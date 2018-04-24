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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.04.2018 - 01:34, Son Güncelleme:

Geriye değil ileriye bakacaksın

Mehmet Y. YILMAZ
Mehmet Y. YILMAZ
myy@hurriyet.com.tr
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Mehmet Y. YILMAZ
Mehmet Y. YILMAZ
myy@hurriyet.com.tr

YARIM kalan Beşiktaş maçının arkasından aynı sahada bir başka maça konsantre olmak o kadar kolay değil. Ama profesyonellik de geride kalanla değil, ileriye bakmakla ilgili bir durum.

Nitekim bu takımın oyuncularını birçok konuda eleştirebiliriz ama bu konuda söylenecek bir söz olamaz.

Fenerbahçe, beklediğimiz gibi baskıyla başladı. Rakibin defans planı eğer vardıysa da sahada uygulayamadılar.

İlk yarıda iki golü kolayca buldular.

Maçı koparabilecekleri iki pozisyondan biri gol olabilseydi, oyun da çok renkli olabilirdi. Neustaedter’in golünde yardımcı hakem Serkan Çimen ofsayt kararı verdi. Televizyon hakemleri bu konuda ne der bilmiyorum ama Neustaedter topla oynamadan önce kale ile arasında üç Antalyaspor oyuncusu var diye gördüm.

Antalyaspor’un maçı 2-1’e getiren golü Fenerbahçe’nin bu sezonki hikayesinin tekrarı gibiydi. Bu sezon bu düzeydeki oyuncuların yapmayacağını düşüneceğimiz hatalarla çok gol yediler ve o hatalar olmasaydı bugün uzak ara lider pozisyonunda olacaklardı. Bu sezon böyle hatalarla 9 gol yediler. Benzer bir hatayla bu maçta bir gol daha yediler.

KÜFÜRLERi KINIYORUM

- ‘Kaderin oyunu mu, yeterince konsantre olamamak mı’ diye sorarsanız, ikincisi derim. Skrtel’in hatasıyla gelen gol için eski bir halk deyişini hatırlatacağım; kuş taşa çarptı, taş kuşa değil!

Aykut Kocaman değişime açık değil. Bildiğini okuyor. Dün gece de aynı şey oldu. Gardı tamamen düşmüş bir rakip karşısında bile ezberini bozmuyor. Seyircilerin Şenol Güneş aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratı kınıyorum. Federasyon bununla mücadele etmek durumunda. Kayseri’de hedef Volkan idi, her maçta hedef değişiyor ama iğrenç tezahürat cezasız kalıyor.

MAÇIN ADAMI: GIULIANO

- OYUN zekası muazzam. Takım oyuncusu olduğunu unutmadan oynuyor. 3 asist yaptı, 1 gol attı. Giuliano gibi Soldado da son derece başarılı bir maç çıkardı.

Mehmet Y. YILMAZ
Mehmet Y. YILMAZ
myy@hurriyet.com.tr
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