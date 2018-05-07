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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
07.05.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Üçüncü mucizenin zamanı

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com

Son yüzyıla iki mucize sığdıran şehir; Gaziantep.

Son yüzyılı iki yoktan varoluş destanıyla şekillenen memleket; Gaziantep.

Birinci destan şüphesiz ki “Antep Harbi”. Tarihin en namuslu, en içten, en anlamlı, en temiz direnişlerinden biri. Artık bitti denen küçük ve yoksul bir şehrin; top sesine karşı yanık türküyle, ordulara karşı sağlam inançla, açlığa karşı yılmaz inatla kazandığı görkemli zafer.

İkinci yoktan varoluş destanı ise, binlerce yıllık masalsı bir öykü. Zeugma adında kadim bir kentin öyküsü. Büyülü bir sanat ve ticaret merkeziyken binlerce yıl süren bir uykuya dalar Zeugma. Eşsiz ve incelikli mozaikler, sütunlar, heykeller ve insana aslında ne kadar küçük olduğunu hatırlatan bilge tarih, uyur. Hem de nasıl uyumak. Fırat’ın ninnisinde, fıstık ağaçlarına başını yaslayarak, zeytin ağaçlarını bir yorgan gibi üstüne çekerek uyur. Sonra, öyle böyle bir sonra değil, binlerce yıl sonra, Zeugma’nın unutulmuşluğu yok oluşa, uykusu ölüme dönmek üzereyken, tarihini kurtarmak için seferber olur Gaziantep ve Gazianteplilik bilinci. Baraj sularının altında boğulurken kurtulan Zeugma, Gaziantep’in paha biçilmez mücevheri olur.

Birinci mucize Antep’e, “Gazi” adını, özgürlüğünü, geleceğini, kişiliğini ve daha fazlasını armağan eder. İkinci mucize ise Gaziantep’e, “birlik olarak başarmanın hazzını”, ”turizm ufkunu” ve simgesi “çingene kızını” armağan eder.

Şimdi Gaziantepspor yok olmak üzereyse, üçüncü mucizenin tam zamanıdır.
Cahit Zarifoğlu’nun dediği gibi; “umudumuz acımızdan büyüktür.”
Turgut Uyar’ın dediği gibi; “her bitiş, sana yeniden başlamak için iyi bir bahanedir.”
Ve Mevlana’nın dediği gibi; “güzel günler bize gelmezse, biz güzel günlere yürüyeceğiz.”

Ant olsun kırmızı ve siyah aşkına,
Ant olsun bize bu emaneti bırakanlar anısına,
Ant olsun geleceğe dair kuvvetli inancımız adına,
Gaziantep’in üçüncü mucizesi Gaziantepspor olacak.

Yeniden doğacak Gaziantepspor. Alt yapısı güçlü, ahlakı ve felsefesi olan bir kulüp; köklü bir okula dönüşen spor yuvası; değerlerini şehir kültüründen alan ulu bir çınar olacak. Bir kere daha haykıralım; Gaziantep’in üçüncü mucizesi Gaziantepspor olacak.

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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