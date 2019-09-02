Kadıköy'de bir futbol gecesi

Arsenal-Tottenham maçındaki inanılmaz tempodan sonra Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının nasıl geçeceğini oldukça merak ediyordum. Ancak Fenerbahçe seyircisi önünde özellikle ilk 20 dakika öyle bir futbol oynadı ki gözümü bir dakika bile ekrandan alamadım. Emre’den Kruse’ye, Rodrigues’ten Muriqi’ye kadar herkes kusursuzdu. Fenerbahçeli oyuncular ayağa hızlı şekilde yaptıkları tek paslarla Trabzon savunmasına öyle zor anlar yaşattılar ki önce şanssızlıklarını sonra da Trabzonspor kalecisi Uğurcan’ı yenemediler. Yine de başından sonuna kadar adına yakışan bir karşılaşma izledik. Darısı Süper Lig'in kalan haftalarına...

Süper iki kalecimiz var artık

Altay Bayındır 21 yaşında. Uğurcan Çakır ise 23 yaşında. Fenerbahçe-Trabzon maçında izlemekten en çok keyif aldığımız isimlerden olmayı başardılar. Herkesin sempati duyduğu, takdir ettiği bu iki kaleci artık milli takımın da vazgeçilmezi oldular.

Çağlar’ın dünyasında yaşıyoruz

Maguire’a kimin ihtiyacı var diyen Leicester City taraftarlarının yeni kahramanı şüphesiz Çağlar Soyüncü’den başkası değil. Kulübün resmi Twitter hesabı onun Bournemouth maçında yaptığı hareketleri “Çağlar'ın dünyası ve biz sadece onun içinde yaşıyoruz” ifadesiyle paylaştı. Çağlar gerçekten de son derece cool ve sadece futboluyla İngilizleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sanırım onun performansını en iyi teknik direktör Brendan Rodgers özetliyor; “Taraftarların Çağlar'ı izlemekten gerçekten zevk aldığını hissediyorsunuz. Bazen sizi meraklandırmak için çılgınca şeyler yapıyor. Genç ve agresif bir oyuncu olarak topu iyi savunuyor”

Transferde son gün baş döndürdü

Guardiola’nın “ceza sahasında dünyanın en iyisi” dediği Falcao artık Galatasaray’da. Uzun uğraşlar sonunda onu Türkiye’ye getirmek gerçekten büyük başarı. Daha onun yankıları sürerken üstüne Lemina ve Andone transferleriyle Galatasaray tüm kulvarlarda iddialı bir kadro kurdu. Fenerbahçe ise uzun zamandır istediği Luiz Gustavo’yu sessiz sedasız İstanbul’a getirdi. Emre Belözoğlu ve Max Kruse ile artan orta saha IQ’su onun gelişiyle başka bir boyuta ulaşabilir. Beşiktaş’ın Arsenal’den transferi Elneny ise tam bir görev adamı. Topa hakimiyeti ve soğukkanlı oyun yapısıyla Beşiktaş orta sahasına çok şey katacaktır.

Her şeyin anlamını yitirdiği an

“Seni çok özleyeceğiz ama gelecekte buluşacağımız umuduyla. Ailemize öncülük eden yıldızımız olacaksın”… İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, uzun zamandır kemik kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki kızı Xana’yı kaybettiklerini bu sözlerle duyurdu tüm dünyaya. Bu bir babanın kızına son mektubuydu. Sözün bittiği, her şeyin anlamını yitirdiği zamanları yaşıyor artık Luis Enrique. Bir gün buluşmanız ümidiyle…