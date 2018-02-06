Beto’dan rakibe veto...

Öncelikle devre arası transfer döneminden yeni çıkan ve bu dönemde belki de en kritik oyuncusunu kaybeden takımın sol ön kenarında Sabri, gole en yakın bölgesinde de 20.hafta itibariyle ligin kendi bölgesinde görev yapan oyuncular içerisinde gole 0 etki ile en verimsiz oyuncu olan Gouffran oynuyorsa, yedek kulübemizde sakatlıktan çıkan Ghilas ve kalitesi malum olmasına rağmen uzun süredir oynamayan ve ne vereceği meçhul yeni transfer Demba ba dışında hemen hemen oyuna atacak hamle oyuncumuz yok ise bütün bunlara bakıp planlama da bir takım hatalar yaptığımızı görmemiz gerekir.

Bu şartlar altında çıkılan mücadele de Trabzon gibi zor bir deplasmanda baskı yemememiz mucize olurdu. Nitekim maçın özellikle ilk devresi boyunca kadro yapımız sonucu rakip alanda kalamayıp savunmada da yerleşim hataları yaptık. Poko’nun oynaması gereken yerin biraz önünde kullanılmak istenmesi oyuncunun bu maçta ortaya koyduğu kötü performansı daha da aşağıya çekti.

Mücadelenin bizim için bir hayli silik olan ilk yarısı sonrası Demba ba’nın oyuna girmesiyle ön alanda daha çok kalıp ara ara rakibi tehdit etmeye başladık. Demba ba’nın uzak mesafeli şutu ve Halil’e yaptığı servis önümüzdeki haftalar için umut verdi. Buna rağmen savunmada kalabalık anlarda verdiğimiz pozisyonların sayısı bir hayli fazlaydı. Sayısız pozisyon üretip kaleci Betoyu bir türlü geçemeyen Trabzonspor’un sonlara doğru iyice risk aldığı dakikalarda maçın genelinde kötü oynamamıza rağmen maçı kazanma şansını da yakaladık ama kazanılan topları hücumu sonlandırabilecek doğrularla birleştiremedik.

Golsüz beraberliğe bakınca iyi savunma yaptığımız düşünülebilir ancak görüntü bunun tam tersiydi. Rakibe bütün yüksek toplarda vurduran, şut imkanı tanıyan savunmamızın bütün açıklarını kaleci Beto’nun müthiş performansı kapattı.

Sonuç olarak Trabzonspor deplasmanından alınan 1 puan bu ligde her takım için önemlidir. Ancak Beto’nun bu performansı kötü görüntümüzün üzerini örtmemeli.

Özellikle Tamer hoca kulübe içinden birşeyler üretmek zorunda. Ngando’ya daha mı çok şans verir, yoksa Kerem, M.Enes, Doğanay gibi genç oyunculardan mı yararlanır, Scarione’yi tekrar geri mi kazanır bilemem ama özellikle hücumda üretemeyen Gouffran, iyi niyetiyle herşeyini ortaya koyan ama kaliteyi arttıramayan Halil, bir iyi bir kötü Tayfur arasında sıkışıp kaldığımız ve transfer yapmadığımız ön alanda oyuncu çeşitliliği bir şekilde arttırmak zorundayız.

Beto’nun performansı ve alınan 1 puan bizim açımızdan sevindirici fakat ortaya konan oyun bir hayli düşündürücüydü.