Vizyonları Everest’i aştı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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TÜM dünyada milyonlarca taraftarı peşinden sürükleyen, gittikleri Amerika ya da Asya turnuvalarını açılım için yeterli görmeyen bu 3 kulüp, yelkenlerini daha geniş kıtalara açıp 200 ülkeye birden yayılmak istiyorlar.
Bunun için Juventus Netflix ile belgesel, Manchester City Amazon ile belgesel, FC Barcelona Disney tarafından yönetilen Pixar ile animasyon film yapılması için anlaşma imzaladı.
Juventus, 104 milyon üyesi olan Netflix’le yaptığı anlaşma sayesinde 190 ülkede kulübün vizyonunu anlatma fırsatı bulacak. Manchester City dizi halinde yayınlanacak belgesel sayesinde 10 milyon pound kazanmakla kalmayacak 200 ülkeye birden ulaşacak. FC Barcelona ise 10 yıldan bu yana ilişki halinde olduğu Disney ile yaptığı animasyon filmler sayesinde dünyanın dört bir yanındaki büyük ekranlara ulaşacak. Bu pazarlama stratejisinde global dil İngilizceyi kullanan kulüpler bunun yanı sıra İspanyolca, Mandarin dili ve Japoncayı tercih ediyor.
Kaleci değil süper kahraman olacaklar!
NİKE geçtiğimiz günlerde Londra’da düzenlediği lansmanda gereksiz tüm detaylardan arındırılmış, modern futbola uygun, yenilikçi bir kaleci eldiveni tanıttı. Nike Mercurial Touch Elite adı verilen bu eldivenler sayesinde kalecilerin ellerini tüm potansiyeliyle kullanabilmesi sağlandı. Geleneksel eldivenlere göre kullanılan parça sayısı yüzde 66 oranında azaltılan eldivenler, elin tersindeki gereksiz dolgu malzemesinin ortadan kaldırılması sayesinde yüzde 33 daha hafif ve yüzde 47 daha ince. Sanırım bu tasarım sonrası kalecilerin panter gibi olmasını değil süper kahraman olmalarını bekleyebiliriz.
Yeni dönemin dergisi Spor Arena Plus
DİJİTAL çağın spor dergisi Spor Arena Plus, yayın hayatına başladığı ilk günden olağanüstü bir ilgiyle karşılaştı. Dergilik uygulaması ile bütün akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan okunabilen Spor Arena Plus’ın ilk sayısında yer alan Pepe röportajı sadece Türkiye’de değil İspanya’da da yankı buldu. Dergide Pepe röportajının yanı sıra, Ertuğrul Özkök, Uğur Meleke, Mert Aydın, Merve Toy, Deniz Satar, Aras Bayram ve Didem Belen’in de aralarında bulunduğu 30’u aşkın yazarın yazıları yer alıyor.
Forma tasarımlarında yeni dönem
İNSANLAR futbolu da modayı da seviyor. Artık futbol modadan bağımsız düşünülemez hale geldi. Sosyal medyanın gücü de kendi forma tasarımcılarını keşfetmeye başladı. Takımların hikayesi kadar günlük hayata da entegre olan ilginç tasarımlar futbolseverlerden büyük ilgi görüyor.
Bir fotoğraftan daha fazlası
Cedi Osman'ın bu fotoğrafı o kadar değerli ki. Bir galibiyet sevincinden çok daha fazlasını barındırıyor içinde. Dünyanın en iyi basketbol oyuncusu olarak gösterilen LeBron James'i sadece televizyondan izlemek yerine onunla yan yana oynamanın ne kadar gerçekleştirilebilir bir hayal olduğunun kanıtı aslında. Sakın durma Cedi, senin gibi hayallerinin peşinde olanlara örnek olmaya devam et!