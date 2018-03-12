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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK

Spor Arena
12.03.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Kış güneşi...

Mazlum Şarkaya
Mazlum Şarkaya
mazi35s@hotmail.com
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Mazlum Şarkaya
Mazlum Şarkaya
mazi35s@hotmail.com

Mazlum Şarkaya yazdı.

Antalyaspor karşılaşması bizim için kazanarak beşincilik iddiamızı sürdürmek, rakip için ise Osmanlıspor ve Alanyaspor’un kazanıp alt sıraların iyice alevlendiği hafta da mutlak puan çıkartmak zorunda olduğu bir mücadele olarak gözüküyordu. İki sıcak şehrin takımını karşı karşıya getiren mücadele Mart ayının başında olmamıza rağmen mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklıkta oynandı. İki takım taraftarının karşılıklı centilmence desteği havayı daha çok ısıtırken bu kış güneşinden daha çok faydalanan taraf mücadeleden kazanarak çıkan Göztepe’miz oldu.

Haftalar ilerledikçe alt sıralardan kurtulmak için varını yoğunu ortaya koyacak olan rakipler ile oynanacak karşılaşmaların daha zorlu geçeceği aşikar.

Mücadeleye savunma göbeğinde sakatlıktan çıkan Kadu ve Reis ikilisini tercih ederek başlayan takımımız buna cezalı olan Sabri’nin yokluğu da eklenince geriden oyun kurmakta zaman zaman zorlandı. Hatta korner ve duran top kullanabilen Sabri ve Kosanovic’in ikilisinin oyun alanında olmaması zaman zaman bu topları olumlu kullanmamızı da etkiledi.

Mücadelenin ilk bölümü dengeli geçti diyebiliriz. 36.Dakika’da Halil’in çabukluğu ile Demba ba’ya bıraktığı top ve Ba’nın önce ofsayt pozisyonundan kurtulmak için geriye doğru attığı iki adım ve sonrasındaki düzgün bitirişi takımımızı öne geçirdi.

Antalyaspor ligde bulunduğu konuma göre oyuncu kadrosu ile de paralel olarak olması gerekenden daha kırılgan bir takım. Bu sebeple skor olarak geriye düştüğünde gerekli tepkimeyi veremiyor. İlk gol sonrası maçı daha erken koparabilecek şanslar yakalamamıza rağmen sezon başından beri devam eden sıkıntılarımız maçı daha erken koparmamızın önüne geçti diyebiliriz.

Halil’in taşıyıp getirdiği ve Ba’ya sadece tek dokunuşluk hamle bıraktığı top ağlarla buluşunca maçı kopardık derken bu kez de klasik Göztepe hastalığı tekrar kendini gösterip rakibi sonlara doğru oyuna ortak etti.
Fırat Aydınus’un son düdüğü bizi Avrupa hayalimizin peşine takarken rakibi ateş çemberinde bıraktı.

Girdiği 4 pozisyonun ikisini gol yapıp birinde direğe, diğerinde Boffin’e takılan Demba Ba, sahanın her metrekaresinde ayak izi bırakan Poko ve forma giydiği her maç sahaya yüreğini koyarak mücadele eden Halil dün’e dair bizim adımıza öne çıkan isimlerdi.

Halil için ayrı bir parantez açmak gerekirse; Halil bu formayı giydiği süre içerisinde zaman zaman bitiriciliği konusunda eleştiri almış olsa da mücadelesine, gayretine, enerjisine kimse tek kelime etmedi. Ön kenar oyuncularımızdan bu haftaya kadar skor olarak gerekli katkıyı alamıyorken, Halil o yüksek enerjisine bu hafta iki asist yapıp bitiriciliği de ekleyince neler yapabileceğini herkese gösterdi. Bravo Göztepe’nin çocuğu aynen devam...

Mazlum Şarkaya
Mazlum Şarkaya
mazi35s@hotmail.com
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