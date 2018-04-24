Geriye değil ileriye bakacaksın
YARIM kalan Beşiktaş maçının arkasından aynı sahada bir başka maça konsantre olmak o kadar kolay değil. Ama profesyonellik de geride kalanla değil, ileriye bakmakla ilgili bir durum.
Nitekim bu takımın oyuncularını birçok konuda eleştirebiliriz ama bu konuda söylenecek bir söz olamaz.
Fenerbahçe, beklediğimiz gibi baskıyla başladı. Rakibin defans planı eğer vardıysa da sahada uygulayamadılar.
İlk yarıda iki golü kolayca buldular.
Maçı koparabilecekleri iki pozisyondan biri gol olabilseydi, oyun da çok renkli olabilirdi. Neustaedter’in golünde yardımcı hakem Serkan Çimen ofsayt kararı verdi. Televizyon hakemleri bu konuda ne der bilmiyorum ama Neustaedter topla oynamadan önce kale ile arasında üç Antalyaspor oyuncusu var diye gördüm.
Antalyaspor’un maçı 2-1’e getiren golü Fenerbahçe’nin bu sezonki hikayesinin tekrarı gibiydi. Bu sezon bu düzeydeki oyuncuların yapmayacağını düşüneceğimiz hatalarla çok gol yediler ve o hatalar olmasaydı bugün uzak ara lider pozisyonunda olacaklardı. Bu sezon böyle hatalarla 9 gol yediler. Benzer bir hatayla bu maçta bir gol daha yediler.
KÜFÜRLERi KINIYORUM
- ‘Kaderin oyunu mu, yeterince konsantre olamamak mı’ diye sorarsanız, ikincisi derim. Skrtel’in hatasıyla gelen gol için eski bir halk deyişini hatırlatacağım; kuş taşa çarptı, taş kuşa değil!
Aykut Kocaman değişime açık değil. Bildiğini okuyor. Dün gece de aynı şey oldu. Gardı tamamen düşmüş bir rakip karşısında bile ezberini bozmuyor. Seyircilerin Şenol Güneş aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratı kınıyorum. Federasyon bununla mücadele etmek durumunda. Kayseri’de hedef Volkan idi, her maçta hedef değişiyor ama iğrenç tezahürat cezasız kalıyor.
MAÇIN ADAMI: GIULIANO
- OYUN zekası muazzam. Takım oyuncusu olduğunu unutmadan oynuyor. 3 asist yaptı, 1 gol attı. Giuliano gibi Soldado da son derece başarılı bir maç çıkardı.
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