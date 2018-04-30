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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.04.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Yapma ba...

Mazlum Şarkaya
Mazlum Şarkaya
mazi35s@hotmail.com
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Mazlum Şarkaya
Mazlum Şarkaya
mazi35s@hotmail.com

Tribünlerde müthiş bir destek, bitime üç hafta kala 47 puana ulaşılıp Avrupa hedefine tutunacak ve başarılı geçen sezonu taçlandıracak olan takımımız mücadeleyi 3-0 önde götürüyor.

Tamer hoca belkide oyuncuya böyle bir tepki geleceğini düşünmeyip 67.dakika da oyuna Ba’yı sokuyor ama onun unuttuğunu Göztepe taraftarı unutmuyor ve işte o dakikadan sonra artan tepkiler, ıslıklar, protestolar mücadelenin önüne geçiyor. Oyuncu oyuna girerken tepki gösterildi ve oyuncu alması gerekeni aldı. Bir süre sonra tepkinin artan şiddeti oyuncudan çıkıp tüm takıma olumsuz olarak sirayet eder ki burada kendimize de bir özeleştiri getirmeliyiz diye düşünüyorum. 

Diğer takım taraftarları için gol, puan, kupa, şampiyonluk her şeyden değerli olabilir. Göztepe taraftarı için öncelik görev yapanın giydiğin formaya olan sadakatidir. Göztepeli çok sever, çabuk sever, besteler yapar ama ne pahasına olursa olsun silmesinide bilir. O yüzdendirki daha önce formamızı adam gibi terleten ve şu an Karabükspor için mücadele eden Murat Akın dün tribüne çağırılıp alkışlanırken Ergin Keleş yok sayılmıştır. 

Çok sevdiği kulübü sakat diye kendisini pozisyonunda 3.alternatif yapmaya bile çekinirken bu kulüp en önemli oyuncusunun yerine formayı her türlü riski alarak Ba’ya teslim etmiştir. Hadi burdan bir anlam çıkaramadın, bu camiayı bilmiyorsun ,taraftarın tepkisini öngörmedin diyelim. İşte burada devreye yönetici girmeli Beşiktaş maçından önce taraftarın hassasiyeti kendisine muhakkak söylenmeliydi. Diyelimki söylenilmedi ve bu olay gerçekleşti hafta içi basın önüne çıkarırsın taraftardan özür dilerim yanlış anlaşıldım dedirtirsin olay buraya gelmeden çözülür. 
Şayet bu seviyede bir oyuncuya biz bunu yaptırtamayız diyorsanız dünkü tablonun yaşanmasına sebep olursunuz. 

11-12 sezon aralıksız Fenerbahçe forması giyen Selçuk Şahin Kadıköy’de alkışlandığı maçtan sonra Adis’e hareket yapan Skrtel’e kafa atma noktasına geldi. 13-14 sezon Galatasaray forması giyen Sabri Türk Telekom Arena’daki maçtan önce bütün tribünleri dolaştı. Günay, Beşiktaş maçından önce çağırıldığı için tribünleri selamladı. Bunlar futbolun doğasında var. Tribünler kendilerinde iz bırakmış oyuncuları çağırıp onore eder fakat bunun bir sınırı vardır. Beş yediğin bir maçtan sonra sahanın ortasına geçip sırıtarak rakip tribünleri alkışlamak forma giydiğin camiaya yapılmış bir haksızlıktır. Buna, değil Demba Ba’nın kimsenin hakkı yoktur. Oyuncunun maç sonunda attığı twit maç içerisinde gösterilen tepkilerin doğru olmadığını düşünüp Ba’ya destek verenleri bile üzmüştür.

Keşke öngörülüp önüne geçilebilinecek bir olay bu noktalara gelmeseydi ve hiç yaşanmasaydı. 
Hocasından, futbolcusuna kadar bu kulüp için görev yapan kim varsa dün yaşananlardan üzerine düşen dersi çıkarmalıdır. Göztepe taraftarı için sizin aldığınız puanın, geldiğiniz yerin, attığınız golün, kalitenizin çok önemi yok formaya olan sadakatiniz size karşı olan tavrı belirler. 

Mazlum Şarkaya
Mazlum Şarkaya
mazi35s@hotmail.com
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