Hayal ticaretinin sonu

Zamanın üçte ikisinden fazla!

Ama ilk yarı bittiğinde tabelada Akhisar’ın iki farklı üstünlüğü vardı. Bundan daha da önemlisi Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile kaçırdığı bir pozisyondan başka yüzde doksanlık bir pozisyonu da yoktu.

Demek ki “kuru istatistik” bir anlam ifade etmiyor. Kocaman belki bunu bir kenara not etmiştir.

Giuliano, ligdeki Beşiktaş maçında da olduğu gibi yoktu. Aykut Kocaman’ın bunu hiç hesaba katmadığına eminim. Çünkü iki-üç hafta önceki Giuliano, dün ayağına gelen toplarla rahatça gol pası da verebilirdi, defansı diklemesine delip gol de atabilirdi.

Ama Giuliano ilk yarı boyunca adeta uykudaydı.

İkinci yarı Kocaman’ın “hamlesi” ile başladı. Aatıf, bir hamle oyuncusu olacağını rüyasında görseydi, buna inanabilir miydi? Kuşkuluyum. Ama kader ona da ligdeki ilk golünü atmayı nasip etti. Futbol gerçekten tuhaf bir oyun!

İkinci yarıya baskıyla başlayan Fenerbahçe, o ana kadar uyuklayan Giuliano ile golü buldu ama Larsson’un attığı golde Neustaedter’in takım oyunundaki rolü neydi?

Soldado girerken, Valbuena’nın oyundan çıkması da bir başka tuhaflıktı.

Tek vuruş ustası oyuna giriyor, ona iyi top atabilecek adam çıkıyor!

Hakemler için hep aynı şeyi söylüyorum: Önemli olan yanlış karar verirken bile tutarlı olmaktır. O zaman kafanızda bir şeyler dönmediğine inanabiliriz. 13. Dakikada gol ile sonuçlanan Skrtel-Seleznov pozisyonunda faul çaldı. Olabilir, öyle görmüştür. Peki, karbon kopya benzer pozisyonda, Yumlu-Soldado “omuzlaşmasında” neden penaltı yoktu? Sissoko’ya sarı kart gösterdiği hareketin aynısını Mehmet Topal yaptı. Onun kartı neredeydi?

MAÇIN ADAMI: MUĞDAT

TEK bir kişiyi seçmek haksızlık olur. Akhisar takımı, tek bir adam gibi hareket ederek maçı almayı bildi. Muğdat, Serginho ve Sissoko’ya da artı bir yıldız!