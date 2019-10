Mekanın yeni sahibi onlar!

2019’un başında Türkiye’nin en ünlü yayıncılarından Cantuğ “Unlost” Özsoy, rakip yayıncılara “Ben tek, siz hepiniz” çağrısı yapmış, daveti kabul eden 10’un üzerinde yayıncı ile PUBG, CS:GO ve Half-Life oynamışlardı.

GameX Fuarı'nda, Red Bull Gaming Ground alanında gerçekleşen “Me vs All” adı verilen bu proje basit bir video projesi değildi. Genç kesimin televizyon yerine Twitch’ten istedikleri yayıncıyı izledikleri tezini doğruluyordu. O günkü 2 saat 50 dakikalık yayını tam 53 bin kişi izledi. Twitter’dan, yayının yorumlarında tartışmalar yapıldı, taraflar seçildi. Daha önce Red Bull Flick Finali’nde televizyonlara rakip bir yayıncılık yapıldı. 360 olarak sarılmış yayında, oyunlar, oyuncular, ünlü isimler yayına dahil oldu. Bu yayında ciddi bir erişime ulaştı.

Geçen ay ise beraber kaldıkları evde “gözetlenen” yayıncıları canlı yayına taşıyan programlar da ilgi gördü. Tüm bu gelişmeler, “yayıncılar ve yayın ekonomisi” konusundaki yenilikleri de gündeme getirdi.

Zaten yayıncılık ufak ufak rotası kendi uygarlığına doğru kırıyordu. Bunu Red Bull Gaming Night’larda gördük. Bu buluşmaların üçüncüsünde YouTube’da 3 Yabancı, 1 Türk ismiyle tanınan Chaby Han, Louis ve Michele, canlı yayında ‘retro oyunlar’ oynadı. Bu yayın ise Boğaz’ın ortasından canlı yayınlandı. Bu mekansal kaygıların giderek azaldığını bize gösterdi.

Hepimiz biliyoruz, esporun her sene Türkiye dahil birçok ülkede hem ekonomisi büyüyor hem de hitap ettiği kitle genişliyor. Gerçekleştirilen turnuvalarda da artık sanal dünyadaki büyümeyi organik olarak da gözlemleyebiliyoruz.

Bir espor oyuncusu gerçek bir yıldıza dönüşebiliyor. Sevenleriyle fotoğraflar çektiriyor, imza günleri düzenliyor, kimileri için de idol haline geliyorlar. Yayıncılar ise profesyonel espor oyuncularından da oluşabiliyor, oyun delisi olanlardan da. Son zamanlarda sayıları arttı ve artık yayınlarından bağımsız olarak da bir ikon durumundalar.

Sosyal medyadaki çeşitli platformlardan (Twitch, Youtube, Mixer, Facebook) içerik üreterek sektöre adımını atan yayıncılar, saatlerce yayın yapıyor ve kendi özgür alanlarında espor severlere hitap ediyor.

Bahsedilen rakamlar ise inanılmaz. Bir yayıncı, günün akşam saatlerinde açtığı bir yayınında 30 bin kişiden fazla insana seslenebiliyor. İzleyenler dilerse bağış da yapıyor ve bu sayede de “yayın ekonomisi” oluşuyor.

Mesela dünyanın en iyi Dota 2 takımı Team OG’nin ilham verici hikayesi belgesel olabiliyor."Against the Odds" isimli belgeselin özel lansmanı 7 Ağustos’ta yapılmıştı. The International 8 Dota 2 şampiyonu ve üst üste espor tarihindeki en büyük para ödülü olan 11 ve 15 milyon doları kazanan takım unvanına sahip Team OG’nin turnuva öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan belgesel tüm dünyada büyük bir ilgi gördü. O kadar ki Forbes Dergisi internet sitesinde belgesel hakkında "Against the Odd dünyanın en büyük espor turnuvasının perde arkasında neler yaşandığını gözler önüne seriyor ve espor tarihinin en dikkat çeken yolculuğunu anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de de farklı türlerdeki yayıncılara çok sık rastlayabiliyoruz. Oyun oynayanlar, sohbeti iyi olanlar, dedikodu yapanlar, bilgi verenler… Çünkü ülkemizde pazar ciddi anlamda gelişiyor. Bunu YouTube’da yayınlanan “The beginning of a new big market. Part of the Game S2E4: Istanbul” belgesel de adeta onaylamış oldu. Türkiye artık espor pazarının en önemli aktörlerinden biri. Ve dolayısıyla da yayıncılık ekonomisi için de ciddi bir alan. Türkiye’nin her iki alanda da dünyanın en önemli espor ülkesi olma potansiyelini çok iyi anlatan bu belgesel, Türkiye’ye dışarıdan bir gözün de nasıl baktığını göstermesi açısından da değerli.

