyuncusu olarak hem hücumda vardı hem de defansı en ileride başlatmada.

Mehmet Y. YILMAZ
Mehmet Y. YILMAZ
myy@hurriyet.com.tr
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