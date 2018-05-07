Üçüncü mucizenin zamanı

Son yüzyılı iki yoktan varoluş destanıyla şekillenen memleket; Gaziantep.

Birinci destan şüphesiz ki “Antep Harbi”. Tarihin en namuslu, en içten, en anlamlı, en temiz direnişlerinden biri. Artık bitti denen küçük ve yoksul bir şehrin; top sesine karşı yanık türküyle, ordulara karşı sağlam inançla, açlığa karşı yılmaz inatla kazandığı görkemli zafer.

İkinci yoktan varoluş destanı ise, binlerce yıllık masalsı bir öykü. Zeugma adında kadim bir kentin öyküsü. Büyülü bir sanat ve ticaret merkeziyken binlerce yıl süren bir uykuya dalar Zeugma. Eşsiz ve incelikli mozaikler, sütunlar, heykeller ve insana aslında ne kadar küçük olduğunu hatırlatan bilge tarih, uyur. Hem de nasıl uyumak. Fırat’ın ninnisinde, fıstık ağaçlarına başını yaslayarak, zeytin ağaçlarını bir yorgan gibi üstüne çekerek uyur. Sonra, öyle böyle bir sonra değil, binlerce yıl sonra, Zeugma’nın unutulmuşluğu yok oluşa, uykusu ölüme dönmek üzereyken, tarihini kurtarmak için seferber olur Gaziantep ve Gazianteplilik bilinci. Baraj sularının altında boğulurken kurtulan Zeugma, Gaziantep’in paha biçilmez mücevheri olur.

Birinci mucize Antep’e, “Gazi” adını, özgürlüğünü, geleceğini, kişiliğini ve daha fazlasını armağan eder. İkinci mucize ise Gaziantep’e, “birlik olarak başarmanın hazzını”, ”turizm ufkunu” ve simgesi “çingene kızını” armağan eder.

Şimdi Gaziantepspor yok olmak üzereyse, üçüncü mucizenin tam zamanıdır.

Cahit Zarifoğlu’nun dediği gibi; “umudumuz acımızdan büyüktür.”

Turgut Uyar’ın dediği gibi; “her bitiş, sana yeniden başlamak için iyi bir bahanedir.”

Ve Mevlana’nın dediği gibi; “güzel günler bize gelmezse, biz güzel günlere yürüyeceğiz.”

Ant olsun kırmızı ve siyah aşkına,

Ant olsun bize bu emaneti bırakanlar anısına,

Ant olsun geleceğe dair kuvvetli inancımız adına,

Gaziantep’in üçüncü mucizesi Gaziantepspor olacak.

Yeniden doğacak Gaziantepspor. Alt yapısı güçlü, ahlakı ve felsefesi olan bir kulüp; köklü bir okula dönüşen spor yuvası; değerlerini şehir kültüründen alan ulu bir çınar olacak. Bir kere daha haykıralım; Gaziantep’in üçüncü mucizesi Gaziantepspor olacak.