Tüm dünyada yayıncılık aslında en başında Youtube ile başladı ve popülerleşti ancak Youtube’un açığını Twitch doldurdu. Twitch, sadece oyun severlere özel bir platform halini alınca sektörde de tekel haline geldi. Yayıncılar Twitch’le birlikte büyüdü, bağımsız olarak da ekonomi oluşturmaya başladı.

Bu durum ise şu an tersine dönme eğiliminde. Çünkü Twitch’ten bağımsız olarak da tanınmaya başlayan yayıncılar, Twitch dışındaki firmalardan teklifler almaya başladı.

İddiaya göre daha iyi teknik destek, yayın hakkı ve abonelik imkânı sunan Facebook, Mixer gibi platformlar, yayıncıları birer birer bünyesine katıyor. Son olarak da ünlü Twitch yayıncısı “Levo” canlı yayınlarını teknik destek ve abonelik sistemi gibi sebeplerle Facebook’a taşıdı. Mixer da yayıncı sayısında Twitch’e yaklaşmaya başladı.

Yani, yayın ekonomisi kısa sürede oluştu, büyüdü, şimdi de diğerlerinin tahtını sallıyor.

Dünya devleri önce Milano’da buluştu sıradaki durak Paris

Vodafone-ESL iş birliğiyle düzenlenen, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası “Vodafone 5G ESL Mobile Open”, 3 ay süren büyük mücadelenin ardından sona erdi. Milano Oyun Haftası kapsamında gerçekleştirilen büyük final, Vodafone’un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynandı. Toplam 56 finalistin yarıştığı turnuvanın “Asphalt 9: Legends” finalini “Future Flash”, “PUBG Mobile” finalini ise Türk takımı “Futbolist” kazandı.

Espor tarihinde ilk defa tüm etkinlik kesintisiz ve yoğun bir rekabet ortamı sağlayacak şekilde mobil 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirildi. Sadece oyun haftasını yerinden görmek ve büyük finali izlemek için on binlerce genç Milano’ya akın etti.

Esporun yarattığı turizm sadece Milano ile sınırlı değil. Worlds 2019 finali bu yıl Paris’te olacak. AccorHotels Arena’da yapılacak büyük finalin en büyük özelliklerinden biri de dünyaca ünlü Fransız markası Louis Vuitton’un da yer alacak olması. On binlerce gencin yaratacağı büyük potansiyelin farkında olan marka, final için Riot Games’le özel bir çalışma yaparak finalde verilecek ve esporun en prestijli ödülü olarak görülen Sihirdar Kupası'nın içine konacağı eşi benzeri görülmemiş ve türünün tek örneği bir Kupa Taşıma Kutusu tasarlayacak. Kutu hem geleneksel Louis Vuitton ustalığını hem de League of Legends evreninden esinlenen, çağdaş ve teknolojik unsurları içerecek. Markanın kadın koleksiyonlarının sanat direktörü Nicolas Ghesquiere tarafından tasarlanan özgün şampiyon kostümlerini ve kapsül koleksiyonunu da duyuracak.

Dünya Şampiyonası öncesi League of Legends 10.yılını Londra’da yapacağı bir etkinlikle kutlayacak. Londra Hard Rock Hotel’de yapılacak kutlamada ekosistemin önemli paydaşları bir araya gelecek.