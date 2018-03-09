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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Yazarlar YazılarıGaziantepspor; Yarası Bizde Kanayan…
Yazarlar Gaziantepspor; Yarası Bizde Kanayan…
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Sıradaki Haber:Ankara'da sürpriz yok

Spor Arena
09.03.2018 - 19:23, Son Güncelleme:

Gaziantepspor; Yarası Bizde Kanayan…

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com

Mehmet Uygun yazdı.

Bu gece, Gaziantepspor’un üçüncü kademeye (ikinci lige) düşüşü ligin bitmesine daha seksiz hafta varken kesinleşti. Kuruluş yıllarında yukarı doğru tırmanırken bu kademeden geçen Gaziantepspor, ilk kez bu seviyeye yuvarlandı.

Bu gece şehir, bir klip fonuydu sanki. Şehir, has Antepli Edip Akbayram'ın yanık sesiyle çınlıyordu sokak sokak mahalle mahalle. Hem kimse duymadı hem de duymayan kalmadı. Hiç bir masal bu kadar kederli bitmemişti tarih boyunca ya da ben öyle hissettim.

Diyordu ya şarkı, hızlı hızlı geçen yolcu bu mezarda bir garip var. O mezar terkedilmiş Kamil Ocak Stadı; garipse Gaziantepspordu sanki. Bu gece sanki Romanschenko, Karcemarskas, Fatih Zambak, Preko ve tüm çocukluk kahramanlarımız bir bir eksildiler ömrümüzden ve ömrümüz topal kaldı.

Binlerce yıla sığmayan kadim şehir, bu gece bir damlacık gözyaşına sığdı ve bu gece ilk kez, bir gözyaşı damlasına isim verildi. Sonra, Gaziantepspor ismindeki o gözyaşı damlası, kaydı gitti; çocukluğumuz yitti ve biz büsbütün öksüz kaldık.

 

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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