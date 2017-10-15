Modern futbolun ilham perileri

Modern futbolun en büyük dehalarından biri olan Guardiola’nın Barcelona ile birlikte tüm dünyaya kabul ettirdiği futbol felsefesini, liderlik özelliklerini ve karakterini anlatan kitabın her sayfası ilham verici kesitlerden oluşuyor.

Bu çarpıcı eserle birlikte uzun süredir ara verdiğim spor kitaplarına yeniden dönüş yapmam uzun sürmedi. Guardiola’nın akıl hocası olan Johan Cruyff’un Amsterdam sokaklarında başlayan ve dünya futbolunun doğasını yeniden nasıl şekillendirdiğini anlatan ‘Benim Oyunum’ ile birlikte bir seriyi tamamlamış gibi hissettim.

'Hiç Pas Vermiyorsun' klişeleri yıktı!

Yıllardır kadınların futboldan anlamadığı gibi bir rivayet kulaktan kulağa dolaşır. Futbolu bildiğini söyleyen kadınlara da hemen ‘Ofsayt nedir?’ sorusu yapıştırılır. Sevgili arkadaşım Burcu Kapu ise beyinlere kazınan bu kötü algıyı ‘Hiç Pas Vermiyorsun’ kitabıyla yıkıp attı. Bu kitapta taktik maktik yok! Futbola dair ne yaşadıysa bam bam anlatıyor. Burcu, Şener Şen’den Lefter’e, Ajda Pekkan’dan Metin Oktay’a kadar güzel oyunun hakkın veriyor.

Bir bisiklet tutkununun hikayesi

Yol bisikletlerine aşık olan Gökhan Kutluer, herkes bisikletle tanışsın ve hayatlarının bir köşesine alsın diye içinde 17 öykünün yer aldığı ‘Bulut Fabrikası’na imza attı. Geliri tamamen bisiklet sporuna başlayacak olan çocuklara bağışlanacak bu özel kitap, bisikletin hayatımızda var oluş biçimini farklı kurgular üzerinden aktarıyor.

Fırından yeni çıktılar!

Son günlerin önemli kitapları ise sevgili arkadaşım Kenan Başaran ve Yetkin Etkin’den. Başaran, bizim Heysel’imiz dediği ve Türkiye’nin en büyük futbol faciası olan Sivas – Kayseri maçını yeni kitabında tarihi tanıklarıyla birlikte anlatıyor. Spor basınının başarılı isimlerinden Yetkin Etkin ise ‘Hikâyemiz Futbol’ kitabıyla futbolseverlere merhaba derken, 43 özel isimle yaptığı röportajları, deneyimleri ve unutulmaz anları paylaşıyor.

Sporla Kal Türkiye

Geçtiğimiz ay yaptığım Los Angeles seyahatimde emin olduğum bir şey varsa o da insanların sağlıklı yaşama verdikleri değerdi. Sabahın 5’inde sokaklar yürüyen, koşan ya da yoga yapan insanlarla dolup taşıyordu. Bir kahve almak için gittiğim dükkanlarda bile sağlıklı yiyecek tüketme çılgınlığı yaşanıyordu. Bizim ülkemizde de bu trend son yıllarda çığ gibi büyüyor. Bu hafta sonu onlardan biri de Bebek’teydi. Hayatını sağlıklı beslenme ve spora adayan sevgili Ayşe Tolga, ‘Sporla Kal Türkiye’ diyen herkese muhteşem bir gün yaşattı.