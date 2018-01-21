Başta ‘uymayan’ sonda nasıl ‘uyuyor?’

Ligin ilk yarısı bittiğinde Aykut Kocaman, ekibinin rakiplerini “bükeceğini” söylüyordu. Bükücülük meselesini bilemiyorum, bu fantastik bir şey ama dün şunu gördüm ki Fenerbahçe birisini bükecek ise bu kazma-kürek ile olamaz. Kazmalarla çukur filan kazılır da bir bina inşa etmek için daha usta birileri lazım!

Fenerbahçe, zengin bir kadroya sahip değil. Malum mali nedenler ile bu kadroyu ara transferde zenginleştirmeleri de zaten mümkün olamadı. Genç bir oyuncu “bizim sisteme uymuyorsun” diye deyim yerindeyse “sepetlendi”, yerine “bize uyan” da konulamadı. İyi yönetici, kullanılması zor olan yetenekleri kullanmayı başarabilendir. Yeteneksiz kuzuları herkes yönetir.

Deplasmanda da kendi sahasındaki gibi kazanmak için oynayan bir rakip karşısında “tedbiri” ön plana çıkarmak, baş altına güreşen bir Anadolu takımı için kabul edilebilir ama söz konusu Fenerbahçe ise bu olmaz.

Elindeki yetenekleri kullanacak bir düzen yaratacaksın ve kullanacaksın! Bunun için 60 dakikanın geçmesini beklemeyeceksin. Bu “sisteme uymayanlar” sisteme uymadıkları için maçın başından itibaren sahada değillerse, maçın elden gitmekte olduğu son 30 dakikada neden sahadalar?

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Bu takımların formalarını kim seçiyor, gerçekten merak ediyorum.

Dün maç başladığında sahada hangi takımlar oynuyordu tam kavrayamadım. Getafe ile Leeds arasında bir dostluk maçı mıydı? Arkadaşlar, Fenerbahçe “çubuklu” olur, Göztepe “dört parçalı”!

Forma fantezilerinizi Başakşehir filan gibi köksüz takımlar ile tatmin edin. Biz eski futbolseverleri yormayın lütfen!

MAÇIN ADAMI: ÜMİT ÖZTÜRK

Hakem iyiydi. Bu yüzden maçın adamı olamazdı ama 6 dakika uzatmasını alkışlıyorum. Bizde her maç 10 dakika uzamalı ki artist oyuncular yüzünden kaybolan zamanı kazanabilelim.