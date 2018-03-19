Oyuna göre iyi puan...

Bizim gibi 14/15 oyuncuyla oynamaya çalışan takımlar için 2-3 oyuncunun yokluğu saha içi planları önemli ölçüde aksatabiliyor. Bu sebeple Poko, Selçuk ve Kadu gibi ideal 11’in üç önemli oyuncusundan yoksun çıktığımız karşılaşmada, çabuk kenar oyuncularına sahip rakibe karşı Tamer hoca Gouffran’ı göbeğe doğru kaydırıp sağ ön kenarda Sabri’yi kullanmaya çalıştı.



Mücadelenin ilk devresinin büyük kısmı ev sahibi ekibin baskısı altında geçti diyebiliriz. Bunda kolay top kayıplarımızın ve ön alanda top tutamayan görüntümüzün etkisi büyüktü. Özellikle Scarione değişikliğinden sonra ön alan da pas trafiğini arttırıp oyunu dengeye getirdik diyebiliriz. Son bölümde topun biraz daha bizde kalmasının nedeninin çabuk ön alan oyuncularına sahip rakibin kendi tercihi olduğunu düşünüyorum.



Maç boyunca Emre Akbaba’nın eksikliğini derinden hisseden rakibimiz 76.Dakika’da Douglas’ın golü ile öne geçerken rakip yarı alanda maç boyu etkili olamayan takımımız beraberliği yine Demba Ba’nın bitiriciliği ile yakalayıp sezon öncesi 8-10 takımın hedef yaptığı 40 puana barajına ligin bitimine 8 hafta kala ulaştı.



Lig’e yeni çıkmış bir ekibin 26 hafta sonunda lig 7.’si olarak topladığı 40 puan, Avrupa kupaları şansını devam ettirmesi bizim adımıza çok değerli şeyler ama özellikle ikinci devrenin Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Alanyaspor gibi pozisyona girilmeden dönülen deplasman karşılaşmalarında ortaya konan oyunun kimseyi memnun etmediğini söyleyebiliriz.



Son haftalarda skor olarak sadece Demba Ba’nın eline bakar hale geldiğimizi, son 5 karşılaşma da Demba Ba dışında skor yapan oyuncumuzun olmadığı bir gerçek.



Bu noktada Tamer hocanın sezon içinde beklentilerin uzağında kalmış bile olsa potansiyeli olan, ön alanda dün oyuna girdikten sonra yaptığı gibi pas trafiğini arttırıp topun bizde daha uzun süre kalmasına yardımcı olacak olan Scarione’den daha fazla yararlanması gerektiğini düşünüyorum.



Son 8 haftanın 5 karşılaşmasının içeride olması bizim adımıza büyük avantaj olarak gözüküyor. Takımın sezon başından beri verdiği mücadele, taraftarın içeride dışarıda verdiği destek ile taraflı tarafsız herkes üzerinde oluşturduğu hayranlık umarız sezon sonu lig 5.liği ve Avrupa hedefi ile taçlandırılmış olur.