Video hakemle kırmızı azalacak, gol patlayacak

TÜRK futbolu yepyeni bir deneyimle; Video Yardımcı Hakem yani kamuoyunda bilinen adı VAR ile karşı karşıya.

Futbolumuzdaki hakem tartışmalarının bu uygulamayla sona ereceğini iddia edenler olduğu gibi, “Çok daha büyük tartışmalar çıkacak” diyenler de var.

Video hakemin futbolda neleri değiştireceğini Türkiye’de ‘Vdieo Hakem’ fikrini ilk kez ortaya atan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile konuştuk.

ARSLAN: Neden video hakem?

GÜMÜŞDAĞ: Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı dönemimde en büyük hedeflerimizden biri Süper Lig’in marka değerini yükseltmekti. Bunun için yayıncı kuruluşla oturduk konuştuk ve bir takım kararlar aldık. Önce deplasman yasağını kaldırdık. Ardından Süper Lig takım kaptanlarını Cumhurbaşkanımıza götürdük. Amacımız saygın bir lig oluşturmaktı. Profesyonel hakemlik ve en sonunda da video hakem bu planlarımızın bir parçasıydı.

HAKEMLER, ARTIK DAHA RAHAT KARAR VERECEKLER

ARSLAN: Video hakemlikle birlikte hayatımızda neler değişecek?

GÜMÜŞDAĞ: Öncelikle dedikodudan, şaibeden uzaklaşacağız. Bunun ardından:

1- Faul sayıları azalacak.

2- Topun oyunda kaldığı süre uzayacak.

3- Sarı ve kırmızı kart sayıları azalacak.

4- Futbolcuların toplu halde hakem üzerine yürüyerek itirazları son bulacak.

5- Hakemler çok daha rahat kararlar alabilecek.

ARSLAN: Bu sonuca nasıl varıyorsunuz?

GÜMÜŞDAĞ: Bununla ilgili elimizde bir takım rakamlar var. İtalya Serie A’dan bu rakamlar. İtalya ligi önemli, çünkü tıpkı bizim karakterimizde sert bir lig. Bakın video hakemden önceki rakamlarla video hakemden sonraki rakamları paylaşayım sizinle:

EK SÜRE

- Geçen sezon: 5 dakika 17 saniye

- Video hakemle ilk 6 maç: 5 dakika 36 saniye

- Fark: +19 saniye

TOPUN OYUNDA KALDIĞI SÜRE

- Geçen sezon: 50 dakika 19 saniye

- Bu sezon: 51 dakika 10 saniye

- Fark: +51 saniye

VAR / KARAR SÜRESİ

- İlk 3 maç ortalama süre: 1 dakika 22 saniye

- Son üç maç ortalama süre: 40 saniye

KAPALI DEVRE OLARAK TESTLERE BAŞLANDI

VİDEO Yardımcı Hakem-VAR sistemi kapalı devre sistemle ilk olarak Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisar maçında uygulanmıştı. Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek nezaretinde yapılan testin sonuçları Merkez Hakem Kurulu’na rapor edildi. Cüneyt Çakır, onlarca maçta deneme yapıldıktan sonra herkesin üzerinde uzlaşacağı bir ortak protokol sonrası resmi uygulamaya da geçileceğini belirtti. Resmi uygulamaya 2. devre geçilmesi planlanıyor.

ŞAİBEDEN UZAKLAŞACAĞIZ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, amaçlarının Süper Lig’in marka değerini yükseltmek olduğunun altını çizerek, video hakemle birlikte, öncelikle futbol dünyasının dedikodudan ve şaibeden uzaklaşacağını söyledi.

EN ÇOK CÜNEYT ÇAKIR’A HAKSIZLIK YAPILIYORDU

ARSLAN: Video hakemle ilgili bir itiraz da süre konusunda. Oyunun duracağı iddiaları var...

GÜMÜŞDAĞ: Zaman konusunda hiçbir sıkıntı olmaz. Kaldı ki şu anda oyuncuların bir itirazı ile oyun bazen 3-4 dakika durabiliyor. Bakın İtalya liginde topun oyunda kaldığı süre daha da artmış.

ARSLAN: Hakemlerin yaklaşımı nasıl?

GÜMÜŞDAĞ: Hepsi destekliyor. Yanlış gibi düşündüğümüz kararların doğru olduğunu göreceğiz. En çok Cüneyt Çakır’ın başına gelen bir haksızlıktı. Zaman zaman ben de düşüyorum aynı hataya. Penaltı dediğim bir pozisyonun penaltı olmadığını görüyorum.

FEDERASYON, BU İŞİ EN İYİ YAPAN FİRMAYI SEÇSİN

ARSLAN: Yani herkes yanlış bildiği şeylerin doğrusunu öğrenecek..

GÜMÜŞDAĞ: Elbette. Türkiye’de ne yazık ki kötü bir anlayış var. Futbol için dertlenen birinin mutlaka bir çıkarı olduğunu düşünüyor herkes. Oysa biz müthiş bir pası, güzel bir golü, bir taktiği konuşmalıyız. Ama neyi konuşuyoruz? Hakemi, küfürü, tehdidi... Bunlar sona erecek. Futbol Federasyonu’nun da dünyada bu işi en iyi yapan firma hangisiyse, video hakem sistemi konusunda o firma ile anlaşması lazım. Video hakem inanın bu lige çok şey katacak.

ARSLAN: Son bir soru... Başakşehir, Avrupa Ligi’ni bıraktı mı? Çünkü lig maçlarına daha iyi kadro ile çıkıyor eleştirileri var...

GÜMÜŞDAĞ: Böyle bir şey mümkün mü? Şu anda bile sakat en az 4 oyuncumuz var. Bir öz eleştiri yapalım. Avrupa’da başarılı değiliz. Beşiktaş’ı bu sezon bunun dışında tutuyorum ve yürekten alkışlıyorum. Ama bu sayının daha da yükselmesi lazım. Bir öz eleştiri yapalım ki ilerleyelim.

59 MAÇ

- Her 3.3 maçta bir oyun durduruldu

- 264 doğru karar alındı

- 18 karar bozuldu (12 penaltı, 5 gol, 1 kırmızı kart)

- %59’unda gol kararı verildi

- %27’sinde Penaltı kararı çıktı

- %15’inde kırmızı kart