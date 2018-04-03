Geniş alanın tadını çıkardılar
FENERBAHÇE, puan cetvelinde öyle bir yerde ki bir beraberlikle bile bu sezonu rafa kaldırmak zorunda kalacak.
Ancak, kalan maçlarının tümünü kazanması şampiyonluk için yeterli olmasa bile Şampiyonlar Ligi şansı kazanmak için yeterli olabilir.
Ve böyle bir tabloda Kayseri deplasmanı, taraftara korkulu rüya gördürecek bir deplasmandı.
Maçın ilk 6 dakikası taraftarı korkutmuş da olmalı ama Deniz, çok rahat pozisyonda topu dışarı attı ve maç da tam orada “kırıldı”.
2 dakika sonra Topal’ın süper pasında, Soldado’nun topu alışı ve vuruşu maçın Fenerbahçe için kolaylaşacağını gösteriyordu.
SUMUDICA FANTEZiSi
- Sumudica, Fenerbahçe gibi kompakt bir ekibe karşı pek anlayamadığım bir oyun düzeni ve planla çıktı. Üçlü defans bir fantezi olmalıydı, nitekim Soldado ilk yarıdaki iki golünde bunun cezasını kesti.
Kayserisporlu oyunculara belli ki “rakibe baskı uygulayın” denmiş. Ama bunu nasıl yapacakları öğretilmemiş olmalı ki belki de “en geniş alanda pres yapma” rekorunu kırmaya çalıştılar.
Yaptıklarına “baskı” dememiz gerekiyorsa buna ancak “gölge baskısı” diyebiliriz. Rakibi sıkıştırmayan, tam tersine geniş bir alanda daha da rahat oynamasını sağlayan bir baskı biçimi!
Ve bu oyun ilk yarıda beş değil, üç golle bittiyse, bu da Kayseri’nin şansı diye yorumlanmalı.
İkinci yarı da birinci yarının karbon kopyasıydı. Önde olmanın rahatlığıyla Fenerbahçe istediği gibi topu çevirdi, fırsat bulmaya çalıştı. Maç zaten ilk 45’i bitiren düdükle bitmişti. Kayseri’de bir savcı var mı? Bunu da bu hafta içinde göreceğiz. Sporda şiddeti önlemek için çıkarılan kanun bir işe yarıyor mu, savcıların bu kanunun varlığından haberi var mı? Tempo halinde bütün stadyuma küfür ettiren holiganlar bu Ramazan’ı nerede geçirecekler?
MAÇIN ADAMI: AATIF
- Aatıf’ın attığı muazzam golü bir kenara not edelim ama Soldado’yu maçın adamı seçmemiz için daha çok neden var. İyi oynadığını şuradan anlayın ki 63. dakikada kulübeye geri döndü!
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