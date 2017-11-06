Kayıp değil...

Rakibin kaliteli oyuncu kadrosuna karşın en önemli gol silahımız Adis’in cezalı oluşu, Sicarione, Peybernes, Kosanovic ve Hakan Çinemre’nin sakatlığı sebebiyle takım kadromuz bir hayli daraldı diyebiliriz. Hatta bu eksiklerin yanında kadrodaki Rotman’ın sakatlığının ve 11’de şans verilen Ghilas’ın da maçtan önce rahatsızlığı bulunduğunu belirtelim.

Müsabakaya müthiş taraftar desteğini arkasına alarak daha iyi başlayan takımımız ilk beş dakika içerisinde rakip kalede üç tehlike yaratıp bunlardan sonuç alamadı. Beşiktaş 7.dakika da bulduğu ilk pozisyonda Talisca ile golü bulunca belki de kendileri için çok daha zor geçmesi olası dakikaların kilidini kırdı diyebiliriz. Bu gibi rakiplere karşın erken gol yerseniz maçın altından kalkmak pek kolay olmuyor. İkinci devre neleri değiştirebiliriz derken erken gelen ikinci gol umutları azalttı. Kalan bölüm de daha kontrollü bir oyun sergileyen rakibimiz Cenk’in ayağından bulduğu gol ile sonuca gitti.

Maç kaybedilmesine rağmen eksik takımımızın ortaya koyduğu oyun bulunduğu yeri hakkettiğinin göstergesidir. Sezon başından beri bekleneni veremeyen Gouffran’ın bu maçta önceki haftalara göre daha iyi bir görüntü vermesi, belki de eksikler yüzünden ilerleyen dakikalar da mecburiyetten şans bulan Doğanay ve Ngando’nun pozitif oyunu bu maça dair kazanımlarımızdandır.

Sezon başından beri skor ne olursa olsun kendi oyununu oynamaya çalışan bir Göztepe izliyoruz. Bu, savunma anlamında bir takım sıkıntılar yaşamamıza neden olup, rakibe kendi yarı alanımızda zaman zaman geniş alanlar bırakmamıza sebep oluyor. Sezon başından beri yenilen gollerin büyük çoğunluğu böyle geldi diyebiliriz. Son üç maçta yenilen 9 gol bu seviye için oldukça yüksek bir rakam. Tamer hoca bu sıkıntıyı mutlak gidermeli.

Son olarak belki de maçtan daha tehlikeli olan iki duruma değinelim.

Maçın hakemi Hüseyin Göçek iki hafta önce Antalyaspor - Göztepe karşılaşmasında Diego’nun Adis ve Castro’ya yaptığı kasti basmalara seyirci kalırken, dün topla oynama isteği olan iki oyuncunun mücadelesinde Göztepe lehine taç atışı verip sonrasında Pepe’nin etkisinde kalıp Leo’yu oyundan ihraç etti. Bu pozisyon dışında da gayet kötü bir yönetim gösterdi.

Maçtan önce takımlar ısınırken,ortada bir şey yokken Emniyet Müdürünün saha içine kadar girip tribünden taraftarları alıntı yapması ne o makama, ne de emniyet müdürüne yakıştı. Durum o kadar rahatsız ediciydi ki o an saha içinde ısınan kaleci Günay bile olaya müdahale etme gereği duydu. Göztepe tribünleri ortaya koyduğu güzellikleriyle taraflı tarafsız tüm ülkenin takdirini toplarken kendi şehrinde bu muameleye maruz bırakılmamalı.