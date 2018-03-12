Kış güneşi...

Antalyaspor karşılaşması bizim için kazanarak beşincilik iddiamızı sürdürmek, rakip için ise Osmanlıspor ve Alanyaspor’un kazanıp alt sıraların iyice alevlendiği hafta da mutlak puan çıkartmak zorunda olduğu bir mücadele olarak gözüküyordu. İki sıcak şehrin takımını karşı karşıya getiren mücadele Mart ayının başında olmamıza rağmen mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklıkta oynandı. İki takım taraftarının karşılıklı centilmence desteği havayı daha çok ısıtırken bu kış güneşinden daha çok faydalanan taraf mücadeleden kazanarak çıkan Göztepe’miz oldu.

Haftalar ilerledikçe alt sıralardan kurtulmak için varını yoğunu ortaya koyacak olan rakipler ile oynanacak karşılaşmaların daha zorlu geçeceği aşikar.

Mücadeleye savunma göbeğinde sakatlıktan çıkan Kadu ve Reis ikilisini tercih ederek başlayan takımımız buna cezalı olan Sabri’nin yokluğu da eklenince geriden oyun kurmakta zaman zaman zorlandı. Hatta korner ve duran top kullanabilen Sabri ve Kosanovic’in ikilisinin oyun alanında olmaması zaman zaman bu topları olumlu kullanmamızı da etkiledi.

Mücadelenin ilk bölümü dengeli geçti diyebiliriz. 36.Dakika’da Halil’in çabukluğu ile Demba ba’ya bıraktığı top ve Ba’nın önce ofsayt pozisyonundan kurtulmak için geriye doğru attığı iki adım ve sonrasındaki düzgün bitirişi takımımızı öne geçirdi.

Antalyaspor ligde bulunduğu konuma göre oyuncu kadrosu ile de paralel olarak olması gerekenden daha kırılgan bir takım. Bu sebeple skor olarak geriye düştüğünde gerekli tepkimeyi veremiyor. İlk gol sonrası maçı daha erken koparabilecek şanslar yakalamamıza rağmen sezon başından beri devam eden sıkıntılarımız maçı daha erken koparmamızın önüne geçti diyebiliriz.

Halil’in taşıyıp getirdiği ve Ba’ya sadece tek dokunuşluk hamle bıraktığı top ağlarla buluşunca maçı kopardık derken bu kez de klasik Göztepe hastalığı tekrar kendini gösterip rakibi sonlara doğru oyuna ortak etti.

Fırat Aydınus’un son düdüğü bizi Avrupa hayalimizin peşine takarken rakibi ateş çemberinde bıraktı.

Girdiği 4 pozisyonun ikisini gol yapıp birinde direğe, diğerinde Boffin’e takılan Demba Ba, sahanın her metrekaresinde ayak izi bırakan Poko ve forma giydiği her maç sahaya yüreğini koyarak mücadele eden Halil dün’e dair bizim adımıza öne çıkan isimlerdi.

Halil için ayrı bir parantez açmak gerekirse; Halil bu formayı giydiği süre içerisinde zaman zaman bitiriciliği konusunda eleştiri almış olsa da mücadelesine, gayretine, enerjisine kimse tek kelime etmedi. Ön kenar oyuncularımızdan bu haftaya kadar skor olarak gerekli katkıyı alamıyorken, Halil o yüksek enerjisine bu hafta iki asist yapıp bitiriciliği de ekleyince neler yapabileceğini herkese gösterdi. Bravo Göztepe’nin çocuğu aynen devam...