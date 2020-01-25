Yeni çağın şifresi: 16

İşin özü herkes Barcelona’nın son 10 yıla damga vuran ‘uzay futbolundan’ sıkıldı, ‘boyutlar arası geçiş futbolunun’ mucidi Klopp’un yenilmez Liverpool’una yöneldi. Klopp bu dönüşümü sadece futbolda değil Liverpool’un oyuncu ve transfer politikasında da gerçekleştirdi. A takımla akademiler arasındaki entegrasyonu daha verimli hale getirmek için projeler geliştiren Klopp, oyuna başlama yaşını 16’ya transfer politikasında da sınırı 21-23 yaş aralığına kadar çekti. Elbette tüm bunlar oyuncuların yetenekleriyle sınırlı değil. Temel eğitime de büyük önem veriliyor. Artık oyuncular aynı zamanda takımları için birer marka elçisi. Elit futbolcu olmak istiyorlarsa iletişim, ekonomi ve liderlik konularında da bilgi sahibi olmak zorundalar. Bizim 16-17 yaşındaki yetenekleri şans vermeden alt liglere gönderip harcadığımız, yerlerine 30 yaş üstü yıldızları aldığımız bir dönemde, Avrupa’nın diğer devleri de Klopp’un yolundan giderek yeni çağın nimetlerini çoktan toplamaya başladı.

LIVERPOOL AKADEMİYLE BİRLEŞİYOR

Klopp ilk olarak transferlerde sınırı 23-26 yaş aralığında belirledi. Akademiden gelen Alexander-Arnold (21) ve Joe Gomez (22)’in gösterdiği gelişimle aralığı 16-23 arasına kadar indirdi. Fulham’dan Harvey Elliott’ı (16) transfer eden Klopp, akademiden Curtis Jones (18), Neco Williams (18) ve Rhian Brewster (19) gibi gençleri A takıma çağırdı. Klopp’un sıradaki hedefi antrenman tesislerini akademiyle birleştirmek. Akademinin başına Porto’dan getirilen Vitor Matos, A takım ve akademi arasında köprü görevi görecek ve Liverpool için sürekliliği olan bir oyuncu havuzu yaratacak.

BARCELONA LA MASIA'YA GERİ DÖNÜYOR

Barcelona, futbol ekonomisinde 1 milyar Euro’luk gelir kalemiyle büyük bir atılım yaşarken Guardiola’dan bu yana neredeyse unuttuğu yuvası La Masia’ya da geri döndü. Bu sezon yuvadan çıkan en önemli yetenek de 16 yaşındaki Ansu Fati oldu. Fati’nin performansı ve potansiyeli Carles Perez (21), Riqui Puig (21) ve Moussa Wague (21) gibi genç oyunculara da A takımın yolunu açtı.

LAMPARD GELECEĞİ İNŞA EDİYOR

Abramovic'in Chelsea’si aldığı transfer yasağıyla bu sezon kadrosuna yıldız isimler katamadı ancak Lampard’ın gençleşme operasyonu Callum Hudson-Odoi (19), Tariq Lamptey (19), Reece James (20), Mason Mount (21), Fikayo Tomori (22) ve Abraham (22) gibi isimlerle gelecek yılların kadrosunu da beraberinde getirdi.

SOLSKJAER YENİ 92'LER SINIFINI KURUYOR

Manchester United’da da durum çok farklı değil. Teknik direktör Solskjaer, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville ve Paul Scholes’tan oluşan kendi döneminin 92’ler sınıfının yenisi kurmak için kolları sıvadı. Altyapıdan Mason Greenwood (18) ve Brandon Williams (19)’ı kadroya alan Solskjaer, Swansea’dan Daniel James (22), Crystal Palace’tan Aaron Wan-Bissaka (22) gibi gençleri transfer etti. Solskjaer’in sıradaki hedefi 40 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Birmingham’ın 16 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham.





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