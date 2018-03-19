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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Taraftarlar YazılarıGaziantepspor; hayatımız gibi…
Mehmet Uygun Gaziantepspor; hayatımız gibi…
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Spor Arena
19.03.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Gaziantepspor; hayatımız gibi…

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com

Geçen hafta Samsunspor maçıyla, özlenen bir dosta sarılır gibi sarılmıştık umuda. Ama bir gün bile sürmedi “umutla” kavuşmamız.

Oktay Hocanın ve Şenol Kaptan’ın anlattıklarıyla, hevesimiz kursağımızda kaldı hemen. Neler söyleniyordu neler; velilerinin para vererek çocuklarını oynattığı, aylardır kimsenin tek kuruş ücret almadığı iddiaları. Hepsini tekrarlamaya yürek elvermiyor bile. Evet işte böyle. Hayat bazen, küçük umutları bile çok görendir.

Bugün, Elazığspor’a 0-3 mağlup olduk. Gaziantepspor’un direncini kıran ise bir kırmızı kart ve özellikle de penaltı oldu. Hakemin, sahipsiz Gaziantepspor’a karşı hoyrat olduğunu izledik. Hayat böyle değil mi? Düşenin dostu olmuyor.

Hayat kaybederek öğrenilendir; biz bu sezon öyle çok yenildik, öyle çok kaybettik ve öyle çok öğrendik ki.

 Hayat bazen o andan hiçbir şey beklememek; sadece belki gelecekte bir şeyler düzelir umudunu taşımaktır. Biz bunu da yaşadık, hatta ezberledik bu sezon.

 Daha da ağırı, hayat bazen, sadece ve sadece anılardır. Ne bugün vardır ne de umut edilecek bir gelecek. Biz bu sezon kaç defa umudumuzu da kestik Gaziantepspor’dan.

 Hayat bazen çok ama çok mütevazi beklentiler; çok ama çok küçük tesellilerdir. Biz bu yıl, tek bir gol atabildik diye sevindik; 25 maç sonra gelen galibiyetle mutluluktan uçtuk.

 Hayat bazen, “bir kedim bile yok” diyen şarkı gibidir; “bir takımım bile yok, kalmayacak” dedirten bir boşluk bırakır insanın kalbine. Hissettik defalarca.

 Biz bu sezon hayatı biraz daha öğrendik Gaziantepspor’la. Çok fena kaybettik, çok beter yenildik, çok öğrendik çok.

 Yani hayat, Gaziantepspor gibidir bazen; yenilgilerle öğretendir. Yani Gaziantepspor hayatımızdır biraz; biraz da hayatımız gibidir.

 

Mehmet Uygun
Mehmet Uygun
muygun27@yandex.com
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