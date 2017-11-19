Sadece gol yoktu...

Tamer hoca, son üç hafta da kalesinde 9 gol gören takımının özellikle defansif anlamda konsantrasyonu biraz daha arttırıp, daha kontrollü bir oyun ortaya koyması gerektiğini görmüş olacak ki mücadelenin ilk düdüğü ile birlikte deplasman da kazanılan Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarına benzer bir görüntü ortaya koyduk.



Rakip Bursaspor’un savunmamızın önceki haftalarda verdiği hataya açık ve dağınık görüntüsü sebebiyle, önde baskı yapmayıp kazandığı toplarla çıkıp, savunma zaaflarımızdan yararlanıp bu sayede sonuca gitme planı ilk 45 dakika da ibrenin lehimize işlemesine neden oldu diyebiliriz. Mücadelenin ilk yarısında üç net pozisyondan yararlanamayan takımımız rakibine tek pozisyonu 45.dakika da verdi.



Mücadelenin ikinci yarısında daha baskılı gözüken taraf ev sahibi Bursaspor oldu. Özellikle 72.dakika da Badu’nun yerine oyuna giren Delarge değişikliğinden sonra ön tarafta daha çok hareketlenen Bursaspor karşılaşmanın ilk yarısında rakip alanda kuramadığı baskıyı ikinci yarıda zaman zaman kurdu diyebiliriz. Bu baskılı görüntüye rağmen daha net gol pozisyonları bulan taraf Göztepemiz oldu. Sezon başından beri beklentinin altında kalan Gouffran bugünkü iyi görüntüsünü girdiği üç pozisyonda tabelaya yansıtamadı. Direğe çarpıp dışarı giden şutu dışında kaçırdığı iki net pozisyonda açıyı iyi daraltan kaleci Harun’un da hakkını teslim etmek gerekir. Maçın özellikle son anları iki takımın karşılıklı yakaladığı fırsatlarla müthiş heyecana sahne olurken çabalar golsüz eşitliği bozamadı.



Özetle, ev sahibi Bursaspor’un sakat Agu, cezalı Titi ve hafta içi milli takım da görev alıp uzun bir uçak yolculuğundan sonra maç’a bir gün kala Bursa’ya dönen ve maç kadrosuna alınmayan oyuncusu Aziz Behich’ in eksikliğini maç içinde zaman zaman hissettiğini söyleyebiliriz. Kulübesi bu eksikliklerle hayli yetersiz duruma düşen Bursaspor’un maçı tek değişiklikle bitirmiş olması bu gerçeği gözler önüne seriyor.



Bursa deplasmanında alınacak 1 puan ligde ki her takım için değerlidir ama skor üretme konusunda bu haftaya kadar sıkıntı yaşamayan takımımızın bugün girmiş olduğu çok sayıda pozisyon ile galibiyeti sökmesi gerekirdi. Bu sebeple kazanılan bir puandan ziyade iki puan bırakan taraf olduğumuzu düşünüyorum.



Dostça başlayıp dostça biten mücadele de deplasman tribünündeki 2200 taraftarımızın takımlarına desteği görülmeye değerdi. Bursasporlu taraftarları da göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü kutlamak gerekir. Bu iki camia bu ligin olmazsa olmazları...