Gaziantepspor; Yarası Bizde Kanayan…
Mehmet Uygun yazdı.
Bu gece, Gaziantepspor’un üçüncü kademeye (ikinci lige) düşüşü ligin bitmesine daha seksiz hafta varken kesinleşti. Kuruluş yıllarında yukarı doğru tırmanırken bu kademeden geçen Gaziantepspor, ilk kez bu seviyeye yuvarlandı.
Bu gece şehir, bir klip fonuydu sanki. Şehir, has Antepli Edip Akbayram'ın yanık sesiyle çınlıyordu sokak sokak mahalle mahalle. Hem kimse duymadı hem de duymayan kalmadı. Hiç bir masal bu kadar kederli bitmemişti tarih boyunca ya da ben öyle hissettim.
Diyordu ya şarkı, hızlı hızlı geçen yolcu bu mezarda bir garip var. O mezar terkedilmiş Kamil Ocak Stadı; garipse Gaziantepspordu sanki. Bu gece sanki Romanschenko, Karcemarskas, Fatih Zambak, Preko ve tüm çocukluk kahramanlarımız bir bir eksildiler ömrümüzden ve ömrümüz topal kaldı.
Binlerce yıla sığmayan kadim şehir, bu gece bir damlacık gözyaşına sığdı ve bu gece ilk kez, bir gözyaşı damlasına isim verildi. Sonra, Gaziantepspor ismindeki o gözyaşı damlası, kaydı gitti; çocukluğumuz yitti ve biz büsbütün öksüz kaldık.
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