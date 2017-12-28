İşte Arda gerçekleri

GÜNLERDEN beri Arda Turan yazılıyor, Arda Turan konuşuluyor.

- Barcelona’dan ayrılacak... Barça onun için 20 milyon Euro istiyor.

- Beşiktaş ile anlaştı, siyah beyazlı formayı giyecek.

- Türkiye’de oynamayacak, İngiltere’ye gidecek.

Arda konusundaki bu kafa karışıklığını gidermek için küçük bir araştırma yaptım. Dilerseniz önce Barcelona tarafından başlayalım.

Daha sonra Türkiye’ye ve Beşiktaş’a geliriz.

YILDA 7-8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Barcelona’nın Arda için istediği rakam daha önce açıklandı. İspanyol devi tam 20 milyon Euro talep ediyor Arda’nın bonservisine...

Ama yıldız futbolcunun transferi sadece bu rakamı ödemekle sonuçlanmıyor.

Arda’nın, Barcelona’da kazandığı para da önemli. Yılda 7-8 milyon Euro bir kazancı var milli oyuncunun. Dolayısıyla bir transfer söz konusu olduğunda Arda’nın kazandığı bu paranın da ödenmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ NE DEDİ?

Gelelim Türkiye ve Beşiktaş’a... Siyah beyazlı kulübün, Arda Turan’ı transfer etmek istediği haberleri çok konuşuldu.

Beşiktaş’ın bu tür bir istek içinde olduğu doğru. Ama henüz kurulmuş net bir temas, atılmış bir adım yok.

Bu noktada sözüne çok güvendiğim bir yöneticinin ifadeleri net:

Bu transfer için somut bir adım atıldı diyemem. Ama biliyorsun transfer işinde, “asla” diye bir şey yok. Yarın transfer gerçekleşirse sana mahcup olmak istemem. Şu an için bir gelişme yok.

İSPANYOL KULÜPLERİ DE İSTİYOR AMA...

ADA’DAN ÇOK CAZİP TEKLİFLER VAR

Arda Turan ile ilgilenen kulüp sadece Beşiktaş mı? Değil elbette... İngiltere’den birkaç kulübün de yıldız oyuncunun peşinde olduğu biliniyor.

Ama milli oyuncuya yakın kaynaklar ısrarla kulüp ismi vermekten çekiniyorlar.

Henüz doğrulatamadım ama İspanya’dan da Arda’yı isteyen kulüpler olduğu ifade ediliyor.

Peki Arda Turan nerede oynamak istiyor.

Hangi ülkeye gitmek istiyor?

Önce Arda’nın son durumundan söz edelim. 4 kilo vermiş. Ve son derece fit durumda. Bu 4 kiloyu da birkaç günlük bir diyetle değil, çalışarak sadece yağdan vermiş.

Yani fiziksel olarak son derece güçlü.

Psikilojik olarak da özel bir program uygulamış. Son derece hırslı ve yeni heyecan isteyen Arda Turan var.

Futbola döneceği ülkeye ise menajeri ile birlikte karar verecek.

‘BAKARSINIZ TÜRKiYE’YE DÖNMÜŞ’

Bugün ya da yarın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelecekler.

Teklifler masaya yatırılacak. Ve oturulup bir karar verilecek.

Aldığım bilgiler Arda Turan’ın futbolun beşiğinde, yani İngiltere’de yeni bir heyecana yelken açmak üzere olduğu.

Ama yine de belli olmaz.

Tam da Beşiktaşlı yöneticinin söylediği gibi:

Transfer bu... Hiç belli olmaz. Bakarsınız, Süper Lig’e dönmüş Arda Turan.

MUHABİRLİKTEN MENAJERLİĞE YENİ İSİMLER

Son yıllarda pek çok muhabir futbol menajerliği işine soyundu.

Bir dönem NTV Spor’da çalışan Aykut Yıldırım bunun örneklerinden...

Atakan Kurt, Loran Vayloyan gibi isimler de menajerliğe dönen ve son derece başarılı olan isimler...

Geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu’na spor dünyasının çok yakından tanıdığı iki gazeteci-yorumcu daha başvuruda bulundu.

Onlar da menajerliğe soyunuyorlar.

Şimdilik isimleri bende kalsın. Eğer belgelerini alırlarsa ben de isimlerini yayımlarım.

YAKINDA BİR TRANSFER OLABİLİR

F.BAHÇE BREZİLYA’DA OYUNCU ARAŞTIRDI

Fenerbahçe ara transferde ne yapacak?

“Transfer yapmayacak” diyenler de var, “Yapacak” diyenler de.

Sarı lacivertlilerin scout ekibi Brezilya’dan döndü. Ellerinde de bir liste var.

Ama bu listedeki oyuncular ateş pahası.

Fenerbahçe’nin transfer için çaba harcayacağı iki bölge var.

- 1- Sol kanatta ileri geri çalışabilen bir oyuncuya ihtiyaçları var.

- 2- Savunmaya dönük bir orta alan oyuncusu.

Ama teknik heyette ve yönetimde bu kadronun ligi başarıyla sonuçlandıracağına dair bir umut da yok değil.

1 hafta ya da 10 gün içinde ben bir transfer bekliyorum doğrusu.

TERİM’İN GÜNDEMİNDE 2 TRANSFER VAR

Fatih Terim, Amerika’ya uçtu. Yeni yılı torunu ile birlikte karşılayacak.

Ve 2018 model Galatasaray için son rötuşları yapıp dönecek.

Florya’dan gelen bilgiler, İmparator’un inanılmaz derecede motive olduğu yönünde.

Yeni transferler için Terim’in dönüşünde düğmeye basılacak. Şimdilik 2 bölgeye transfer kesin:

- 1- Olmazsa olmaz, mutlaka bir sol bek.

- 2- Eğer imkan olursa, şart değil, kanatta da oynayabilecek bir forvet.

Bunun dışında Terim, gerçekleşebilirse genç oyuncu istiyor. Yardımcılarını da Ocak ayı başında belirleyeceğini ifade ediyor