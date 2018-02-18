Farkı kalite yarattı

Ama bu kez rakip, kendisine aşırı güvenen Başakşehir değil, elindeki oyuncuları son derece akıllı bir şekilde kullanan, oyun disiplininden kopmayan Aytemiz Alanya idi. Ve bu oyunda kendi sahalarında aldıkları topları doğru kullanıp, Fenerbahçelilerin yüreklerinin ağızlarına gelmesine neden oldular.

Berabere giderken iki kez gol fırsatı yakaladılar ama Kameni’yi geçemediler.

Love, Beşiktaş’a gitmeseydi farklı bir tablo olur muydu? Bunun yanıtını elbette alamayacağız ama Alanyalıların aklının bir köşesinde hep kalacak bir soru gibi görünüyor. F.Bahçe’nin ilk yarıda rahatlamasını sağlayan şey “kaliteli” ayakların varlığıydı. Hızlı oyunda, içeriye yönelip, doğru paslarla sonuca gittiler.

LiG BÖYLE BiTER Mi?

- ısla-Valbuena-Giuliano üçgeni beklenmedik bir golü yaratırken, 2. gol de aynı kanattan bu kez Giuliano-Aatıf-Fernandao üçgeni ile geldi.

Topal’ın direğe takılması şanssızlıktıi ama dönen topun Fernandao’nun ayağından autu gitmesi ‘kalite’yle açıklanabilir.

Maçtan önce F.Bahçe için en önemli sorun yedeklerdi. Kulübede stoperi, santrforu olmayan bir takım! Lig böyle biter mi, emin değilim. 2. yarı Alanya daha önde basmak, alan daraltmak istedi ama F.Bahçe’nin buna reaksiyonu yeterli oldu.

Şunu söylemeliyim ki maç 3-0 olduktan sonra bile Fenerbahçelilerin iştahı, Beşiktaş maçı için taraftarı mutlaka heyecanlandırmış olmalı.

MAÇIN ADAMI: KAMENİ

- KAMENI, Volkan’ın beklenmedik hastalığında kaleyi aldı ve maç berabere giderken öyle iki top kurtardı ki yapamamış olsaydı maçın hikayesi bambaşka bir rotada gelişirdi.