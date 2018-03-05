Hayal ticaretinin sonu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Zamanın üçte ikisinden fazla!
Ama ilk yarı bittiğinde tabelada Akhisar’ın iki farklı üstünlüğü vardı. Bundan daha da önemlisi Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile kaçırdığı bir pozisyondan başka yüzde doksanlık bir pozisyonu da yoktu.
Demek ki “kuru istatistik” bir anlam ifade etmiyor. Kocaman belki bunu bir kenara not etmiştir.
Giuliano, ligdeki Beşiktaş maçında da olduğu gibi yoktu. Aykut Kocaman’ın bunu hiç hesaba katmadığına eminim. Çünkü iki-üç hafta önceki Giuliano, dün ayağına gelen toplarla rahatça gol pası da verebilirdi, defansı diklemesine delip gol de atabilirdi.
Ama Giuliano ilk yarı boyunca adeta uykudaydı.
İkinci yarı Kocaman’ın “hamlesi” ile başladı. Aatıf, bir hamle oyuncusu olacağını rüyasında görseydi, buna inanabilir miydi? Kuşkuluyum. Ama kader ona da ligdeki ilk golünü atmayı nasip etti. Futbol gerçekten tuhaf bir oyun!
İkinci yarıya baskıyla başlayan Fenerbahçe, o ana kadar uyuklayan Giuliano ile golü buldu ama Larsson’un attığı golde Neustaedter’in takım oyunundaki rolü neydi?
Soldado girerken, Valbuena’nın oyundan çıkması da bir başka tuhaflıktı.
Tek vuruş ustası oyuna giriyor, ona iyi top atabilecek adam çıkıyor!
Hakemler için hep aynı şeyi söylüyorum: Önemli olan yanlış karar verirken bile tutarlı olmaktır. O zaman kafanızda bir şeyler dönmediğine inanabiliriz. 13. Dakikada gol ile sonuçlanan Skrtel-Seleznov pozisyonunda faul çaldı. Olabilir, öyle görmüştür. Peki, karbon kopya benzer pozisyonda, Yumlu-Soldado “omuzlaşmasında” neden penaltı yoktu? Sissoko’ya sarı kart gösterdiği hareketin aynısını Mehmet Topal yaptı. Onun kartı neredeydi?
MAÇIN ADAMI: MUĞDAT
TEK bir kişiyi seçmek haksızlık olur. Akhisar takımı, tek bir adam gibi hareket ederek maçı almayı bildi. Muğdat, Serginho ve Sissoko’ya da artı bir yıldız!