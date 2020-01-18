Klasik Türk futbol yalanları

Hakem polemikleriyle geçen aylarımıza bir de nurtopu gibi VAR çıkmazı eklendi. Yetmedi, kayıtlarına kadar inmek istedik. Yetmedi, kulüplerimiz sahada elde ettiği başarısız sonuçları örtbas etmek, taraftarlarına şirin gözükmek ve mağduru oynamak için federasyona, hakemlere ya da rakip takımlara yaptıkları suçlamalarla gündemi değiştirme çabasına girdi durdu.

SUÇLU HEP SAHA DIŞI

Peki ya teknik adamlarımız farklı mıydı? elbette hayır. Sahanın içinde kalmak şöyle dursun gündemlerini hep saha dışı olaylarla belirlediler. Özeleştiri yapmak yerine iğneyle birlikte çuvaldızı da futbolculara, hakemlere ya da saha dışı faktörlere batırmayı tercih ettiler. Beraberinde kulüpleri gibi taraftarlara şirin gözükmek için basma kalıp sözlerle bile isteye fanatizmi körüklediler.

SADECE BİZDE VAR

İngiltere Premier Ligi benim bu konularda başucu kitabım. klopp, guardiola, Mourinho, rodgers ve diğerleri. Bugüne kadar duyduğum ‘klasik türk futbol yalanlarının’ hiçbirini onlardan duymadım. Neler mi? Hadi başlayalım.

'FUTBOLCU HAZIRLIK KAMPINA GEÇ KATILDI'

1- Yalan! Geçen sezon Liverpool formasıyla 50 maç oynayan Mane’nin bu sezon oynadığı maç sayısı şimdiden 29. Attığı 15 golü ve yaptığı 11 asisti saymıyorum bile. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle sezon öncesi hazırlık kampına geç katıldı ama performansı ve istatistikleri tam tersini gösteriyor.

'ANTRENMANLARDA AŞIRI YÜKLEME YAPTIK'

2- Yalan! Liverpool, Barcelona, Juventus kamplarda ve sezon içinde daha ağır antrenmanlar yapmasına rağmen, maç tempoları, koşu mesafeleri bizden çok daha yüksekken; bireysel olarak futbolcular fitness salonlarından çıkmazken ‘aşırı’ olan sadece bizim antrenörlerin açıklamaları.

'RAKİBİ DEĞİL HAKEMİ DE YENDİK'

3- Yalan! Hakemlerin kötü yönetim gösterdiği maçlardan sonra bile ne Klopp ne Guardiola ne de diğerleri kazansalar da kaybetseler de hakemlerle ilgili açıklamalardan hep uzak dururlar. Basın toplantılarında bu tip sorular geldiğinde bile topu onlara atarlar ve sadece maçla ilgili soruları yanıtlarlar.

'FİKSTÜRÜMÜZ YOĞUN, ÇOK MAÇ OYNUYORUZ'

4- Yalan! Sadece bu sezon İngiltere Premier Lig, FA Cup, Caraboa Cup, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere neredeyse üç günde bir sahaya çıkan Liverpool’un şu ana kadar oynadığı maç sayısı 35. Bu şekilde devam ederlerse sezon sonuna kadar bu rakam 65-68 arasını bulacak.

'FORMA KUTSALDIR, HAK EDEN GİYER'

5- Yalan! Takımın yarısından fazlası yabancılardan oluşurken, bu oyuncular her yıl milyonlarca Euro kazanırken ve bunu bir aidiyet duygusuyla değil de profesyonel bir iş olarak görürken nasıl bir forma kutsallığı bekleyebilirsiniz. Forma sadece performansa dayalı verilir ne guardiola ne Klopp ne de diğerleri kutsallık diye bir kavramdan asla söz etmezler.

Demem o ki; Kanmayın artık bu futbol yalanlarına.





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