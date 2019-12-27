Projeniz varsa geleceğiniz de olur

Peki, tüm bu olumsuzlukları pozitife çevirmek için bir projemiz var mı? Hiç uzatmadan söyleyeyim; ‘Hayır’... Ancak biz yerimizde saymaya devam ederken milli takımlar düzeyinde Belçika, kulüpler bazında Red Bull takımları Salzburg ve Leipzig projeleriyle sadece bugünü değil geleceği de inşa etmeye devam ediyor. 2000’li yılların başında getirdiği 4-3-3 formasyonu, altyapıların gelişimi için yaptığı çalışmalar ve yarattığı kurumsal devrimle Belçika futbolunu uzun süreli istikrarsızlık ve ataletten kurtaran Luis Sablon’un ayak izlerini şimdilerde bir başka isim takip ediyor. ‘Altın jenerasyonu Belçika futbolunun geleceğine nasıl dahil edebiliriz?’ sorusundan yola çıkan Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez.

DE BRUYNE VE COURTOIS ANTRENÖRLÜK KURSUNDA

Futbolculara milli maç aralarında UEFA A ve B Lisansı eğitimi verilmesini ve şimdiden teknik direktörlüğe hazırlanmalarını isteyen Martinez, 2018 Dünya Kupası yarı finalinden sonra bu fikrini ilk kez Kadın Milli Takım Asistanı ve Belçika Antrenör Eğitimi Direktörü Kris Van Der Haegen ile paylaştı. Birlikte yaptıkları uzun çalışmalar sonrasında programı 2019 Kasım ayında futbolculara da duyurdular. Kevin De Bruyne ve thibaut courtois başta olmak üzere 19 oyuncu, milli takımda kaldıkları süre boyunca UEFA A ve B lisansı almak için çalışmaya kaydoldular. Futboldan keyif aldığını ve tamamen oyuna konsantre olmak istediğini söyleyen Eden Hazard ve o dönem yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olmayan Lukaku programa katılmadı. Projenin içinde yer alan futbolculara verilen ilk ödev ise Belçika’nın iki yıl önce oynadığı maçlardan hazırlanan 40 saniye uzunluğunda iki video oldu. Futbolculardan, Belçika’nın oyundaki hatalarını bulmaları ve ardından da bir Powerpoint sunumuyla videolarda gördükleri sorunu çözmek için üç antrenman seansı tasarlamaları istendi. Brüksel’deki B Lisansı kursuna mart ayında dahil olacak oyuncular şimdiden çalışmalara başladı. Martinez futbolcuların bu sayede kariyerlerini noktaladıklarında daha güçlü, üretken ve etkili birer teknik direktör olarak Belçika futbolunu ileriye taşıyacaklarını düşünüyor.

RED BULL'UN FUTBOL PROJESİ

Almanya ve Avusturya liglerinin zirvesine baktığımız da iki Red Bull projesini görüyoruz. Biri Red Bull Leipzig diğeri de Red Bull Salzburg. Avusturya’dan Salzburg takımını alarak futbol dünyasına giriş yapan Red Bull’da projenin tepe yöneticiliğine Ralf Rangnick, sportif direktörlüğe ise christoph Freund atandı.

YILDA 3 MİLYON EURO

Rangnick kulübe bir sistem, felsefe, oyun stili, transfer politikası ve gençlik programı getirdi. Transfer politikasını 23 yaş altı oyuncular ve ‘bir oyuncu yılda en fazla 3 milyon Euro maaş alabilir’ olarak belirledi. Bu doğrultuda yola çıkan kulübün scout ekibi durmaksızın çalışıyor. 16-20 yaş arası oyuncular arayan, ayrılma ihtimali olan isimlerin alternatiflerini bulan, ünlü teknik adamlarla değil projeye uygun isimleri araştıran ekip bunları yaparken de 5 kriteri göz önüne alıyor; ‘yaş, hız, zekâ, zihniyet ve karakter.’ Ayrıca oyunculara büyük bir kulübe gitme fırsatı veriyorlar ve bu genç oyuncular sayesinde de hatırı sayılır bir transfer geliri elde ediyorlar.

YILDIZ FABRİKASI ALMANYA

Bundesliga’nın ilk sırasında yer alan Leipzig ise Bayern Münih’in saltanatına son vermek için çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. Takımın başında Ralf Rangnick’in Hoffenheim’ı çalıştırdığı dönemde dikkatini çeken ve U17 antrenörlüğüne getirdiği Julian Nagelsmann bulunuyor. İlginçtir tıpkı Leipzig gibi şampiyonluk yarışı veren Mönchengladbach ve Bayern Münih teknik direktörleri de Salzburg çıkışlı. Sadece teknik direktörler mi? Sadio Mane, Naby Keita, Joshua Kimmich, Kevin Kampl ve takumi Minamino gibi yıldızlar da Salzburg’dan çıkıp büyük kulüplere imza atan isimler. Şimdi sırada dünya devlerini peşinden koşturan 19 yaşındaki Earling Haaland var.

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