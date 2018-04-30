Yapma ba...
Tribünlerde müthiş bir destek, bitime üç hafta kala 47 puana ulaşılıp Avrupa hedefine tutunacak ve başarılı geçen sezonu taçlandıracak olan takımımız mücadeleyi 3-0 önde götürüyor.
Tamer hoca belkide oyuncuya böyle bir tepki geleceğini düşünmeyip 67.dakika da oyuna Ba’yı sokuyor ama onun unuttuğunu Göztepe taraftarı unutmuyor ve işte o dakikadan sonra artan tepkiler, ıslıklar, protestolar mücadelenin önüne geçiyor. Oyuncu oyuna girerken tepki gösterildi ve oyuncu alması gerekeni aldı. Bir süre sonra tepkinin artan şiddeti oyuncudan çıkıp tüm takıma olumsuz olarak sirayet eder ki burada kendimize de bir özeleştiri getirmeliyiz diye düşünüyorum.
Diğer takım taraftarları için gol, puan, kupa, şampiyonluk her şeyden değerli olabilir. Göztepe taraftarı için öncelik görev yapanın giydiğin formaya olan sadakatidir. Göztepeli çok sever, çabuk sever, besteler yapar ama ne pahasına olursa olsun silmesinide bilir. O yüzdendirki daha önce formamızı adam gibi terleten ve şu an Karabükspor için mücadele eden Murat Akın dün tribüne çağırılıp alkışlanırken Ergin Keleş yok sayılmıştır.
Çok sevdiği kulübü sakat diye kendisini pozisyonunda 3.alternatif yapmaya bile çekinirken bu kulüp en önemli oyuncusunun yerine formayı her türlü riski alarak Ba’ya teslim etmiştir. Hadi burdan bir anlam çıkaramadın, bu camiayı bilmiyorsun ,taraftarın tepkisini öngörmedin diyelim. İşte burada devreye yönetici girmeli Beşiktaş maçından önce taraftarın hassasiyeti kendisine muhakkak söylenmeliydi. Diyelimki söylenilmedi ve bu olay gerçekleşti hafta içi basın önüne çıkarırsın taraftardan özür dilerim yanlış anlaşıldım dedirtirsin olay buraya gelmeden çözülür.
Şayet bu seviyede bir oyuncuya biz bunu yaptırtamayız diyorsanız dünkü tablonun yaşanmasına sebep olursunuz.
11-12 sezon aralıksız Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin Kadıköy’de alkışlandığı maçtan sonra Adis’e hareket yapan Skrtel’e kafa atma noktasına geldi. 13-14 sezon Galatasaray forması giyen Sabri Türk Telekom Arena’daki maçtan önce bütün tribünleri dolaştı. Günay, Beşiktaş maçından önce çağırıldığı için tribünleri selamladı. Bunlar futbolun doğasında var. Tribünler kendilerinde iz bırakmış oyuncuları çağırıp onore eder fakat bunun bir sınırı vardır. Beş yediğin bir maçtan sonra sahanın ortasına geçip sırıtarak rakip tribünleri alkışlamak forma giydiğin camiaya yapılmış bir haksızlıktır. Buna, değil Demba Ba’nın kimsenin hakkı yoktur. Oyuncunun maç sonunda attığı twit maç içerisinde gösterilen tepkilerin doğru olmadığını düşünüp Ba’ya destek verenleri bile üzmüştür.
Keşke öngörülüp önüne geçilebilinecek bir olay bu noktalara gelmeseydi ve hiç yaşanmasaydı.
Hocasından, futbolcusuna kadar bu kulüp için görev yapan kim varsa dün yaşananlardan üzerine düşen dersi çıkarmalıdır. Göztepe taraftarı için sizin aldığınız puanın, geldiğiniz yerin, attığınız golün, kalitenizin çok önemi yok formaya olan sadakatiniz size karşı olan tavrı belirler.
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